Netflix y el poder de TV en vivo

Este jueves, al cierre de los mercados, la plataforma de streaming Netflix, la reina de las horas de procrastinación, presentará sus resultados trimestrales del segundo trimestre, los cuales podrían confirmar que la televisión en vivo sigue rifando entre las audiencias.

Aparentemente Netflix tuvo un buen crecimiento publicitario y las ganancias netas no están nada mal, pero el número de nuevos suscriptores es el más bajo desde el primer trimestre del 2023. Estamos hablando de 4.82 millones de nuevos clientes, que comparados con los 9.3 millones del trimestre pasado, es como si hubieran pasado de ser un Lamborjimmy a un simple Jaime Lozano en tiempo récord.

Pues resulta que la desaceleración en el número de suscriptores podría deberse a dos grandes factores. El primero fue la serie de medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas que obligó a tu ex, tu abuelita y tu vecino contratar su propio servicio, pero el segundo, y más interesante, se sintetiza tres palabras: televisión en vivo.

A pesar de que creíamos que el streaming había llegado para gobernar, parece que la buena y vieja tele sigue en los corazones de la audiencia. Todo indica que el público ha preferido ver eventos deportivos de verano como la Eurocopa y la Copa América de fútbol y hasta los Juegos Olímpicos. ¿Quién quiere ver un drama coreano cuando puedes ver una emocionante tanda de penales?

Hablando de los Juegos Olímpicos, los analistas ya están anticipando que estos podrían darle otro golpe bajo a Netflix. Los Juegos comienzan el 26 de julio y, en verano, la gente prefiere viajar, salir al aire libre o, en su defecto, ver deportes.

Incluso, otra estrategia de Netflix para ganar más audiencia es aprovechar tanto los contenidos originales como las series populares adquiridas que se vieron en TV tradicional como NCIS o Grey´s Anatomy. Al mismo tiempo, Netflix está aumentando sus ofertas de tv en directo como la retransmisión de dos partidos de la NFL el día de Navidad. Parece que quieren competir directamente con la televisión tradicional y atraer a los anunciantes con programación de eventos en directo.

La televisión en vivo no está lista para ceder su trono y los eventos deportivos siguen capturando la atención de millones. Netflix está tratando de mantenerse relevante en un mundo donde la televisión en vivo aún tiene su lugar. Veremos si su estrategia de combinar contenidos originales con eventos en vivo les ayuda a atraer más anunciantes y, lo más importante, a nosotros, los suscriptores. Lo sabremos en unas horas, mientras tanto, seguiré esperando a que transmitan más partidos de mis Aguilas por TV abierta o que el internet deje de fallar, lo que ocurra primero.

Chivas en Prime

Por cierto, y como te lo dije la semana pasada, aún no se ha cerrado el acuerdo con Amazon Prime para transmitir en esa plataforma de streaming los partidos de las Chivas. Sin embargo, Mis Amigos Chismosos (MACH) me dicen que estamos a horas de que ese pacto se cierre y es muy probable que el próximo partido del sábado a las 5 de la tarde en contra de Mazatlán, sea el primero que se suba a Prime mediante la aplicación de Chivas TV. Solo es para informarte, no porque me emocione mucho lo que suceda con este equipo. Que conste.

La red profesional

LinkedIn ha sido durante mucho tiempo el patio de juegos profesional donde los currículos se convierten en redes y las conexiones se transforman en oportunidades. Sin embargo, en los últimos años, la plataforma ha emergido como una herramienta poderosa para algo más que la construcción de carreras: cerrar ventas en el sector B2B (Business to Business). La fortaleza de LinkedIn se debe a su perfil profesional y su enfoque altamente especializado, que le permite dirigirse de manera efectiva con su publicidad. Las debilidades son la percepción de que LinkedIn es, por sí sola, un vehículo de ventas cuando son insuficientes sus capacidades publicitarias. La forma en que se abordan esas debilidades es principalmente a través del boca a boca y la presentación de ejemplos convincentes de éxito. Todo esto no lo digo yo, sino la agencia de Growth Marketing CleverClick 360, de Carolina Salinas y Marco Sampaio. Por ello, si lo que quieres es vender, esta red podría ayudarte, pero le tienes que poner un poco de más ganas.

Bit

Este jueves, la tecnológica Dell, que en México dirige Juan Francisco Aguilar, presentará a sus respectivos canales y distribuidores las nuevas capacidades de los equipos de su familia Inspiron enfocadas a las Pequeñas y Medianas Empresas, que de acuerdo con INEGI existen casi 5 millones en el país. Las computadoras Inspiron dan un salto para dejar de ser únicamente una opción de productos para el hogar, a también empresarial a través de la incorporación de diversas herramientas y soluciones a un precio asequible.





