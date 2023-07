Inflación, el e-commerce y lo que viene

Si no te gusta o no le entiendes a la economía, tal vez se debe a que no le encuentras relación con tu vida. Hablar de tasas de interés, inflación o ventas minoristas te puede sonar a sánscrito pues no tienes un vínculo con esos conceptos. Pero si te digo que esos indicadores te acercan o alejan los productos que puedes comprar en internet, entonces creo que ya te podría interesar más.

Ayer se dieron a conocer los datos de inflación en EU y resultan buenas noticias para todos. Son buenas nuevas para las empresas y las personas relacionadas con el ecosistema del e-commerce y el retail o comercio minorista.

Durante junio pasado los precios en ese país solamente crecieron 3% cuando la mayoría pensaba que el dato sería de 3.1%. Con ello, la inflación demuestra que sigue bajando pues en mayo el indicador estaba en 4%. Incluso la temible inflación subyacente bajó a 4.8% cuando la mayoría pensaba que sería de 5%. ¿Y eso que tiene que ver con el e-commerce?

Los datos llegan justo cuando vivimos los dos días del Amazon Prime Day y cuando supimos que el Hot Sale les dio un buen empujón a las ventas de las tiendas departamentales del país. Según la ANTAD, las ventas mismas tiendas de junio subieron 9.3%, gracias al impulso dado por el Hot Sale. Según la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) las ventas crecieron 29% al sumar casi 30 mil millones de pesos. Billpocket, la empresa mexicana de soluciones de pagos filial de la paytech Kushki, asegura que las ventas con débito (no crédito) crecieron 32% en Hot Sale 2023.

Lo que más vendió Amazon en el Hot Sale fueron electrónicos, computadoras, productos para el hogar y belleza. El día y la hora en que más compras se realizaron fue el lunes 29 de mayo a las 10 pm. El 70% de los clientes hizo sus compras desde un smartphone y “vendieron tantos sartenes como para preparar huevos a la mexicana a toda la población de la ciudad de Oaxaca, ¡al mismo tiempo!” Falta conocer el resultado de las ventas del Amazon Prime Day, pero se espera que el crecimiento sea de entre 20% y 30%.

Por eso, las expectativas para las ventas de El Buen Fin a celebrarse el próximo mes de noviembre también son buenas. Hace unos días le pedí su pronóstico a Antonio Rivero, director General para Latinoamérica de Napse, la empresa desarrolladora de soluciones tecnológicas omnicanales para la industria del retail. Sin dudarlo y a título personal, Antonio me dijo que esperaba un incremento de 25% en las ventas de El Buen Fin.

Su explicación tiene sustento en la reducción de la inflación, la previsible baja en las tasas de interés y los elevados inventarios de muchas empresas. Además, debemos tomar en cuenta que el año pasado las ventas del sector no fueron tan grandes debido a las complicaciones de la guerra en Ucrania y sus efectos inflacionarios globales.

Si bien el objetivo de estas campañas es incrementar el e-commerce, las tiendas físicas también se benefician. Reworth, la plataforma en recompensas cashback y analítica de datos dice que durante el pasado Hot Sale los consumidores mexicanos también aprovecharon los descuentos para adquirir productos básicos y esto se tradujo en un incremento promedio de 50% en las ventas en supermercados como Soriana o La Comer.

Valga todo este rollo para decirte que no solo lo digital rifa y que vienen buenos tiempos para el e-commerce y todo su ecosistema.

CAPACITACIÓN Y VENTAS

Se espera una buena temporada y un futuro prominente para las ventas digitales, pero no solo para las grandes empresas. Los emprendedores, los pequeños comerciantes y profesionistas también pueden apoyarse en estos mecanismos. Sin embargo, para ello se debe tener la instrucción adecuada para ir más a la segura.

Un caso de éxito de la capacitación para el comercio es la Fundación Misión de Doña Margarita de Corporación Rica. Esta institución tiene un programa de educación virtual que ha generado un impacto social positivo. La fundación de la embotelladora del sistema Coca Cola ofrece, de forma gratuita, capacitación para el emprendimiento a mujeres.

En la actualidad, la Fundación Misión de Doña Margarita imparte capacitación a distancia en 15 estados de la república mexicana. De manera presencial lo ofrece en Morelos e Hidalgo y desde 1999 ha capacitado a más de 24 mil mujeres.

Durante el ciclo 2022-2023 se beneficiaron a más de 2 mil 850 mujeres, triplicando la participación que había en 2019. Algunas de las capacitaciones fueron sobre administración de negocios y ventas digitales. De estos cursos de capacitación, han surgido proyectos productivos exitosos que ya tienen canales de distribución establecidos como Soriana, Walmart, Mercado Libre y Amazon, entre otros.

Corporación Rica, que dirige Miguel Ángel Guizado, es uno de los ocho embotelladores y comercializadores de la Industria Mexicana de Coca Cola. Opera en los territorios de Hidalgo, Morelos y parte de Puebla y cuenta con dos plantas de producción y 16 centros de distribución, generando más de 2 mil 600 empleos directos y 20 mil indirectos.

