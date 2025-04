Telecom y bancos

Desde que se presentó el miércoles pasado la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LTT) supe que el proceso iba a tardar. Yo sí leí la iniciativa completita el mismo miércoles (senador Anaya) y aunque no me dio tiempo de sintetizarla aún más, quise destacar lo relevante dejando de lado lo insignificante.

Por eso confirmo que la oposición política de este país está perdida. Ahora entiendo porque no se entienden con la mayoría de los mexicanos. Están haciendo todo un argüende de temas y artículos casi anecdóticos y no van al análisis de todos los huecos o imprecisiones que tiene la redacción de la iniciativa.

Pero ojo, hay muchas imprecisiones en el documento que pueden ser subsanados de manera rápida, aunque sólo en la redacción. En el fondo, no va a cambiar. No se hagan ilusiones. No quieran meter ruido para confundir el debate y descafeinar la nueva ley que (lo siento, así es esto de democracia) tiene la bendición de la mayoría de los votantes.

Efectivamente, no es precisa la redacción sobre la regulación de las plataformas digitales. Tampoco son claras las prohibiciones sobre la transmisión de contenidos y/o publicidad en canales de TV extranjeros. Es vacilante la redacción sobre varios temas, sin embargo; para eso son los parlamentos, para parlar, platicar, conversar y después corregir o legislar.

No obstante, se equivocan quienes creen que se dará un paso atrás en el compromiso de la 4T con su proyecto de gobierno. Desde el sexenio pasado se les dijo claramente a los ciudadanos que los dizque “órganos autónomos” no servían y que se eliminarían. A nadie se engañó y la gente votó por eso. Sorry.

El IFT, con todo y sus órganos colegiados, su reglamentación, sus poderes constitucionales, sirvió para muy poco. La competencia, la concentración y los servicios en México siguen en un nivel de vergüenza. Por eso, si alguien se preocupa por la fuga de las (tímidas) inversiones privadas debido al poder que tendrá la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), le recomiendo que mire hacia atrás y nos diga si con todo el ecosistema regulatorio que tenía el IFT las inversiones en el sector llegaron en cascada.

Si creen que se reculará sobre la idea de darle al Estado las facultades para ofrecer el servicio de telecomunicaciones, se equivocan. Es un compromiso de gobierno. Estoy convencido de que el mercado no es sustitutivo del Estado y viceversa. Un sector competido y sano ofrece oportunidades para el lucro y el servicio público. Uno es el cliente y otro es el ciudadano. No hay competencia, hay complemento.

Pero todo eso tendrá que venir de un diálogo sin filias y fobias, pero con la idea de precisar y mejorar (no cambiar) lo que dice la propuesta presidencial. Los estamos vigilando.

Innovación, empatía y usuarios

La próxima semana se llevará a cabo en Nuevo Nayarit - Vallarta, la 88 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México. Si bien la temática de las conferencias ya asoma tímidamente algunos asuntos digitales, la banca en México siguen tejiendo sobre los mismos tópicos.

No digo que sea malo hablar de macroeconomía, pymes, regulación e inclusión (ya dejaron en paz la educación financiera); sin embargo; creo ya deberían ser más enfáticos en temas como la hiper personalización, la dispersión, sistemas de pago instantáneos, inversión y gamificación, pero todo con el apellido digital.

Al menos ya es un avance ver cómo patrocinadores oro a un par de bancos cuya apuesta por la digitalización es evidente. Me concentro en Bankaool pues apenas se cumplen dos años desde que Moisés Chaves, fundador de Grupo Omni, se presentó ante el gremio bancario como el nuevo inversionista mayoritario de Bankaool.

Apenas en 2023, Moisés se presentó en la bancaria liderando un grupo jóvenes emprendedores que, con su experiencia en el mundo digital, sigue apostando por cambiar las reglas del juego del sector. Hace dos años el empresario costarricense venía con muchas ganas de comerse el mundo bancario pues, basado en el modelo una Súper App; sabía que el banco no era su principal negocio, sino el vehículo principal para ofrecer múltiples servicios a la población mexicana y latinoamericana.

Siendo sinceros, creo que, para los planes originales de Moisés, ya se tardó el lanzamiento de la Súper App, sin embargo; creo también que la tortuosa regulación y la complicada conjunción de las tecnologías digitales de una app con los sistemas bancarios legados de Bankaool, han demorado el nacimiento de este modelo, del cual ya se tiene trazada toda la ruta.

Al menos eso es lo que nos explica Lucia Rodríguez, vicepresidente de Innovación de Bankaool. Ella nos dice que no es simplemente digitalizar procesos existentes, sino realizar un cambio significativo en la cultura organizacional y en la forma en que se ofrece la banca. Habla de la importancia de tener un núcleo bancario ágil y adaptable, en contraste con los bancos tradicionales.

Lucia enfatiza la importancia de entender las necesidades del usuario y cómo esto se traduce en mejoras en la experiencia del cliente. El principal enfoque de innovación de Bankaool es la importancia de volver a lo básico, centrándose en la empatía y en entender las necesidades del usuario. Ella y el banco creen que la verdadera innovación radica en diseñar productos y servicios que realmente atiendan a las personas, en lugar de solo enfocarse en tecnologías avanzadas como la IA.

No obstante, el banco ha invertido más de 200 millones de dólares para el desarrollo de una plataforma tecnológica propia y una cultura de trabajo ágil.

Por eso se implementaron 28 actualizaciones a la app Bankaool y se agregaron funciones para que los procesos fueran más sencillos y ágiles. Gracias a estos cambios, 85% de los nuevos clientes registrados, lo hicieron desde la app. Todo ello sin menoscabo de los robustos sistemas de ciberseguridad.

Sin embargo, también la atención al cliente en el Contact Center está siendo abordada de manera innovadora. Se está priorizando la interacción humana en lugar de depender exclusivamente de tecnologías automatizadas. Esto garantiza que los clientes hablen con una persona que los escuche y comprenda sus necesidades.

En suma, el nuevo Bankaool refleja un enfoque en la innovación y la adaptación a las necesidades del cliente, buscando no solo competir, sino también redefinir lo que significa ser un banco en la era digital.

Banca abierta

Mientras unos siguen peleándose con tarjetazos y tasas de interés, en México el sector financiero sigue intentando modernizarse. Una de esas apuestas se llama Open Banking, un mecanismo que busca que los usuarios, en lugar de desconfiar de los bancos, compartamos información financiera para fomentar la inclusión y el acceso al financiamiento.

Con el Open Banking no solo se trata de intercambiar datos por deporte, sino de generar transparencia y mejores servicios. Eso sí, todo depende de que los reguladores no se duerman y en 2025 incluyan esta política en el sistema bancario actual. Para quien quiera dejar de vivir en la banca del siglo pasado, puede asistir el próximo 21 de mayo al evento llamado Open Banking Townhall, impulsado por Sellcom Solutions. Ahí prometen explicar cómo esta maravilla puede cambiar las reglas del juego.

Manzanillo Tech

La evolución tecnológica en el ámbito portuario también se manifiesta con la incorporación de las grúas eléctricas móviles ESP10 de Konecranes Gottwald en Hutchison Ports TIMSA, en el Puerto de Manzanillo. Estas grúas, con una capacidad de elevación de hasta 125 toneladas y un alcance de 64 metros, permiten atender buques de gran tamaño como los super post-panamax de hasta 15 mil 500 TEUs. Equipadas con sistemas inteligentes de asistencia al operador y conectividad digital, optimizan la eficiencia operativa y reducen la huella de carbono al eliminar las emisiones directas durante las maniobras de carga y descarga. Esta inversión, superior a 300 millones de pesos, se alinea con la estrategia global NET Zero de Hutchison Ports, que en México lleva Jorge Magno Lecona.

Columnista y comentarista

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.