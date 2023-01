Streaming y las apuestas deportivas

Si estabas esperando que este día te compartiera un resumen o comentario sobre los lanzamientos del CES 2023, lamento decepcionarte. Y no es que sea ajeno u opuesto a los gadgets, solo que yo prefiero la innovación para la productividad o las tendencias de mercado. Me gusta analizar la tecnología, pero no como un juguete sino como un generador de negocio y prosperidad. Tal vez sea debido a mi (de) formación periodística relacionada con la economía, las finanzas y los negocios.

Discúlpame si soy anticlimático pues desde hace unas semanas he querido platicarte de algunas tendencias del streaming. Todo esto surgió a raíz de las transmisiones del mundial de futbol de Qatar y de los partidos de México. Te comento un par de anécdotas.

Fui invitado a ver el partido de México contra Arabia Saudita, pero en el salón donde estaba proyectaron la transmisión del sitio web de TV Azteca. Recién había caído el gol de Henry Martin cuando me enviaron mensajes por WhatsApp para celebrarlo. Minutos después, cuando Luis Chávez apenas estaba tomando en balón para tirar, recibí otro mensaje celebrando el golazo del jugador de Pachuca. ¿Qué pasó? Alguien estaba viendo el partido en una transmisión más cercana al tiempo real y con varios segundos o minutos de adelanto.

Otro de los invitados estaba viendo en paralelo el partido de Argentina contra Polonia a través de su celular. La situación fue similar, pero solo una diferencia de segundos en la transmisión. Eso mismo me sucedió, pero con la final entre Argentina y Francia. En la TV abierta Mbappé celebraba el penalti anotado en el minuto 118 y unos tres segundos después lo vi en el celular. Puedes pensar que estas anécdotas no son representativas, pero ¿qué pasaría si estuvieran involucradas las apuestas en línea?

Tal vez no lo sepas, pero una empresa estadunidense de investigación de mercados digitales, Parks Associates, ya sabe que esto puede ser muy importante. La firma descubrió que el 18% de los espectadores de deportes, vía streaming o TV de paga tradicional; usan una aplicación de apuestas en una segunda pantalla mientras se desarrolla un partido. Un tercio de esos espectadores dijo que estarían interesados en usar una aplicación de apuestas deportivas incluida directamente en la transmisión de algún partido.

Es claro que se trata de un mercado potencial que no es atendido, a pesar de que el 51% de los encuestados dicen tener reservas con hacer apuestas directamente en una transmisión de streaming. Por ello, una de las tendencias y objetivos de las plataformas de streaming en el mundo será el impulso a las transmisiones de ultrabaja latencia.

Podrías pensar que este eventual nuevo mercado de apuestas deportivas en transmisiones de streaming se ven lejanas. No obstante, el desarrollo de nuevas redes 5G y las de mayor potencia de los módems de Wi-Fi 6 podrían ser el detonante (o el escollo) para la consolidación del streaming y los servicios OTT como el medio dominante en la transmisión de contenidos de TV. Incluso, Parks Associates dice que, por primera vez, el consumo de video por streaming en EU ya supera a la Tv tradicional y a la de paga, con 20 horas a la semana. Eso no quiere decir que ya no se vea la TV tradicional, solamente que quienes tienen acceso al servicio de streaming consumen más videos.

Una explicación de esto es que los consumidores están diseñando sus propias parrillas de programación en distintas plataformas. Ya somos varios los que pasamos de una a otra plataforma para ver los contenidos que nos gustan. Y si a eso le añadimos que los algoritmos de las plataformas OTT y redes sociales como Tik-Tok, YouTube o Facebook saben lo que nos gusta ver y lo sugieren; es claro que consumimos más videos en streaming que en la TV tradicional.

Nos falta analizar el efecto que la inflación global está provocando en la contratación o cancelación de plataformas OTT. También falta ver cuál es el resultado de la aparición de servicios de videos soportados con publicidad (AVOD en inglés) como el nuevo de Netflix. Aunque también debemos analizar el crecimiento de la televisión conectada (CTV) y de la piratería digital de contenidos; pero todo eso lo dejo para otra ocasión.



CENTROS DE DATOS

Amazon, Google y Microsoft tienen la mitad de los 600 centros de datos cloud que hay en el mundo. ¿Sabías que para este año se esperan un total de 4.6 billones de dólares de inversión en Tecnologías de la Información (TI) en todo el mundo? Lo anterior representa un aumento de 5.1% en comparación con el año pasado, de acuerdo con datos de la firma especializada Gartner. Asimismo, la firma prevé que el gasto gubernamental en esta industria aumente 6.8%. Lo anterior es muestra de que la aceleración digital de las organizaciones continúa su rumbo y la infraestructura en TI es determinante.

Por eso KIO Networks, capitaneada por Jorge Sapién, dice que han acelerado el proceso de expansión que se comienza a reflejar en su infraestructura de Data Centers. El año pasado anunciaron la inauguración del último data hall en su Data Center Querétaro 1, así como la construcción del Querétaro 2 y la adquisición de un nuevo Data Center Campus en el Valle de México. Ponte trucha, pues este año se avecinan nuevos anuncios de ese tipo y la empresa seguirá dando de qué hablar en una industria que sí o sí, seguirá creciendo.



