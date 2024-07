Tesla, el blof de Trump, y los montafallas

En Nuevo León andan entre cabreados y agüitados por la versión de que Tesla podría dejar de invertir en su Gigafactory anunciada el año pasado. Si bien todo lo que tiene relación con Tesla y su dueño, Elon Musk, siempre es noticia, creo que se exagera con las presuntas implicaciones que tendría la pausa de la construcción.

Aunque para muchos que viven de (y en) la grilla política esto suena muy atractivo para culpar a los gobiernos de este presunto fallo. Siendo objetivos, ningún político tiene la culpa de ello. Ni Samuel García, ni el presidente López Obrador, es más, ni siquiera Donald Trump serían culpables de que la Gigafactory se cancelara en Nuevo León. Si queremos encontrar responsables, tendríamos que pensar en Tesla o en los fabricantes chinos de autos eléctricos como BYD.

Pese a que Tesla dijo que la amenaza del candidato Donald Trump para aumentar los aranceles a los autos fabricados en México pondría en pausa la construcción de la Gigafactory en Nuevo León, es claro que solo son excusas que intentan disfrazar los malos resultados de Tesla en, por lo menos, los últimos dos trimestres.

En el primer trimestre de 2024 respecto al año pasado Tesla entregó 386 mil 810 vehículos, 8.5% menos que en los primeros tres meses del 2023. En dicho periodo, tanto los ingresos, como el EBITDA, las utilidades netas y la utilidad por acción se quedaron cortos. Estos resultados afectaron su valor de mercado derivado de las caídas en el precio de sus acciones, obligando a que Musk sacará un as debajo de la manga, al decir que aprovecharía su infraestructura y sus líneas de producción para fabricar modelos más rápido y más baratos.

No obstante, al segundo trimestre Tesla sigue con malos resultados pues las ventas de sus coches eléctricos cayeron 7%. Asimismo, las ganancias netas de la compañía han caído un 45% interanual.

La empresa de Musk ha dicho que los malos resultados se deben a situaciones externas como un incendio en Berlín y hasta problemas en el Mar Rojo, pero no reconoce la fuerte competencia de las marcas chinas en el mercado global. Por ejemplo, BYD ya fue el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo en el último trimestre de 2023.

Tanto en el caso de BYD como de otra china Xiaomi, el precio es uno de los mayores atractivos respecto a los vehículos de Tesla. En el caso de BYD y su modelo más modesto, el Dolphin, se puede encontrar en México desde 360 mil pesos y el SU7 de Xiaomi se ofrece en China en casi 500 mil pesos.

Todo esto se conjuga en un cóctel de malas noticias que afectan el valor financiero de Tesla y le deja con muy poco flujo de efectivo para realizar las inversiones necesarias en México.

Como lo advirtió desde ayer El Universal, parece que hay consenso en que el blof de Trump en contra de los autos producidos en México, solamente es un pretexto para esconder los malos resultados de Tesla tanto en la parte fundamental como en la financiera y solo evidencia que, si el señor Trump habla en serio, se estaría dando un balazo en… ¿la otra oreja?

Montafallas en el IMSS

Ya muchas veces lo dijo el presidente López Obrador, el elefante no solamente era reumático, sino hasta muy mañoso. Por eso, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Todavía se ven algunas malas prácticas que empañan el arduo trabajo de funcionarios como el maestro Zoe Robledo.

Espero que solo sean exageraciones o malentendidos, pero Mis Amigos Chismosos (MACH) me cuentan que en la Coordinación de Informática en la delegación Estado de México Poniente del IMSS, están ensuciando el trabajo de la institución. Me dicen que en esa coordinación están presionando a proveedores del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Toluca. Según las denuncias, los jefes de esa Coordinación fabrican o montan fallas inexistentes en equipos de cómputo e impresión a fin de “sugerir” el pago de soluciones que ellos mismos cobran a los contratistas.

Si googleas los nombres de César Daniel Mendoza Morales, el titular de la coordinación delegacional, y su jefe de oficina, Jairo Medina de la Cruz, encontrarás varias de estas denuncias. Sin embargo, la acusación agrega que los funcionarios han escondido, guardado o “salvado” varias computadoras e impresoras nuevas que debían ser entregadas a unidades médicas o administrativas pero que se encuentran en bodegas. Así no se puede levantar las banderas blancas que quiere el presidente y por las que tanto ha trabajado Zoé Robledo.

Redes sociales que sirven

Un ejemplo de que las redes sociales bien usadas, si funcionan, es la marca deportiva mexicana Rayo Negro Sports. Esta iniciativa muy vinculada al futbol americano realizó hace unos días en Cancún el campamento con el jugador de los Delfines de Miami, Tyreek Hill. Al evento asistió Iván Avendaño, un joven jugador de los Cuervos de San Juan del Río en Querétaro, quien gozó del patrocinio de Rayo Negro. Para seleccionar al chico, la marca deportiva hizo una alianza con Playmakers Football México, el emprendimiento social encabezado por mi amigo Francisco Galindo quien, a través de la tecnología, el uso del vídeo y las redes sociales, busca generar oportunidades académico-deportivas para los jóvenes estudiantes-atletas de nuestro país. MACH me cuentan que, desde su fundación en 2019, Playmakers ha contribuido a que más de 20 jugadores sean detectados, gracias la distribución de vídeos en X, Instagram y Facebook. Con ello los jóvenes han recibido becas universitarias en nuestro país, principalmente en instituciones académicas afiliadas a la Organización Nacional Estudiantes de Futbol Americano (ONEFA). Éxito para todos.

Alianza techie

El grupo mexicano B Drive IT y Engine Core firmaron una alianza con la compañía USD Solutions para poder ofertar una mayor cantidad de productos y servicios a sus diversos clientes. Con esta alianza, podrán permutar a sus compradores y tener mayores oportunidades de crecimiento. USD Solutions es una empresa mexicana que ofrece desde reconocimiento facial hasta plataformas integradas de gestión de redes como control de accesos con credencialización, Ticket Vending Machine, Monitoreo de dispositivos, Tarificador y videoconferencia, entre otras. Por su parte, el grupo mexicano B Drive IT y Engine Core, que comenzó operaciones en 2016 y que en 2023 se expandió a Colombia, ofrece servicios del mercado de TI. Estos abarcan desde Administración y Migración de Data Center, seguridad, fábrica de software hasta la inteligencia artificial y la computación en la nube.

