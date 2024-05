Gamergy y candidatas, de los retos a la IA

El martes se presentó en la Ciudad de México lo que será la edición 2024 del festival gamer de mayor éxito en México en los últimos años: Gamergy.

Con la experiencia de haber vivido dos ediciones anteriores, puedo decir con franqueza y seguridad que este año será una edición de grandes retos. Sin temor a equivocarme, creo que, para la comunidad gamer, la edición del año pasado fue mejor que en 2022.

Lo digo no solo porque los espacios para la interacción con los juegos (más allá de los torneos) fueron mayores, sino que estuvieron mejor distribuidos. Había espacio para jugar y no solo para ver jugar.

La cantidad y calidad de los patrocinadores era perfecta y te animaba a visitar sus stands, sin embargo, algunos no tenían mucho que mostrar.

Además, los concursos de cosplay trajeron mejores participantes con trabajos increíbles. La final de League of Legends (LOL) no estuvo tan emocionante pues la competencia estaba muy dispareja por el desempeño de traía el bicampeón Rainbow7 (R7).

Por eso creo que los retos para este año son mayúsculos pues, de entrada, se ven menos patrocinadores y con menor cartel. Además, en la parte del festival musical el reto es mayor porque si bien las ediciones pasadas los artistas de Amazon Music llevaron la batuta, parece que este año los artistas de Warner Music serán los dominantes.

Soy melomano, muy tolerante y respetuoso de los gustos musicales. A mi edad me gusta mucho el reguetón, el rap y hasta ciertos corridos tumbados, pero, con todo respeto, si la música que nos presentaron el martes será la dominante, uuuffff, paso.

Será otra vez en agosto cuando podremos confirmar si la comunidad gamer nacional se sigue identificando entre ellos y sobre todo con Gamergy.

IA ELECTORAL

Desconozco algunos detalles de la Ley Electoral y me queda la duda sobre la posibilidad de que los periodistas podamos ofrecer información de las candidaturas. No sé si la veda electoral me aplique, pues.

Pero para no caer en el supuesto de una violación a la Ley, solamente actualizó mi colaboración de la semana pasada en torno a las candidatas y sus propuestas tecnológicas. No doy detalles de quién tiene más o menos claridad en sus propuestas, pero sí hay.

Se habla de Repositorio de tecnología pública, Portal Ciudadano de Registro Electrónico de Trámites y Servicios, además de Expediente Electrónico para Trámites y Servicios. Además, se habla de ciencia e innovación, del desarrollo regional y política industrial e infraestructura de telecomunicaciones. Incluso se menciona a la ciberseguridad y hasta el costo del espectro.

Pero todo eso no lo podría saber este reportero con la simple pero exhaustiva revisión de las propuestas de las candidatas; lo supe gracias a la Inteligencia Artificial (IA). Efectivamente, utilice la Guía Digital para las Elecciones para Presidencia de la República, una herramienta basada en Inteligencia Artificial, que promovieron la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

Lamentablemente me enteré muy tarde de esta Guía, desarrollada por Kemeny Studio, empresa partner de Microsoft Startups, porque estuvo disponible hasta ayer en la plataforma denominada IA Electoral 2024. Allí pudiste ver, con base en fuentes oficiales de las campañas, las posturas de las candidatas a la Presidencia de la República. Creo que, si muchos hubieran usado este tipo de herramientas para informarse, no se habrían tragado tantas paparruchas como las que se dijeron durante toda la campaña.

IA HASTA EN LOS EVENTOS

Hablando de Inteligencia Artificial, ya resulta un lugar común decir que esta tecnología puede ser utilizada en todos los sectores, pero ¿hasta en la organización de eventos? Los organizadores de IBTM Américas, el mayor show de los profesionales de la industria de reuniones y eventos en Latinoamérica, creen que sí.

Para Eleonora García, directora general de IBTM Américas, la IA se ha convertido en un aliado invaluable desde la fase inicial de organización hasta la gestión en tiempo real durante el evento.

Con el análisis de la IA se obtiene información valiosa sobre la selección de ubicaciones, fechas y horarios óptimos, así como se puede identificar las preferencias y expectativas de los asistentes potenciales. Durante la promoción y comercialización del evento, la IA puede personalizar las estrategias de marketing y publicidad para llegar a audiencias específicas. Por si fuera poco, en la gestión logística, la IA puede optimizar la asignación de recursos, personal, equipos y suministros.

Además, la IA puede monitorear en tiempo real las condiciones del evento, como la asistencia, el tráfico y la disponibilidad de espacio. Eso sin olvidar la experiencia del participante, proporcionando asistentes virtuales y chatbots para brindar información y asistencia personalizada. Después del evento, la IA puede analizar datos de retroalimentación y métricas de rendimiento para evaluar el éxito.

Si aún te quedan dudas sobre el uso de la IA, date una vuelta el próximo 21 de agosto por el Centro Citibanamex donde la IBTM Américas celebrará su 15 Aniversario y te dará más información.

EDTECH

Hace unos días, al celebrar la constitución de una entidad legal en México, John Baker, fundador y CEO de D2L, aseguró que la empresa pretende revolucionar la educación en el país. Si no conoces a esta firma, tal vez ubiques a su plataforma de innovación en aprendizaje, D2L Brightspace. Con ella, muchas instituciones educativas del país podrían crear mejores experiencias de enseñanza basados en la accesibilidad, personalización e innovación. Este Sistema de Gestión de Aprendizaje o LMS en inglés, también ayuda a las instituciones educativas en su transformación digital mediante la integración de diversas herramientas tecnológicas, como la Inteligencia Artificial. Un plan ambicioso pero creíble.

Columnista y comentarista

X: @hugonzalez0