Correr descalzo en la pista de hielo de Donald Trump

Seguirle el paso a la política estadounidense puede representar un reto, especialmente cuando nos enfrentamos a un presidente que, hasta la semana pasada, ha firmado 200 órdenes ejecutivas que han sacudido la vida de los norteamericanos en distintos ámbitos. A veces, parecería que seguir a Trump es como intentar correr descalzo en una pista de hielo. Mientras algunos medios informan sobre una nueva política, otros ya están publicando la exclusiva de un nuevo escándalo relacionado con el mandatario y los comentaristas políticos afilan sus plumas para ofrecer sus reflexiones al respecto. Esta columna no será la excepción.

El presidente Trump atravesaba una muy buena racha, pues la Corte Suprema le ha entregado todas las victorias que esperaba obtener. A pesar de que los tribunales federales han detenido temporalmente algunas de sus órdenes ejecutivas, el máximo tribunal le ha dado la razón en un sinfín de casos. El más reciente consiste en dar luz verde a que agentes federales puedan detener e inspeccionar a cualquier persona en Los Ángeles y otras zonas de California, en busca de inmigrantes indocumentados. Los oficiales pueden arrestar a cualquiera simplemente por su tono de piel, por el idioma que hablan o por la zona en la que trabajan.

Curiosamente, este fin de semana se publicó la primera entrevista que la ministra del bloque mayoritario, Amy Coney Barrett, concedió a un medio desde que fuera nombrada por Trump hace cinco años. Ante la pregunta de si el presidente estaba llevando al límite su poder presidencial, la ministra Barrett se limitó a decir que la Corte Suprema no puede estar vigilando al presidente desde una perspectiva política, pues esa es la labor de los medios de comunicación y la ciudadanía.

Pero mientras Trump celebraba sus victorias en el U.S. Open de Tenis y pedía paciencia para descubrir si Estados Unidos atacaría a los cárteles que operan dentro de Venezuela, un comité en el Senado hizo pública una bomba para el presidente. Se trata de una carta que Trump escribió a Jeffrey Epstein, el depredador sexual que operaba una red de tráfico de personas. La imagen revelada contiene el dibujo de una mujer desnuda y un mensaje que sugería una relación cercana entre ambos. Como es costumbre, Trump salió a decir que la carta era falsa e incluso acusó a los medios de haber falsificado su firma. Sin embargo, algunas personas que han recibido cartas suyas publicaron en redes sociales ejemplos de su rúbrica, confirmando que efectivamente se trata de la pluma del presidente.

Finalmente, vale la pena advertir que una bomba de tiempo está a punto de explotar en Washington D.C.: en tres semanas el gobierno federal se quedará sin fondos para operar. Esta es la oportunidad perfecta para que el Partido Demócrata se niegue a cooperar y ejerza una verdadera oposición; es decir, el momento ideal para denunciar todo lo que ha hecho Trump y exigir una negociación. A inicios del año, los líderes demócratas ya habían tenido esa oportunidad, pero decidieron cooperar para evitar el cierre del gobierno. Su argumento era que un cierre implicaría la paralización de los tribunales federales, lo que impediría frenar las políticas presidenciales; además, durante ese periodo el titular del Ejecutivo tendría mayor poder, pues los otros dos poderes no podrían operar. Algunos consideraron que esa fue la decisión correcta en aquel momento, pero actualmente esos argumentos han perdido fuerza.

La Corte le ha regalado a Trump todo lo que ha querido y él ha consolidado un sistema diseñado para premiar a sus aliados, vengarse de sus detractores y llevar al límite su poder presidencial. ¿Será que esta vez los demócratas despertarán, cerrarán el gobierno y se convertirán en una auténtica oposición? ¿O esperarán a las elecciones de medio término solo para darse cuenta de que todo el sistema ya ha sido transformado por las acciones autoritarias de Trump?