La maroma triple T: Trump, Tesla y TikTok

Ya casi termina marzo y con ello nos aproximamos a la fecha fatal del 2 de abril, cuando el gobierno de Donald Trump decrete el “Día de la Liberación” de la economía de EU con la imposición de aranceles a muchos países del mundo.

Sin embargo, en una más de sus maromas, el presidente de EU declaró que algunos países podrían salvarse del maltrato arancelario lo que desató cierto optimismo en los mercados y, en concreto, en el valor de la acción de Tesla. Los títulos de la fabricante de autos eléctricos subieron ayer 11% con lo recuperaron gran parte de lo perdido durante el mes, una sangría que ya sumaba 17%

Con BYD pisándole los talones en ventas de unidades, pero ya superada en ingresos, Tesla recibe la maroma de Trump como una bocanada de aire. Además, también Tesla recibió buenas noticias desde China, donde comenzó a implementar nuevas funciones de asistencia a la conducción autónoma para sus vehículos. Esto podría significar una herramienta a su favor en su competencia global contra BYD. La armadora china reportó ventas anuales en 2024 de 100 mil millones de dólares, superando 97 mil millones de dólares de Tesla.

No obstante, la amenazante primera semana de abril también se aproxima para ByteDance, la aún dueña de TikTok. Esta empresa y los millones de tiktokers estadounidenses enfrentan otro deadline que llegará el 5 de abril, cuando venza el plazo dado por Trump para que se venda la empresa a un inversionista estadunidense o para que salgan de ese país.

Aunque muchos expertos saben que la amnistía temporal de Trump a TikTok es irregular y hasta ilegal, aún se espera que el presidente ofrezca una nueva maroma para que empresas gringas como Oracle, Apple y Google, no sean sancionadas por seguir dándole tregua a la app de videos pues seguramente seguirá operando después del 5 de abril. Es decir, mi pronóstico es que para el domingo 6 de abril, los tiktokeros gringos seguirán haciendo su contenido, con todo y las bravatas gringas.

La estrategia de Trump es crear incertidumbre, provocar reacciones en los mercados y, de paso, hacerles un guiño a sus aliados empresariales.

MALAS LECTURAS

Te actualizo cómo va el asunto de las fotomultas o fotocívicas en la CDMX gobernada por Clara Brugada donde no se ha suspendido el servicio (hasta ayer) pero sí hay intentos de resolver el galimatías tecnológico y de conectividad. Mis fuentes me explican que no hay quien se haga responsable de la falla técnica que impide poner en operación los radares y sus fotomultas porque desde un lado la empresa que supuestamente está apadrinada por la marca china Dahua, no sabe cómo tomar control de la tecnología y los enlaces, porque no tiene contrato vigente y ellos no instalaron la infraestructura.

Sin embargo, por el lado de la empresa que instaló todos “los fierros” e hizo la configuración, no puede ceder el control de la solución, pues no le han pagado el contrato firmado y mucho menos los servicios prestados fuera de contrato. A la fecha, el adeudo supera 50 millones de pesos.

Mis fuentes me sugieren que, si quiero tener más detalles, preguntemos en la dirección general de aplicación de normatividad de tránsito o con el jefe de la oficina del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ahí tienen la película más clara y completa.

Tal vez para muchos este sea un asunto menor y casi anecdótico, pero cuando comiencen a cundir los reclamos por malas lecturas en las fotomultas o sanciones injustas, ahí me cuentan.

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

Michelin no solo fabrica neumáticos, también pisa fuerte en el camino de la sostenibilidad y la innovación tecnológica. La empresa francesa ha decidido que su negocio no solo va de llantas, sino de futuro. Bajo la dirección de Matthieu Aubron, Michelin México y Centroamérica se ha sumado al Pacto Global de la ONU, adoptando soluciones avanzadas que buscan reducir su impacto ambiental y mejorar su eficiencia energética.

Su planta en León, Guanajuato, es un claro ejemplo de esta transformación. Con una inversión de más de 910 millones de dólares, esta instalación opera con 90% de energías renovables y presume ser la más avanzada tecnológicamente del grupo a nivel mundial.

Los resultados ya se notan: en el último año, la empresa logró reducir en 37% sus emisiones de carbono en los Alcances 1 y 2 respecto a 2019. Para 2030, el objetivo es alcanzar 47% de reducción, lo que implica seguir invirtiendo en tecnologías limpias y en procesos que hagan más eficiente el consumo de energía. A esto se suma un aumento en el uso de materiales renovables y reciclados, que en 2024 alcanzó 31%, con la meta de llegar a 40% en 2030.

La apuesta por la tecnología no se limita al medio ambiente. Michelin ha sido reconocida en el ranking Top 100 Global Innovators 2024, consolidándose como una de las empresas más innovadoras del mundo. Su capacidad para integrar tecnología disruptiva en la producción la mantiene en la cima del sector, pero también en impacto ambiental y social.

En materia laboral, la Fair Wage Network certificó a Michelin como ‘Empleador Global con Salario Digno’, lo que confirma que su estrategia digital también alcanza la compensación justa en más de 60 países. Plataformas digitales aseguran el cumplimiento de estándares salariales y refuerzan su imagen como empresa responsable. Así se demuestra que la tecnología puede ser un aliado clave en la sostenibilidad y en el desarrollo del negocio.

Columnista y comentarista