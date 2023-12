Tendencias en TI para 2024; domina la Inteligencia Artificial

Ahora que estamos por terminar 2023 y todo el mundo se prepara para 2024, surgen los pronósticos y previsiones tecnológicas. No quisiera jugar al adivino pues, aunque me defiendo explicando estas tendencias, no tengo la información necesaria para pronosticar nada. Solo reproduzco lo que los verdaderos expertos predicen para el próximo año en el cual la Inteligencia Artificial (IA) predomina.

Hace unos días, Capgemini presentó su informe "TechnoVision: 5 principales tendencias tecnológicas a seguir en 2024". Se trata de distintas tecnologías que a veces rayan en la ciencia ficción pero que cada vez son más reales. Para los expertos de Capgemini la IA generativa evolucionará hacia modelos más pequeños y rentables. Con ello será más fácil su implementación en instalaciones limitadas en espacio y capacidad de procesamiento. Además, las plataformas de IA combinarán modelos generativos con información de alta calidad, disminuyendo las alucinaciones y facilitando su uso sin necesidad de experiencia técnica profunda.

En otro informe Capgemini destaca que la IA generativa será factor clave para impulsar la transformación a través del software. Las empresas planean utilizar herramientas de IA generativa para acelerar la entrega de código final, con expectativas de ahorro de tiempo entre 15% y 43% en los próximos tres años.

Por otra parte, la operadora de centros de datos, Equinix explica que las organizaciones adopten soluciones de IA privada para aprovechar el conocimiento de modelos públicos de IA mientras protegen la información confidencial. Este impulso se vincula con la necesidad de las empresas de abrazar la transformación digital y obtener beneficios mejorados de la capacidad de procesamiento informático.

Hasta en asuntos de ciberseguridad, la IA tendrá mucha relevancia. La empresa de ciberseguridad Gen, espera un aumento significativo en las capacidades de la IA utilizada por cibercriminales, generando mensajes, videos y otro contenido multimedia de manera más sofisticada, dificultando la diferenciación entre contenido real y generado artificialmente. También predice que el próximo año, la ingeniería social se intensificará, con ciberdelincuentes utilizando contenido generado por IA en redes sociales para difundir noticias falsas, publicidad engañosa, deepfakes de figuras públicas y mensajes directos engañosos.

Pero volviendo al estudio de Capgemini y en temas de ciberseguridad, para el próximo año estima que la amenaza de la computación cuántica está impulsando la necesidad de algoritmos resistentes a ataques cuánticos. Se anticipa que en 2024 se publique el estándar para la "criptografía postcuántica", impactando la ciberseguridad a nivel mundial.

Asimismo, se espera que la industria de semiconductores está al borde de una transformación, con chips más pequeños y avances en tecnologías como chiplets y litografía 3D. Esto afectará la transformación digital en diversas industrias, desde dispositivos electrónicos hasta centros de datos.

Y sobre los datacenter, el informe de Equinix anticipa que el Edge Computing jugará un papel crucial para satisfacer los requisitos actuales de potencia informática, y se explorarán tecnologías innovadoras, como la refrigeración líquida, para abordar los desafíos asociados con la intensificación del uso de energía en los centros de datos.

Destaca que las empresas de América Latina se centrarán en monitorear y mejorar la eficiencia energética, especialmente a medida que la IA y el aprendizaje automático aumentan las demandas de energía.

Además, estima que IA se empleará para desarrollar nuevas arquitecturas de datos y patrones que permitan procesar y analizar datos. Eso sin descontar que habrá un mayor despliegue de redes 5G e interconectividad, mejorando los procesos productivos en diversos sectores y permitiendo aplicaciones mejoradas de Internet de las Cosas (IoT), IA y Machine Learning (ML).

En ese sentido, la empresa de software centrada en los datos, NetAPP, lanza una de varias predicciones según la cual, las empresas adoptarán una infraestructura de datos inteligente que fusione almacenamiento unificado con capacidades integradas de gestión para lograr seguridad y observabilidad dentro de una única plataforma.

Tal vez pienses que se tratan de predicciones muy técnicas y casi esotéricas, sin embargo, esa es la misión de este espacio, tratar encontrar en esas tecnologías, explicaciones y soluciones en la evolución digital de las empresas.

Sin embargo y para que no te quedes con la duda, el primer estudio de Capgemini nos adelanta también que para 2024 veremos cosas fantásticas.

Se espera una aceleración en tecnologías de baterías, incluyendo baterías sin cobalto y de estado sólido. Se pronostica la innovación en la propulsión sostenible de naves espaciales, nuevas constelaciones de órbita terrestre baja y aplicaciones como monitoreo climático y defensa. Asimismo, habrá mayor impulso en el uso de hidrógeno como combustible limpio mediante avances en tecnologías de electrólisis y reducción de costos. También veremos innovaciones en métodos de captura de CO2, como solventes avanzados y sorbentes (similar a esponjas) sólidos que buscan acelerar la descarbonización.

Abramos la mente a la biología sintética para revolucionar la medicina, la agricultura y la sostenibilidad ambiental. Preparémonos para las aplicaciones que van desde la edición de genes hasta la fabricación de nuevos medicamentos y materiales sostenibles. Preparémonos para un 2024 tecnológicamente asombroso. Si eso no te maravilla y emociona, creo que no eres tan humano.

