La movilidad no solo tiene que ver con coches, trenes o caminos. Tiene que ver con productividad, y la productividad, con la competitividad de un país. Así que mientras nos rascamos la cabeza para aprovechar las oportunidades del nearshoring con todo y Donald Trump; la velocidad en carretera debería estar en el centro de la conversación.

Avanzar sin detenerse en una autopista suena lógico. Acelerar el tránsito representa beneficios económicos, pero no hay un cálculo oficial que lo confirme. Te juro que busqué ese dato en México y el mundo y no pude encontrarlo. ¿Tienes alguno? Lo que sí existe es la certeza de que, entre más movimiento, más dinero circula.

Eliminando el pago en efectivo en las casetas, el gobierno intenta dar un paso hacia esa modernidad, pero parece un reto. De entrada, los amigos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) señalan que 13.5% de quienes no usan TAG lo consideran caro.

De acuerdo con el estudio de The CIU titulado ‘Mercado de Telepeaje en México’, 11.5% ni siquiera sabe cómo funciona un TAG. Y aunque suene increíble, todavía hay 8.3% que desconfía de la tecnología. Eso sin contar a quienes siguen prefiriendo pagar en efectivo, que representan 2.1%.

Los especialistas ven varios obstáculos como la baja bancarización, zonas sin cobertura, problemas de recarga, lectores que fallan, y TAGs que se vuelven adornos inservibles en el parabrisas (esto lo digo). Pese a todo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) ya echó a andar su programa Cero Efectivo. La promesa es ir cerrando carriles tradicionales hasta desaparecerlos.

Actualmente existen cuatro proveedores del servicio, sin embargo, las empresas TAG Iave, Tag Pase, Televía y ViáPass, pronto tendrán un nuevo competidor: el TAG del Bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo anunció la semana pasada y aunque no se sabe si llevará ese nombre, es cierto que está inspirado en la Tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX. Se venderá como una opción sin las restricciones que imponen los privados, es decir; sin comisiones escondidas, sin complicaciones para recargar y con cobertura amplia.

En teoría, suena bien y aunque se desconocen los detalles, será recargable desde apps y tendrá alertas de saldo bajo. Operará con tecnología tipo NFC y sensores que cobrarán sin detener el coche. La competencia será directa y por cobertura.

Suena bien y bastante viable, sin embargo, vamos poniéndole atención. No vaya a ser que, como en 2014, la interoperabilidad de todos los TAGS en todas las carreteras del país fue una gran mentira de la administración de entonces en Capufe. Esta vez, si el gobierno va a competir, que lo haga en serio. Más vale que el TAG del Bienestar no sea solo una pegatina u otro llavero inútil.

CAPUFELEAKS REVIVAL

En México, el historial de compras del gobierno se gestiona a través de plataformas digitales y sistemas electrónicos que buscan promover la transparencia y eficiencia en la contratación pública. Tener historial en compras públicas debería ser sinónimo de confianza, pero en México parece ser boleto VIP para repetir jugadas.

Es que, hablando de Capufe; ha vuelto a nuestros días un escándalo de 2017 conocido como CapufeLeaks donde presuntamente Estela Vega Montaño y su presunto cuñado Mauricio Sánchez Woodworth ganaron contratos por casi mil millones de pesos con supuestas licitaciones a modo.

Para 2022, Raquel Buenrostro, entonces titular del SAT, expuso probables vínculos entre Vega Montaño y varias empresas como Ocram Seyer y Rapax, ligadas presumiblemente a Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, quien negó tener relación y también las compañías negaron algún vínculo. Correos de dominio público entre Vega y Reyes, sugerían coordinación directa.

Este 2025, el ISSSTE adjudicó a Ocram Seyer-Wilkn contratos por más de mil millones de pesos, a pesar de que su propuesta fue 24% más cara y técnicamente inferior. Adivinaste, la directora de la empresa sería Vega Montaño. El Órgano Interno de Control dependiente de la Secretaría Anticorrupción de Buenrostro calificó la decisión como “legalmente insostenible” y ordenó repetir el proceso. Pero la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, encabezada por Omar Butrón Fosado, repitió la licitación… y también el fallo con todo y las mismas irregularidades.

¿Acaso la plataforma Compras MX, que debería garantizar transparencia, solo publica PDFs sin detectar patrones o vínculos entre empresas? Parece que así es. Si se aplicaran tecnologías como blockchain, Big Data o inteligencia artificial, sería más difícil repetir estos fraudes. Pero mientras no se actualicen las herramientas, escándalos como CapufeLeaks o ISSSTELeaks seguirán ocurriendo, con los mismos nombres y las mismas prácticas.

RETO FINTECH

Finnosummit y Banamex lanzarán en los próximos días el Finnosummit Challenge 2025, bajo el lema “Más allá de la inversión”. En vez de premiar la app más bonita, buscan soluciones con tecnología escalable y centrada en el usuario, que realmente le quiten lo complicado al asunto. El reto convoca a startups de América Latina que desarrollen herramientas para gestión patrimonial con IA, asesoría financiera, ahorro automatizado y estrategias de captación de clientes. Las seleccionadas recibirán mentoría, acceso a líderes financieros y un escenario en la próxima edición de Finnosummit, el 24 y 25 de septiembre. El premio mayor será una posible alianza con Banamex. Las postulaciones cierran el 3 de agosto. Así que si tienes una startup y juras que puedes cambiar el panorama del ahorro en México, deja de presumir en LinkedIn y ponte a postularte.

NIÑAS STEM

Uno de los grandes retos que enfrentan las empresas es hallar personal calificado en las áreas de ciencia, matemáticas, tecnología e ingeniería (STEM). En México solamente tres de cada 10 profesionistas en las áreas STEM son mujeres. En este contexto, KIO que dirige Octavio Camarena impulsa al interior y al exterior de la compañía el desarrollo de más mujeres en las áreas STEM. Su programa de mentorías de mujeres líderes ha logrado que más de 80 colaboradoras consoliden sus conocimientos. Además, este martes anunciarán su alianza con Papalote Museo del Niño, Amazon, Volaris, Megacable, Lego, y con la primera astronauta mexicana, Katya Echazarreta para presentar la sala ‘Estación Espacial Papalote’; con el objetivo de acercar a más niñas, niños y jóvenes a los temas de ciencia, tecnología e innovación; demostrando que el aprendizaje y la tecnología pueden ser entretenidos.

Columnista y comentarista