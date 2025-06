La ley telecomunicaciones y la oposición sin Wifi

Ahora entiendo por qué cada vez tienen menos simpatizantes. La oposición política de este país está extraviada en falsos debates que les restan cualquier seriedad. La discusión sobre la próxima Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión los retrata de cuerpo entero. Mucho grito y cero megas de contenido.

Como mexicano de buena fe, convencido de que necesitamos opciones políticas reales que representen los intereses de amplios sectores de la población, me atrevo a hacerles una sugerencia: acérquense a quienes saben del tema. Pregunten, estudien, entiendan. Porque seguir calificando esta propuesta como “Ley Censura” es tan básico, por no decir chafa.

Resulta irónico que quienes vivieron, solaparon y hasta fortalecieron un régimen represor y corrupto, hoy adviertan sobre un supuesto sistema de vigilancia estatal. El argumento de que esta nueva ley permitirá rastrear tu celular, conocer tu ubicación, acceder a tus mensajes, tus compras, tus datos del SAT, del IMSS, del ISSSTE, del Registro Civil y más… todo sin pedirte permiso, es casi una verdad de Perogrullo.

Pero va el spoiler, señores: ese sistema ya existe desde hace años. Unos le dicen Facebook, otros TikTok. También se le conoce como iOS, Android o la app de tu banco. Incluso las apps más inocentes tienen más información sobre ti que la que podría soñar cualquier dependencia del gobierno. Y no, nadie te obligó a darla. Tú solito le diste acceso a X (antes Twitter), le dijiste a Google dónde vives, autorizaste a tu reloj inteligente a saber cómo duermes y qué tan seguido te da taquicardia.

Si no fuera así, Estados Unidos no podría cancelar visas o expulsar extranjeros con un scroll de su embajada. Saben todo de ti. Y no necesitaron ninguna “ley censura”.

Mientras tanto, la oposición sigue sin entender por donde les siguen pateando las espinillas. Se concentró en los temas equivocados y dejó pasar asuntos realmente relevantes como el poderío de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) o la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda prestar servicios de telecomunicaciones directamente a los usuarios finales. Eso no vende tanto en redes sociales como el hashtag #LeyCensura.

Pero tampoco es para alarmarse. El “superpoder” de la ATDT se acotó mediante la creación de dos nuevos órganos, uno para regular telecomunicaciones y otro para competencia económica.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) será un órgano desconcentrado dentro de la ATDT, con independencia técnica, operativa y de gestión. Estará conformada por cinco comisionados, nombrados por la presidenta y ratificados por el Senado. Su chamba será revisar temas de espectro, concesiones y autorizaciones. Sí, la Cofetel 2.0.

Por otro lado, la Comisión Nacional Antimonopolio, sectorizada a la Secretaría de Economía, se encargará de los temas de competencia, preponderancia y regulación asimétrica.

Sin embargo, lo que realmente pone nerviosa a la industria es la posibilidad de que el Estado se convierta en proveedor de servicios de telecomunicaciones. Las empresas públicas podrán competir en “igualdad de condiciones” para acceder al espectro a través de licitaciones. El punto es ver qué tan “igualitaria” será esa igualdad.

¿Se regalarán frecuencias a CFE o a Altán? ¿Se premiará el despliegue en zonas rurales? ¿Se reducirá el costo del espectro? ¿Los privados seguirán pagando tarifas altas mientras los públicos reciben trato preferencial?

Todo eso está por verse. Faltan reglamentos, lineamientos, definiciones técnicas y otras tantas letras chiquitas. Pero eso siempre sucede con cualquier nueva legislación. Ahí debería estar el verdadero debate.

Pero no. Prefieren armar escándalo con fantasmas de censura y teorías de control total. Esa narrativa puede dar likes, pero no sustancia. Porque gritar “estado autoritario” cada vez que no entienden una ley tecnológica, es el equivalente político a decir que el Wifi tiene gluten.

PREMIOS ECOMMERCE

La noche de este jueves se anunciarán los ganadores de los Premios eCommerce MX 2025, una iniciativa que desde 2021 reconoce a quienes no solo venden en línea, sino que lo hacen con estrategia, creatividad y hasta con un poco de inteligencia artificial.

El jurado, integrado por 25 especialistas convocados por Marketing4eCommerce, seleccionó a los finalistas en categorías como uso de IA generativa, estrategias SEO, marketing y vendedor en marketplaces.

En la categoría de Directivo del año compiten Alejandra Escandón (Nadro), Mario Carcaño (Office Depot) y Selim Bouchoucha (Dondé Tienda). Mientras que IKEA, Miniso y la propia Dondé Tienda buscarán el título al mejor eCommerce del año.

Especial atención se lleva Nadro, empresa de distribución farmacéutica que logró democratizar el acceso a la salud en un sector altamente regulado y de especialización operativa. Porque vender en línea es fácil, pero hacerlo bien, y con ética; no tanto.

PYMES DIGITALES

Este viernes 27 de junio se celebra el Día Mundial de las Pymes, una fecha para aplaudirnos y o recordarnos que, sin tecnología, la competitividad se vuelve decorativa. En México, las pequeñas y medianas empresas generan 72% del empleo y más del 52% del PIB, según la Secretaría de Economía. Pero la mayoría sigue viendo la tecnología como lujo, no como necesidad.

De acuerdo con el más reciente estudio de Madurez Digital, mientras en Estados Unidos las empresas invierten entre 20% y 30% de su presupuesto en tecnología, en México y América Latina apenas se alcanza el 5% o 10%. Quieren competir con patines mientras otros ya van en Tesla.

Por eso, empresas como KIO, dirigida por Octavio Camarena, lanzan un recordatorio oportuno: la tecnología no es un gasto, es un acelerador. Procesos de datos, análisis de consumo, atención al cliente, ciberseguridad y nube ya no son cosa de gigantes, sino herramientas al alcance de cualquier negocio con ganas de crecer sin quebrarse en el intento.

Según KIO, el verdadero potencial no está en la tecnología en sí, sino en cómo esta potencia a las personas. Si las pymes quieren consolidarse y no desaparecer en el próximo ciclo económico, tendrán que dejar de temerle a la nube y comenzar a ver a la inteligencia artificial como aliada, no como amenaza.

Creo que emprender hoy sin tecnología es como abrir una tienda sin luz.

Columnista y comentarista