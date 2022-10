Las finanzas digitales más allá de la Ley Fintech

México enfrenta un importante problema de inclusión financiera que se agudizó en los últimos años y que tiene como principal consecuencia que millones de personas no tengan la oportunidad de contar con herramientas de apoyo a sus actividades productivas. De acuerdo con datos de la última Encuesta de Inclusión Financiera, realizada por el INEGI, más de la mitad de la población adulta no tiene una cuenta bancaria y sólo una de cada tres personas cuenta con un crédito. Esto se debe en gran parte a que los bancos y otras instituciones del sistema financiero, no han logrado atender las necesidades de un sector de la población que crece cada día y se encuentra excluido.

Aunque el problema de la exclusión tiene una gran cantidad de aristas, que van desde la capacidad de infraestructura del sistema bancario, hasta el conocimiento y experiencia de los usuarios, se observa como una posible alternativa acelerar el uso de herramientas digitales. En México, como en prácticamente todo el mundo, la tecnología ha revolucionado el sector financiero, haciendo posible el acceso fácil y responsable de más personas a productos financieros, transformando sensiblemente la forma en que las personas se aproximan a estas instituciones. Nuestro país tiene un enorme potencial para posicionarse como un terreno fértil para las empresas de finanzas digitales. Esta posibilidad se identificó desde 2017 cuando se discutió y posteriormente se aprobó la llamada Ley Fintech. No obstante, dados sus escasos resultados a casi cinco años de su aprobación, quizá esta regulación requiere algunos ajustes que permitan en las condiciones actuales del mercado aprovechar al máximo las oportunidades que los vehículos financieros actuales ofrecen.

En nuestro país en la actualidad, la digitalización de los servicios financieros está evolucionando a través de muchas más figuras respecto a las que prevé la Ley Fintech. Por ejemplo, a través de figuras como las SOFOMES, las SOFIPOS, e incluso en el sector bancario. La insuficiencia de la Ley Fintech para dar cabida a las distintas soluciones tecnológicas que han surgido en fechas recientes ha tenido la positiva consecuencia de una digitalización acelerada de los servicios financieros a muchos niveles. Ahora a cuenta de esa realidad, es quizá el momento de hacer los ajustes requeridos para impulsar estos nuevos modelos de forma que las finanzas digitales revolucionen el sistema financiero y logremos la inclusión del 100% de las personas mexicanas.

Las plataformas de finanzas digitales se han posicionado como la principal solución al problema de inclusión financiera en el país. Desde su naturaleza digital y avanzada tecnología, han logrado llegar a donde otras instituciones financieras no han llegado y ofrecen productos más cercanos, con soluciones más personalizadas, seguras y fáciles. Poco a poco se van quedando en el pasado las largas filas en sucursales lejanas y las brechas de seguridad que derivan en la pérdida económica de miles de usuarios. La tecnología invertida dentro de los sistemas bancarios permite incorporar medidas más estrictas de ciberseguridad para toda la experiencia de los usuarios, desde solicitar un crédito hasta realizar transacciones desde una aplicación.

Todo esto es una buena noticia para nuestro país y por eso el debate en este sector debería apuntar a cómo debemos promover el sector de las finanzas digitales. Esto permitirá verdaderamente contar con más competencia en el sector y promover que cada vez más mexicanos tengamos acceso a mejores productos, a menor costo.

Entendiendo la relevancia del sector de finanzas digitales y con ánimos de continuar aprovechando todos los beneficios que implican, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados convocó a un Foro para discutir qué medidas debemos tomar para impulsar el crecimiento de este sector, para fortalecer el marco regulatorio que hoy nos ofrece Ley Fintech y otras disposiciones que apoyen este ecosistema tan importante para el país.



