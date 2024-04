En la prehistoria informativa, muchos de quienes dábamos seguimiento a la industria de los medios de comunicación estábamos pendientes de los reportes de rating. Era materia prima, datos esenciales, la verdadera neta del planeta, pero con la llegada de nuevas plataformas, medios y formatos de transmisión de contenidos audiovisuales, todo comenzó a distorsionarse.

Antaño teníamos a la biblia de la medición de audiencias Ibope, pero desde 2012 Nielsen adquirió el control mayoritario de la empresa brasileña para dar paso a la actual Nielsen Ibope. Con la llegada del mundo digital, se complicó la medición de audiencias pues los famosos people meters, daban certeza de cómo se estaban consumiendo los contenidos. Incluso varias empresas digitales dijeron ser las poseedoras de la verdad absoluta llegando al cinismo de decir que sus contenidos eran “los más vistos del mundo mundial” y, por lo tanto, eran las dueñas y señoras del rating en el universo y más allá.

Lo anterior se convirtió no solo en materia de debate, sino en posibles instrumentos de fraude para anunciantes y medios. Por ello resulta muy relevante la iniciativa que han llevado a la práctica las tres principales televisoras del país y cuatro agencias de publicidad y comunicación de México para crear un nuevo sistema de medición de audiencias.

Televisa Univision, IPG Mediabrands, Imagen Televisión, OMG Omnicom MediaGroup, Publicis Media, Televisión Azteca y Havas, publicaron hace unos días un desplegado en el cual anunciaron la creación de un Joint Industry Committee (JIC) en México para definir las nuevas bases de medición de audiencias de consumo de contenido audiovisual en el país.

Estos Comités Conjuntos de Industria o JIC, son organizaciones neutrales y sin fines de lucro en la que están representados todos los actores clave del mercado publicitario. En países como Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, han formado estos JIC. Todos los involucrados en el consumo de contenidos audiovisuales tienen voz, pero al mismo tiempo, generan mediciones más serias e incluso más amplias. Nielsen Ibope México sólo mide la TV abierta con una muestra de poco más de 2 mil hogares. Nada.

Pero lo más importante es que hoy las mediciones de contenidos audiovisuales tienen que ir más allá de la TV abierta, está el streaming y digital. Aquí en México nadie lo está midiendo tal vez porque tendrán que hacer reales mediciones apegados a parámetros de calidad más serios. Es una gran oportunidad para empresas como ComScore de entrarle al mercado mexicano, sobre todo en el contexto de una suspensión de Nielsen Ibope México, en el seno del Media Rating Council (MRC). Este organismo norteamericano se encarga de las auditorías y acreditaciones a los servicios de medición en la región y sancionó a NIM por incumplimientos operativos y de estándares de calidad. ¡Sácatelas!

Otro jugador podría ser la empresa Barb, cuya muestra en Inglaterra ya mide no solo el consumo de TV abierta, sino de contenido digital y de streaming. Solo su muestra que casi cuadriplica a la de Nielsen Ibope en México.

En ese sentido, no tengo duda de que el JIC mexicano tendrá éxito con lo cual daremos un paso positivo en la medición de audiencias en un mundo multipantallas. Pasaremos de un esquema privado, opaco y cuasi monopólico; a un nuevo sistema neutro, multidisciplinario, transparente y auditable. Éxito.

TODO LOGÍSTICO

Si aun no te has enterado es porque vives debajo de una piedra o porque aún no piensas que todo lo que usas tiene que ver con la logística. Por eso, creo que aun tienes oportunidad de asistir al Centro Banamex de la Ciudad de México porque allí se está celebrando desde ayer The Logistics World Summit & Expo 2024. Se trata una feria donde todos los involucrados en el mercado logístico, comercio exterior y carga estarán presentes.

Desde operadores y fabricantes de camiones, hasta los especialistas en embalaje y comercio exterior, pasando por especialistas en e-commerce y tecnologías de la información; ahí estarán todos tratando de hacerte ver lo valioso que son estos servicios.

Por ejemplo, hace unos días me reuní con Carlos Diaz Ojeda, director general de DispatchTrack Latinoamérica, una empresa de software que permite la planificación de rutas y gestión de servicios externos. Me hizo ver lo valioso que puede significar para una empresa, el planear bien sus entregas de productos. El beneficio no solo se ve en la reducción de costos, sino en la experiencia del usuario o el prestigio de marca. Además, en sectores como la construcción o medicamentos, la eficiencia en la entrega puede ser muy productiva en tiempo y dinero.

En ese sentido, asegura que DispatchTrack se está convirtiendo en casi una firma de consultoría pues cada empresa puede tener necesidades distintas en sus requerimientos logísticos y de entrega. De hecho, DispatchTrack puede prometer ahorros de entre el 10% y el 20% del costo de operación total de la flota de distribución de algunas empresas, sobre todo en el prometedor mercado mexicano y sus aspiraciones derivadas del nearshoring. Eso le lleva a DispatchTrack a pensar que sus operaciones en México podrían crecer alrededor de 40% este año.

Por eso, si crees que tienes una dolencia en materia de transporte, logística, entrega o planificación, date una escapada a la Expo Logística, tal vez encuentres alguna solución.

OPEN BANKING

Hablando de reuniones importantes en el mundo de los negocios y en unas semanas se volverá a hablar de bancos, pero en la Ciudad de México. El próximo 16 de mayo se realizará el primer evento de “Open Banking” en el Hotel Ritz Carlton, en la CDMX. En esta reunión se expondrá la importancia de migrar y ejecutar estas iniciativas un tanto regulatorias y de negocios en el sector bancario.

Si bien en México se empezó a hablar de Open Banking en la ley Fintech y en junio de 2020 se publicó el primer reglamento, desde 2018 esta tendencia regulatoria es un hecho en Europa con el establecimiento de la Payments Regulation Directory (PSD2).

Por ello, resulta un acierto que la empresa mexicana Sellcom Solutions esté organizando esta reunión. Con más de 17 años en México y España, Sellcom ofrece soluciones especializadas en tecnologías de la información (TI), comunicaciones, consultoría y gestión TI.

Fernando Beltrán (senior Partner) y Edgar García (Head of Open Banking) de Sellcom, serán huéspedes de dos grandes especialistas de este nuevo concepto. Imran Gulamhuseinwala, expresidente y chairman del UK Open Banking Implementation Entity; junto con Eyal Sivan, también conocido como Mr Open Banking; serán los gurús del evento y seguramente tirarán varias netas sobre este aun poco explotado ecosistema financiero.

Columnista y comentarista

X: @hugonzalez0

