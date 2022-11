El papel fundamental de los Consejos de Administración para la acción climática

Esta semana se celebró en Egipto la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 27) en la que representantes de empresas y gobiernos de todo el mundo, se reunieron para continuar los esfuerzos en materia de emergencia climática y acelerar las acciones conjuntas que permitan reducir el impacto del incremento del cambio climático.

Para las empresas el cambio climático representa diversos riesgos, pero también oportunidades. Conforme avanza el tiempo y los esfuerzos parecen insuficientes, existe un aumento en las expectativas tanto de los inversionistas como de la sociedad en general sobre las acciones de las empresas para garantizar la sustentabilidad a largo plazo de sus negocios.

El presidente de la COP27, el Dr. Sameh Shoukry, ha hecho especial énfasis en el papel fundamental del sector privado tanto por su rol como detonador de financiamiento climático como por la urgencia de priorizar la implementación de iniciativas de acción climática para acelerar la transición a una economía neutra en carbono al 2050.

El sector empresarial tiene que pasar de la ambición a la acción. Para ello, los consejos de administración y los consejeros independientes juegan un papel central al ser los tomadores de decisiones y la guía de las empresas en esta materia.

Los Campeones de Acción Climática de la Organización de las Naciones Unidas y las distintas coaliciones conformadas por el sector privado han destacado como prioridades para las empresas el fortalecer la resiliencia, incrementar el financiamiento, acelerar la acción climática y construir credibilidad de los planes de acción climática.

En la COP27, la implementación de los compromisos de mitigación existentes es un elemento clave. El desarrollo de planes de acción creíbles que respalden la transición corporativa a Net Zero es un aspecto prioritario a medida que surgen procesos para monitorear el progreso de las empresas en la materia y combatir llamado greenwashing.

El Grupo de Expertos de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre los Compromisos de Emisiones Netas Cero de Entidades No-Estatales, encabezado por Antonio Guterres, el Secretario General de Naciones Unidas, publicó en el marco de esta COP27 el informe "Cuestiones de integridad: Compromisos netos cero por parte de empresas, instituciones financieras, ciudades y regiones", en el que se hace un llamado a incrementar los niveles de integridad y transparencia para alcanzar una rendición de cuentas efectiva que acabe con las prácticas de eco-blanqueo.

En este sentido, los consejos de administración son los encargados de llevar a sus empresas por un camino responsable y transparente, garantizando un proceso de gobernanza climática, que permita garantizar el valor y la permanencia de las empresas en el tiempo. Que los integrantes de estos consejos estén capacitados en la materia es fundamental.

Chapter Zero México tiene como objetivo informar, formar y acompañar a consejeros de las empresas para jugar un rol activo frente a la emergencia climática. El diseño de una agenda enfocada en gobernanza climática no solo cumple con el objetivo de la COP27, si no que también desarrolla la ruta a seguir dentro de los consejos.

Proveer y difundir el conocimiento acerca de la realidad climática y sus impactos en las empresas, ofrecer educación continua en materia de gobernanza climática, proveer herramientas y desarrollar habilidades a partir de buenas prácticas, son algunas de las acciones que Chapter Zero México ha implementado y ayudan a los consejos a cumplir su obligación en sustentabilidad y estrategias de negocios.

La creación de una red de contactos a nivel nacional y global para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas ha sido uno de los logros más importantes para Chapter Zero México durante este año.

Directora Ejecutiva del "Capítulo Cero México" de la Iniciativa de Gobernanza Climática del Foro Económico Mundial