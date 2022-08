El ajedrez es cultura, entendida como el conjunto de valores, tradiciones, modos de pensar, conocimientos, costumbres, etc., que caracterizan a una sociedad. Incorporado a la educación, el juego ciencia contribuye a la formación integral de niños y jóvenes, puesto que enriquece su cultura y ejercita de manera natural y sencilla sus cualidades intelectuales. El filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900) dijo: “Sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura”. También Emanuel Kant (1724-1804) opinó: “El desarrollo de la capacidad de escoger los propios fines en general, y por lo tanto de ser libre, es la cultura”. Para el británico John Locke (1632-1704) ser libre, “consiste en ser capaz de actuar o no actuar a consecuencia de nuestra elección”, esencia del ajedrez. Por eso tuvo razón el ex rector de la UNAM José Sarukhán Kermes cuando dijo: “Cultura es sinónimo de civilización y progreso intelectual”. Es más, el poeta argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) afirmó: “El ajedrez es uno de los medios que tenemos para salvar la cultura”.

