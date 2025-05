Hot Sale 2025 y la cacería de ofertas

Ayer arrancó oficialmente el Hot Sale 2025, el festival nacional de la tarjeta y el carrito virtual de compras que promete dejar un mar de clics, promociones seductoras y un ejército de consumidores con carteras ligeras. Durante esta edición, más de 700 marcas se subirán al tren digital de las ofertas, con la esperanza de replicar o incluso superar los más de 34 mil millones de pesos en ventas que dejó el Hot Sale 2024, según cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Pero no todo es emoción y descuentos en esta orgía de consumo digital. Detrás del glamour de la cajita registradora se libra una batalla menos visible: la lucha por mantener una experiencia de cliente impecable en medio de un intenso tráfico digital de curiosos y verdaderos cazadores de ofertas.

De acuerdo con Tiendanube, las pymes mexicanas esperan incrementar sus ventas en un 50% durante este Hot Sale. El 20% de las empresas participantes en esta campaña son pequeñas y medianas, y para muchas de ellas el Hot Sale representa hasta 40% de sus ventas mensuales.

Tiendanube proyecta un crecimiento de 23% respecto al año pasado, con un ticket promedio de mil 700 pesos, 11% más que en 2024. Como en cada edición, la categoría de Moda sigue mandando, con 32% de las ventas totales del año pasado y una proyección de crecimiento superior a 20% este año. Otros rubros como artículos para mascotas y joyería también han sacado las garras, con incrementos de hasta 85% y 72%, respectivamente, durante esta temporada. Es que en el Hot Sale, hasta los perros y los aretes tienen su momento de gloria.

En cuanto a los métodos de pago, las tarjetas de crédito y débito se llevan el 30% y 25% de las transacciones, con un crecimiento estimado del 5% para este año. Y, como era de esperarse en esta era del “delivery”, 95% de los usuarios pedirá envío a domicilio. Las marcas ya saben que el pico de ventas llegará a medianoche del segundo día (al rato) justo cuando el insomnio y las promociones hacen su mejor combinación.

Pero mientras las cifras suenan esperanzadoras, el enemigo silencioso a vencer entre tiendas grandes o pequeñas son las devoluciones. Según un análisis de Signifyd, los comercios en línea pierden entre 10% y 15% de sus ventas por esta causa durante temporadas de alto volumen como el Hot Sale. El problema no son solo los cambios legítimos, sino también el creciente fraude por devoluciones indebidas y artículos falsificados, que deja pérdidas millonarias y un sabor amargo en la reputación de las marcas.

Y si eso no fuera suficiente, 66% de los consumidores dejaría de comprar tras una mala experiencia de devolución. Por el contrario, 65% compraría más si el proceso fuera ágil, claro y sin vueltas innecesarias. Las marcas no solo deben vender, también deben saber recibir los productos de vuelta sin perder el control ni tomarlo personal.

En medio de esta cacería de ofertas en la selva digital, la comunicación se vuelve el machete imprescindible. No basta con anunciar ofertas a gritos como si fueses Tarzan, hay que hablar con los clientes de forma eficiente, directa y, sobre todo, confiable. Según la empresa Sinch, una buena conversación fideliza más que una rebaja espectacular. Y eso no se logra solo con reels, historias, trends o carretes en redes sociales.

El viejo y confiable SMS, con su altísima tasa de apertura o clicks, sigue siendo clave para mensajes urgentes. WhatsApp, ahora con funciones de pago y automatización, ofrece una interacción más cálida y resolutiva. Pero la nueva versión vitaminada del SMS, es decir, los mensajes RCS, promete una experiencia segura y enriquecida gracias a la verificación de marcas. Es un escudo contra la desconfianza digital.

Sin embargo, todo este ecosistema tiene su talón de Aquiles. El 33% de las empresas ha sufrido bloqueos que retrasan sus mensajes justo en los picos de tráfico, afectando directamente sus ventas. Por eso, contar con una infraestructura de comunicación omnicanal y a prueba de embotellamientos digitales ya es una necesidad. Sinch, que respalda a más de 170 mil empresas en todo el mundo, se convierte en ese “guía del Serengueti” que asegura que cada mensaje llegue a tiempo.

Y como en todo buen drama comercial, los pagos también tienen su papel estelar. En ese sentido, la paytech Kushki, tiene una receta para evitar que el botón de “pagar ahora” se convierta en una trampa mortal para los compradores. Su recomendación se basa en cinco acciones clave. La primera, priorizar la seguridad sin matar la experiencia, usando herramientas como la tokenización y la autenticación reforzada que pueden elevar las conversiones hasta un 35%.

La segunda es ofrecer métodos de pago diversos mediante tarjetas, transferencias, billeteras digitales y hasta financiamiento. La tercera, optimizar la velocidad de aprobación, procesando transacciones en milisegundos. La cuarta es preparar la pasarela para altos volúmenes con tecnología en la nube. Y finalmente, medir y ajustar en tiempo real, porque lo que no se analiza, no se mejora. Una experiencia de pago fluida, segura y flexible no solo vende, también fideliza.

En resumen, el Hot Sale no es solo una campaña de descuentos. Es una prueba de resistencia para marcas, sistemas y estrategias.

Así que, mientras te decides si compras otros tenis Harden o Antony Edwars en oferta o estas a punto de darle el sí al gadget o al maquillaje que juras necesitar, recuerda que, del otro lado de la pantalla; hay marcas peleando por tu atención, tu confianza… y, claro, tu tarjeta.

ENERGÍA SOLAR RICA

Hablando de tiendas, pero de otro tipo; queda claro que en México las tienditas de abarrotes son el pulso económico de barrio. Sin embargo, la factura de luz suele ser el villano silencioso que devora hasta el 95% de sus costos operativos. Pero ojo, la tecnología solar llega con la promesa de cambiar el juego.

En 2024, la capacidad fotovoltaica instalada ronda los 10.6 y 10.9 Gigavatios (GW) y la generación distribuida (la que se pone en techos de casas y comercios) ya pasó los 4.4 GW según la CRE. Es que el hecho de deducir el 100 % de la inversión en sistemas solares del ISR y el esquema de medición neta de CFE que te permite “vender” la luz que no usas, han impulsado esta revolución silenciosa.

Para la tiendita de la esquina tener un buen sistema solar podría reducirle a casi cero la factura eléctrica. Solo quedaría pagar la tarifa mínima de conexión, que ronda los 115 pesos mensuales. Más allá del ahorro, cada kilovatio instalado evita quemar 159 litros de combustibles fósiles al año, o sea, plantar 32 árboles en términos ecológicos. Así que, aparte de ahorrarte la luz, te ganas puntos verdes con los clientes eco-conscientes.

Aquí entra Grupo Rica, el embotellador de Coca-Cola que no solo sabe de refrescos, sino de darle sombra solar a las tienditas. Junto con Solfium, empresa que se dedica a poner paneles donde más se necesitan, celebraron la instalación número 50 de sistemas solares en Pachuca. Este proyecto arrancó en noviembre de 2024 y forma parte del programa Centurión, que lleva nueve años metiendo mano en Hidalgo, Morelos y Puebla, con la idea de poner hasta 3,000 tienditas en modo ahorro y sostenibilidad.

Los tenderos recién llegados a esta iniciativa han visto crecer sus ingresos netos hasta en 85%, mientras los más veteranos suben un respetable 17%. Además, no se trata solo de poner paneles pues el programa ofrece capacitación, asesoría y herramientas para que las tienditas no solo sobrevivan, sino que compitan con las grandes cadenas.

Así que ya estuvo bueno de llorar con el recibo, ahora el sol es socio de los tenderos y hasta el SAT y la CFE ayudan. Si eso no es el inicio del apocalipsis, mínimo es una buena noticia.

Columnista y comentarista