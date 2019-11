Las derrotas, en ajedrez y en la vida, duelen. Según el filósofo Carl Jaspers, constituyen la experiencia de la dificultad de la existencia y, especialmente, la imposibilidad de superar situaciones límites. Sin embargo, en su tiempo el político estadounidense Abraham Lincoln aconsejó: “No le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte…”

Desde el ajedrez, el excampeón mundial Robert Fischer exclamó:

“No me hable de perder. ¡No resisto pensarlo!”, pero el también excampeón mundial Vesselin Topalov ha opinado: “No me preocupa perder, no tengo miedo, eso es una estupidez. Mi estilo es agresivo y muchas veces arriesgo más de la cuenta. Lo que me preocupa son otras cosas, como saber que vivo en un mundo cínico en el que se perdieron los valores que me enseñaron en el colegio. Vivimos en una sociedad en la que tanto tienes, tanto vales”.

Pues, sí.

