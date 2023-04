El próximo domingo 30 de abril es el día del niño. El ajedrez es uno de los juegos más amenos y edificantes que se les puede regalar. Entre otras virtudes, los habitúa a pensar antes de actuar, a respetar al adversario, a aceptar las derrotas y las victorias con hidalguía, a ser tolerantes, etc. En su tiempo, el escritor francés Antoine Saint Exupéry (1900- 1944) hizo ver: “Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos.” Aunque el escritor estadounidense Tom Robbins también señaló: “Nunca es tarde para tener una infancia feliz.” Así, para celebrar su día, la Liga de ajedrez de la Alcaldía de Coyoacán realizará el domingo 23 de este mes el torneo Día del niño y la niña 2023. Diversas categorías de participación: sub 8, sub 10, sub 16, así como aficionados (rating menor a 1800 puntos Elo) y abierta. Sistema suizo a 6 rondas. Ritmo:15 minutos por jugador. Sede: Villa Panamericana, en la colonia del mismo nombre. Más información en la página www.ciudadajedrez.com

rjavier.vargas.p@gmail.com

Partida:

Las blancas prescinden del enroque, sacan al rey negro de su bunker y lo someten mediante un letal doblete de caballo.

Blancas: Marek Urbanski

Negras: Przemyslaw Szymczak

Polonia, 2007. Gambito de dama.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.Cc3 0–0 6.e3 Cbd7 7.Tc1 c5 8.cxd5 Cxd5 9.Axe7 Cxe7 10.Ad3 b6 11.Dc2 Ab7 12.Axh7+ Rh8 13.Ae4 Axe4 14.Dxe4 g6 15.h4 Rg7 16.Ce5 Cf6 17.Df3 cxd4 18.Td1 Dc7 19.exd4 Th8 20.g4 Dd6 21.g5 Cf5 22.gxf6+ (Diagrama. El rey negro es llevado al cadalso) Rxf6 23.Ce4+, rinden negras porque pierden la dama. 1-0.