La reducción nominal en el número de pobres pudo ser una buena noticia, pero cayó en el terreno árido de la polarización social, donde crece el “todo o nada”, el triunfalismo desvergonzado o la sospecha permanente.

¿Hasta cuándo seguiremos perdiendo los mexicanos discernimiento para distinguir lo falso de lo verdadero y capacidad para analizar y contrastar información sin descalificar a quien piensa diferente? Si seguimos reduciendo el espacio público a un show teatral para aplaudir o abuchear, ¿qué tan distanciados estaremos antes de encontrar un mínimo de madurez para procesar y entender realidades tan complejas como la desigualdad y la pobreza?

La frase “tengo otros datos” se convirtió en la muletilla preferida del fundador del régimen morenista, lo mismo la usó para desautorizar a sus críticos, que para ocultar cualquier evaluación en el manejo de la administración pública o para evadir la rendición de cuentas sobre el barril sin fondo de sus obras y proyectos emblemáticos.

Me parece desafortunado que la Presidenta siga haciendo suya la herencia de su antecesor y —a casi un año de iniciado su mandato— agregue una frase tan despectiva (….para que se sigan retorciendo…) al anuncio oficial de que habrá también “café del bienestar”.

Dividir a la sociedad en bandos irreconciliables marcó una época que se antoja dejar atrás: ya no hay masacres en México…, tenemos servicios de salud mejores que en Dinamarca…, el tren Maya no causa daño ambiental. Estas y muchas otras falacias siguen siendo rebatidas por el peso de los hechos. Algo parecido ocurrió en la Argentina de los Kirchner, o en la Bolivia de Evo Morales, cuando las ayudas electorales (perdón, sociales) y las falsas promesas no fueron suficientes para blindar a esos “gobiernos reivindicadores” de sus errores y excesos en la exhibición de lujos, viajes y gastos absurdos en los que incurrieron muchos de sus representantes.

Abundan en la agenda nacional asuntos de verdadera importancia y dimensión pública. No deberíamos restar mérito al incremento del ingreso de los más pobres, ni negar que 42 por ciento de quienes reciben apoyos sociales gastan más en cubrir necesidades de salud hoy desatendidas por el gobierno, es el caso de quienes pagan consultas médicas de farmacia, con tal de no esperar semanas o meses para ser recibidos en una clínica u hospital público.

Por otra parte, para la mayoría de los jóvenes en edad productiva sigue siendo muy baja la probabilidad de lograr un empleo formal. Desde 2019 se le sigue dando manga ancha al crecimiento de la informalidad; el 60% del comercio nacional se encuentra afuera del sistema tributario y de cualquier otro marco regulatorio.

Sin instituciones como el extinto INAI que impulsen la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a saber, los grupos ciudadanos se las tendrán que arreglar para descubrir abusos, omisiones y excesos entre las rendijas de las reservas impuestas a la información de gobierno mediante declaratorias de seguridad nacional.

Si como ha sido señalado, el narcotráfico y no el Estado, es el primer promotor del empleo con alrededor de 175 mil personas reclutadas en el territorio nacional, también es innegable que hay comunidades sin médicos ni maestros en zonas hoy controladas por el crimen organizado. ¿Aún hay quién lo niegue?

La cifra del Inegi es real, sin embargo, si su discusión se realiza en las trincheras, unos la defenderán como la prueba de que “ya casi” llegamos a un paraíso social, otros la atacarán para restarle mérito como una completa y burda manipulación. Unos y otros, ¿no deberíamos saber ya hasta qué punto se puede distribuir sin crecer?

Ojalá y podamos llamar al pan, pan, y al vino, vino, sin temor a incomodar a ningún caudillo y aprendamos a defender o criticar con argumentos, no con exabruptos. Dividir a la sociedad en bandos irreconciliables marcó una época que hoy se antoja dejar atrás. El camino debe ser la reconciliación nacional.

Notario, exprocurador General de la República