Lo enigmático, lo teórico y lo artístico son algunas de las virtudes del ajedrez. Lo enigmático por sus complicaciones y paradojas; lo teórico por sus principios, combinaciones y sistemas; lo artístico por su belleza. El pensador Confucio dijo: “Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla”. Según el dramaturgo Leonid Zorin, “El principio estético está expresado en el ajedrez con bastante claridad: economía de recursos, sutil encarnación de la trama, mágica interacción de los elementos que forman el todo…

Indudablemente, el contenido profundo del ajedrez refleja a su manera el espíritu humano, mientras que su forma es capaz de reportar satisfacción artística… En ocasiones me parece que en el ajedrez se esconde un gran enigma aún no descifrado”. Un enigma es algo incomprensible. Como juego mental, el ajedrez es apasionante, pero a la vez hermético y misterioso. La pintora Agnes Martín (1912- 2004) dijo: “La belleza es el misterio de la vida. No está en los ojos sino en la mente”.



PARTIDA: Las negras ofrendan su dama para perfilar un artístico jaque mate. Blancas: N. Reiner

Negras: W. Steinitz

Viena, 1860. Gambito escocés. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Ac4 Ac5 5.0–0 d6 6.c3 Ag4 7.Db3 Axf3 8.Axf7+ Rf8 9.Axg8 Txg8 10.gxf3 g5 11.De6 Ce5 12.Df5+ Rg7 13.Rh1 Rh8 14.Tg1 g4 15.f4 Cf3 16.Txg4 Dh4¡¡ (Diagrama. Bella combinación que asegura la victoria) 17.Tg2 Dxh2+¡ 18.Txh2 Tg1, jaque mate.