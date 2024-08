Salud mental y tecnología: una nueva era

Ahora que pasaron las elecciones, las copas de futbol, los Juegos Olímpicos y hasta el futbol mexicano está prestado (¿o secuestrado?) en EU, tenemos que hablar de la nueva moda, que no tiene nada que ver con ropa ni deportes, pero sí con lo que te pones en la cabeza: la salud mental en el trabajo.

El auge de las healthtech ha revolucionado nuestra forma de ver la salud, especialmente cuando se trata de la salud mental. De repente, todos nos dimos cuenta de que el estrés laboral no se resuelve con un café extra o un par de aspirinas. Así que, por supuesto, las startups y plataformas tecnológicas decidieron saltar al ruedo, ofreciendo soluciones innovadoras para gestionar esos colapsos emocionales que nos atacan en plena junta de las nueve de la mañana, los lunes.

Ahora, tenemos apps que nos llevan directo al diván digital, con un terapeuta listo para escucharte quejarte del jefe, desde la comodidad de tu escritorio. Además, hay herramientas que miden tu bienestar emocional en tiempo real, como si fueran el smartwatch del alma. La tecnología es ahora nuestro mejor amigo en la batalla contra el estrés y el agotamiento laboral.

Una de las joyas de la corona en este desfile de innovaciones es la capacidad de las healthtech para personalizar la atención en salud mental. Aquí entra MiMente, una plataforma mexicana creada por Alberto Fernández, que básicamente te promete que tu salud emocional será tan importante para tu empresa como el reporte trimestral. MiMente viene a salvarnos del apocalipsis laboral, incentivando el bienestar emocional entre el capital humano de las empresas. Porque en un país donde el estrés laboral es tan común como los tacos al pastor, alguien tenía que hacer algo.

Y si eres de los que cree que todo esto es una exageración, el informe "Panorama de las healthtechs en México, 2023" de Deloitte te lo deja claro: 10% de las startups dedicadas a la salud están enfocadas en la salud mental.

Así que, si tu empresa no está considerando integrar algo de esto, tal vez deberías empezar a buscar otro lugar donde trabajar. Lo interesante de estas tecnologías es que no solo facilitan el acceso a recursos de salud mental, sino que también permiten un enfoque más personalizado, hecho a la medida de cada empresa y sus empleados. Porque, la neta, no todos los ambientes laborales son iguales, algunos son peores.

Entre los servicios que ofrece MiMente, se encuentra una clínica digital para realizar terapias en línea. Además, MiMente aplica un enfoque integral, diseñado como un “traje a la medida” para empresas con más de 500 colaboradores. Así que, si tu empresa es de las grandes, te toca un servicio premium para atender las causas del estrés laboral, con la esperanza de mejorar los índices de ausentismo y rotación de personal. Tener empleados mentalmente estables es bueno para los negocios.

Inteligencia capital

No solo es en el campo de la salud mental donde la tecnología está haciendo de las suyas. También la inteligencia artificial y la tecnología han permitido que bancos como Kapital Bank registren un rápido crecimiento. René Saúl, el líder de este banco, ha logrado revertir la tendencia a la baja en la colocación de crédito en solo nueve meses, marcando un récord histórico de 2 mil millones de pesos al cierre del segundo trimestre de este año. Kapital Bank tiene más de 100 mil clientes de pequeñas y medianas empresas, a quienes les ofrece herramientas que procesan datos en tiempo real, brindando visibilidad de las operaciones comerciales, flujos de efectivo, proyecciones de venta, y la posibilidad de automatizar y eficientar procesos. Nada es mejor que un banco que te ayuda a seguir haciendo dinero mientras tú te estresas por otras cosas.

Exportar chips

Pero la tecnología no se detiene ahí. T-note, una empresa mexicana fundada por expertos en ciberseguridad y tecnologías de la información decidió que Querétaro era el lugar perfecto para lanzar sus operaciones e inaugurar sus oficinas corporativas. Querétaro, ahora considerado el hub tecnológico de México, es donde T-note busca posicionarse como un referente mundial en soluciones de seguridad informática y transformación digital. Con una misión enfocada en la identificación y evaluación de riesgos de información empresarial, la empresa ofrece soluciones de ciberseguridad utilizando tecnología avanzada, adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes.

Las oficinas centrales de T-note en Querétaro cuentan con más de 1,000 metros cuadrados, un espacio considerable para una empresa que tiene sus ojos puestos en el mundo. Con representación en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, tiene un alcance nacional e internacional, lo que le permite competir en la gran liga de la ciberseguridad.

Abelardo Lara, director general de T-note, afirma que la compañía está comprometida con la sociedad en la era digital. Anunció el inicio de operaciones con el desarrollo de soluciones de ciberseguridad y la fabricación de microchips, por primera vez desde México para el mundo. Esto no es un logro menor, es un hito que posiciona al país en el mapa de la innovación global. Si antes decíamos que México sólo exportaba mano de obra barata, ahora también podemos presumir que exportamos microchips.

Es así que con la healthtech en la salud mental, la inteligencia artificial en la banca y la fabricación de chips, México tiene un futuro tecnológico, y si no estás preparado para ello, prepárate para ser obsoleto antes de que puedas decir “burnout”.



* Columnista y comentarista