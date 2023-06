El ajedrez es un juego de inteligencia que no sólo ejercita la memoria, sino que la preserva y la acrecienta. El escritor Octavio Paz (1914-1998) la definió como “un presente que nunca acaba de pasar”. En el tablero, ese presente es clave para recordar aperturas, defensas, técnica de finales, etc. En su época, el escritor William Shakespeare (1564- 1616) decía: “La memoria es el centinela del cerebro”. Y no sólo el centinela, también base de datos, evaluadora, guía y mucho más. De ahí la importancia de ejercitarla y disfrutarla, para lo que el ajedrez es ideal. No sin razón el poeta latino Marco Valerio Marcial (40- 104 d.C.) decía: “Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces”. Incluso el escritor Herman Hesse (1877- 1962) reflexionaba: “Qué sería de nosotros, los viejos, si no poseyéramos ese libro ilustrado que es el recuerdo, el tesoro de lo vivido”. Acaso por eso el pensador Friedrich Schiller /1759- 1805) concluyó: “Una memoria ejercitada es guía más valiosa que el genio y la sensibilidad”.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.