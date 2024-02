Nvidia, sigue la fiesta de IA y sin burbujas

En días pasados y en medio de la astringencia informativa en los mercados de valores, creció la expectativa sobre el reporte de Nvidia. La fabricante de las GPU´s más poderosas y usadas para potenciar servicios de Inteligencia Artificial, estuvo toda la semana en la mira de inversionistas. La expectativa era grande pues el reporte al cierre de su cuarto trimestre daría guía para saber si existía una burbuja especulativa provocada por la IA o si su crecimiento era real. Y vaya que lo es.

Ayer, al cierre del mercado, finalmente se supo que los ingresos de Nvidia crecieron 265% en el cuatro trimestre de 2023 respecto al de 2022. La empresa sumó 22 mil 103 millones de dólares de ingresos, superando por 2 mil millones de dólares las expectativas del mercado. Las utilidades alcanzaron 12 mil 839 millones de dólares, 491% más que el año pasado. Así, la utilidad por acción quedó en 5.16 dólares, cifra mucho mejor que la esperada por los analistas que era de 4.61 dólares.

Dichos resultados detonaron toda la euforia contenida en las últimas jornadas y, en operaciones fuera del horario, el precio de la acción de Nvidia subió 7%. Más allá de los resultados operativos resultaba importante conocer los detalles fundamentales de la fabricante de tarjetas gráficas y microchips. Para muchos, Nvidia podría marcar la guía para descartar o confirmar la hipótesis de que se estaba creando una burbuja relacionada con la IA.

Al informar sobre un récord en los ingresos provenientes de su división de soluciones para centros de datos, el temor de la burbuja se esfumó. Nvidia sumó 18 mil 400 millones de dólares, lo que representó 27% más que el tercer trimestre de 2023 y 409 % más que el cuarto trimestre de 2022.

El relajado y afable Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, dijo más o menos: “Nuestra plataforma de centro de datos está impulsada por factores cada vez más diversos: demanda de procesamiento de datos, capacitación por parte de grandes proveedores de servicios en la nube y de proveedores especializados en GPU, así como de empresas de software empresarial y de Internet para consumidores. Las industrias verticales (automóviles, finanzas y salud) alcanzan ahora un nivel multimillonario".

Dicho de otra manera, el tío Jensen develó el misterio: hay Inteligencia Artificial y cómputo de alto desempeño para un buen rato. A diferencia de otras burbujas como las de las “ punto.com ” que solo vendieron fantasías, el mercado de la IA está vendiendo realidades. La demanda de chips y cómputo de alto desempeño relacionada con la IA sigue creciendo. Los clientes de Nvidia que buscan sus GPU´s, sus placas o procesadores son parte de los Siete Magníficos y por tanto, son empresas sumamente sólidas y con alto poder de financiamiento.

En suma, el auge de la IA seguirá en los próximos meses y eso mantendrá contentos a los inversionistas y a los mercados. La duda sobre la burbuja especulativa de la IA se ha disipado para el futuro inmediato y eso solo podría cambiarlo una catástrofe financiera o regulatoria. Que siga la fiesta.

Best Place To Code

Donde están de fiesta es en el grupo mexicano de tecnología B Drive IT y Engine Core, dirigido por Aldo Córdova. El consorcio acaba de recibir por segundo año consecutivo el reconocimiento como una de las mejores compañías para trabajar en tecnología. El bonito y sugerente galardón, Best Place To Code 2024, es todo un privilegio dentro del mundo nerd.

Obtuvieron el distintivo en la categoría 'Consultoría Global', la cual se refiere a empresas de outsourcing tecnológico e integración de sistemas con más de 100 desarrolladores. Para el premio fueron analizados más de 2 mil perfiles tecnológicos evaluando de forma secreta y confidencial a las empresas que participaron entre septiembre de 2023 y enero de 2024.

Estas compañías, con presencia en nuestro país y recientemente establecidas en Colombia a través de su subsidiaria B Core, cuentan con una plantilla de más de mil 200 ingenieros certificados en esta industria. Son partners y socios comerciales de las compañías internacionales más reconocidas del sector, como Red Hat, Oracle, Avaya, Google, Dell, Xfussion, Pure Storage, Sophos, Trend Micro e Infoblox. Además, cuentan con las certificaciones más relevantes de la industria, como ISO, NOM, CMMI y TIER.

Tal vez muchas empresas en México pueden desarrollar código o arquitecturas tecnológicas de calidad, pero no cualquiera lo puede hacer teniendo en mente la superación de sus colaboradores. Quienes tienen el reconocimiento como una de “las mejores empresas para codificar” se destacan por su fuerte compromiso con el crecimiento y desarrollo continuo de sus colaboradores. B Drive IT y Engine Core no solo trabajan en proyectos retadores, sino que además promueven culturas inclusivas, donde la diversidad y la inclusión son valores fundamentales. Chido.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0