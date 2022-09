La táctica, en el juego ciencia, es el conjunto de movimientos ofensivos y defensivos que se hacen en función de la estrategia. Desde la política, el ruso José Stalin (1879- 1953) sugería: “La táctica debe elaborarse con arreglo a las tareas y a las posibilidades de la estrategia”. Desde el ajedrez, el excampeón mundial Anatoly Karpov señaló: “Es evidente que el ajedrez no existiría sin táctica”. A su vez, el excampeón Alexander Alekhine (1892- 1946) reveló: “No juego al ajedrez, lucho en ajedrez. Por consiguiente, trato de combinar la táctica con la estrategia, lo fantástico con lo científico, lo combinativo con lo posicional y trato de responder a las necesidades de cada posición específica”. Y en su estilo, el gran maestro Savielly Tartakower dijo: “El táctico debe saber lo que hay que hacer cuando hay algo que hacer; el estratega debe saber qué hacer cuando no hay nada que hacer”. Sin embargo, el escritor español Benito Pérez Galdós (1843-1920) opinó: “Bien puede decirse que la estrategia y la fuerza y la táctica, que son cosas humanas, no pueden ni podrán nunca nada contra el entusiasmo, que es divino”.

PARTIDA:

Las blancas sacrifican su dama para realizar un bonito jaque mate.

Blancas: N. Oliver

Negras: N. Benett

Aberdeen, 1987.

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Cxc3 Cc6 5.Cf3 e6 6.Ac4 d6 7.0–0 Ae7 8.De2 a6 9.Td1 b5 10.Ab3 Ab7 11.Af4 Dc7 12.Tac1 e5 13.Cd5 Dd8 14.Ae3 Tc8 15.a4 b4 16.Dc4 Cd4 17.Cc7+ Rd7 (Diagrama. Las blancas entregan la dama para obtener la victoria) 18.De6+ fxe6 19.Axe6+ Cxe6 20.Cxe5, jaque mate, 1-0.

