Leagues Cup y el volado del streaming

Antes que nada, pido una disculpa para todos los amantes del fútbol y sobre todo de la Liga Mexicana. Me disculpo porque, de no ser por un puñado de equipos o una decena de partidos, el fútbol mexicano es muy aburrido. Tampoco soy de los que en sus aires de grandeza aseguran que las ligas de otros países son la mera neta. También en esos países el fútbol se compite entre 3 o 4 equipos, no más.

El comentario viene a raíz del raro experimento de conjugar las ligas de EU con la de México en la llamada Leagues Cup. No sé tú, pero de no ser por el América, este torneo me importaría un bolillo. Si a eso le agregamos que para ver estos partidos tengo que contratar el servicio de streaming de Apple TV, menos me interesa. Si no lo contraté para ver la serie de Ted Lasso, menos lo haré para ver el Pachuca contra el Dynamo, el Columbus VS Minnesota o León VS Real Salt Lake.

Entiendo que la Liga MX y sus equipos necesiten dinero para mantener sus operaciones, pero vender su poco prestigio para levantar la liga gringa de fútbol me parece arriesgado. No maten a la cada vez más raquítica gallina de los huevos de oro. Alejar a la afición de los partidos de fútbol con la suscripción a un servicio poco atractivo como el de Apple TV puede aumentar el divorcio que muchos tenemos con el fútbol mexicano.

En EU, y menos en México, interesa la liga de fútbol de ese país. Incluso, el rating del partido con el debut de Lionel Messi con el Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS), sigue siendo modesto. De acuerdo con la agencia de marketing global Samy Alliance, el primer partido de Messi en la Liga de EU fue el partido de fútbol estadounidense más visto en la historia de la televisión de ese país con 12.5 millones de espectadores. Esta cifra no se le acerca a los 28.8 millones de espectadores de la pasada semifinal entre el América y las Chivas. Tampoco a los 30.4 millones de televidentes de la final en la cual se coronaron los Tigres.

Así, mientras Apple TV se cotiza y sólo entrega 4 partidos de ese torneo a Televisa y TV Azteca, sigo creyendo que el fútbol desvinculado con la afición no es un buen atractivo para aumentar la base de suscriptores de un servicio de streaming poco seductor. El fútbol mexicano se está echando un volado y espero que no lo pierda.

Medical TV

Si de lo que se trata es hacer buenos contenidos, atractivos y poco convencionales, podrían darse una vuelta por el sector médico. No sugiero revivir la fórmula de Grey’s Anatomy, sino escudriñar toda la tecnología que hay alrededor de un médico y sus pacientes. Esa idea me surgió cuando tuve la oportunidad de visitar las instalaciones de Vitalmex, la empresa mexicana que ofrece tecnologías médicas de alto nivel.

Esa idea surgió cuando vi toda la electrónica, la mecánica y las tecnologías de la información que hay detrás de muchos aparatos médicos. No solo es poner un bisturí, un endoscopio o una bomba de derivación cardiopulmonar en las manos del médico, sino contar con toda una trazabilidad que permita a los hospitales saber con certeza dónde, cómo y hasta cuándo se puede usar esos dispositivos médicos.

Si no lo sabes, Vitalmex tiene 85 años de vida, ofreciendo servicios de administración, fabricación y mantenimiento de tecnologías médicas. Tiene presencia en 67 países y en 4 de ellos cuenta con centros de entrenamiento y reparación de instrumental y ópticas. Da cobertura en 30 estados de la República Mexicana y Texas y se especializa en equipos de Alta especialidad, Mínima invasión, Control de infecciones y Cirugía convencional.

Hasta la fecha ha atendido a casi 200 hospitales dando servicio a 200 mil pacientes con 600 mil procedimientos realizados. Tiene más de mil empleados, 275 mil equipos instalados y distribuye más de 300 mil insumos por mes. Insisto, no se trata de ver los diagnósticos de Meredith, sino de mostrar al público en general cómo funciona mucha de la tecnología que permite a los médicos sanar a sus pacientes y que no sea visto como un acto de magia.

Otra de salud

Por cierto, me informan que la empresa estadounidense de tecnología médica, Becton Dickinson (BD) eligió a México, particularmente a Tijuana, Baja California, como sede para producir los equipos de dispensación de medicamentos e insumos hospitalarios.

La planta de BD en Tijuana es la encargada de fabricar la producción mundial de estos equipos desarrollados por BD Pyxis y MedStation. Los aparatos son distribuidos en hospitales privados y de gobierno por parte de Vitasanitas. Estos equipos reinventan la gestión de medicamentos, gracias a su alto nivel de programación y el uso de inteligencia artificial. Con esto se logra lo que ellos llaman “los 5 correctos” de la dispensación: medicamento, paciente, dosis, hora y vía de administración correctos.

La gestión de medicamentos en la farmacia de hospital permite almacenar y rastrear hasta un 95% de los medicamentos e insumos. Su implementación reduce hasta 94% la espera de los pacientes para recibir la dosis inicial de su medicamento y entre 55% y 83% los errores de dispensación de fármacos. Con esto, nada de que se les pierden los narcóticos, material de piso, soluciones intravenosas, sets de infusión y hasta los curitas y el alcohol.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0