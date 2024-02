FedEx vs Amazon, Indra vs el Tren Maya; dos historias

Dicen que, como los porteros de fútbol, reportero sin suerte no es reportero. Es que, justo en la coyuntura sobre la investigación de la Cofece sobre los marketplaces, rescaté una entrevista sobre asuntos de ecommerce y logística.

Si no lo sabes, hace unos días la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), afirmó que Mercado Libre y Amazon dominan el segmento de los marketplaces en México. Sigo con dudas sobre la manera en la cual se definen los mercados relevantes de este segmento, pero lo que sí es cierto es que uno de los factores que explican el dominio de estas dos empresas es la logística.

Incluso la Cofece les ordena liberar y abrir los esquemas de contratación de logística para los vendedores. Es por ello que cobra sentido la opinión de Kirill Nepomnyashchiy, country manager de Sellesta en México sobre este servicio de logística para los comercios en línea.

Dichas opiniones surgen en el contexto del próximo lanzamiento de Fdx, la plataforma de comercio electrónico de FedEx para competir con Amazon. El experto de Sellesta comenta que tanto Fedex como cualquier competidor debe invertir en la experiencia del cliente para brindar un servicio que sea realmente el mejor de su clase.

Según Nepomnyashchiy, es necesario centrarse en diferenciadores competitivos que establezcan un punto medio con el cliente, ayudándole a tomar decisiones y ofreciéndole soluciones personalizadas, como descuentos y diversas opciones de pago, además de mejorar la velocidad y precisión de las entregas.

Reconoce que Amazon tiene una gran ventaja porque está muy diversificada. Sin embargo, FedEx ya es reconocida por su eficiencia logística global y puede centrarse en mejorar aún más la velocidad, precisión y fiabilidad de sus entregas. Además, dice que FedEx puede establecer asociaciones estratégicas con empresas especializadas en tecnología y comercio electrónico para enriquecer su oferta. Ahí están las alternativas al dominio y quien no las vea tiene miopía empresarial, falta vencer la resistencia de los vendedores.

Tren Maya, deuda tecnológica

Que suerte tienen los que no se bañan. Lo digo por este otro ejemplo de suerte. Se trata de la declaración del general Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya. El lunes pasado, en la conferencia mañanera dijo: “se ha vendido más (boletos) en la taquilla que en línea … La mayoría de la gente acude a las taquillas”. ¿En serio? ¿Acaso no sirve el sitio web o somos el único país del mundo en el cual sus turistas prefieren ir (a la antigüita) a comprar su boleto en taquilla?

La suerte viene porque esto se conjuga con una serie de evidencias en el sentido de que el sistema de boletaje y acceso del Tren es un relajo. Lo que Mis Amigos Chismosos (MACH) me cuentan es que se trata de un problema del proveedor del servicio, la empresa española Indra.

Con la duda atravesando el corazón pregunté a la empresa contratada. “En Indra me confirman que la reserva de los billetes a través de la web se ha realizado sin incidencias y la venta de boletos funciona perfectamente”, eso fue lo que me contestaron.

Tal vez sea cierto, pero puede ser porque los usuarios prefieren irse a la segura y tener sus boletos en la mano. Tengo evidencia de que boletos del Tren Maya comprados vía web están duplicados, con el nombre incorrecto o simplemente no llegan. Incluso algunas reservas no se pudieron confirmar. Tal vez por eso la gente está comprando sus boletos en taquillas.

MACH me cuentan que Indra no tiene ingeniería en campo y que todavía están buscando proveedores locales para subcontratarlos y dar soporte al Tren. No hay integración del sistema y de ello (me dicen) existen evidencias pues incluso hasta hoy, ni a una décima parte de los torniquetes están instalados en las estaciones y lo que ya se instalaron, la mayoría no funciona.

A Indra se le adjudicó el contrato de boletaje y control de acceso del Tren Maya pese a que existían proveedores con capacidades y equipamiento disponible que hoy operan los mismos servicios en grandes aeropuertos en México. Desconozco cuando se firmó el contrato con Indra pero esa empresa se comprometía a que, si se contrataba antes del 15 de agosto, la puesta en operación del sistema estaría lista el 1 de diciembre en las estaciones disponibles en la Fase 1 y con funcionalidades esenciales.

Es posible que en las próximas horas reciba aclaraciones y más detalles de lo que pasa con el sistema de boletaje y control de acceso de Indra, pero creo que, en tecnología, le están quedando a deber al Presidente, al Tren Maya y a México.

Transformación y liderazgo

Las empresas en México y la región están enfrentando retos externos como el nearshoring y la llegada de nuevas tecnologías. Por ello, los profesionales viven en constante transformación pues demandan nuevas capacidades que los hagan más exitosos. En ese sentido, MACH nos informan que la Universidad San Jorge en España junto a la empresa BTConsortium lanzaron una novedosa titulación: el posgrado titulado “Experto Chief Transformation Officer”.

Entre el grupo de docentes invitados a compartir su experiencia profesional con los futuros CTOs, se encuentran Miguel Galván, CEO de BTConsortium, y Pedro Padierna, expresidente de PepsiCo para América Latina y actual presidente del Consejo en BTConsortium. El posgrado arranca el 14 de marzo y culmina el 19 de julio con el objetivo de hacer de Zaragoza, España, el punto de encuentro de la Comunidad Internacional de Profesionales de la Transformación.

Hackers sofisticados

Pasada la fiebre de San Valentín, todavía hay riesgos de estafas y engaños románticos. Por ello, muchas empresas se sienten vulnerables aun en el punto más débil de la cadena: el humano. En México, empresas como KIO IT Services, a través de su unidad especializada KIO Cyber, tienen como principal objetivo acompañar a organizaciones de todos los giros y tamaños en precisamente reforzar la seguridad de sus datos. Sin embargo, como ya se ha dicho, lo más importante recae en que el talento de las empresas, desde el propio CEO hasta las diferentes áreas, estén actualizados y capacitados en evitar cualquier intención de hackeo. El saldo de los ciberataques seguirá sumando millones de dólares.

Nuevo estatus

Buk la empresa tecnológica para la gestión de capital humano en México y Latinoamérica la cual es dirigida en nuestro país por Andrés Gómez, dio a conocer que su App de gestión de personas acaba de alcanzar el estatus de 'Built for NetSuite de Oracle', al ayudar a las organizaciones a simplificar la gestión de recursos humanos y automatizar procesos manuales. Built for NetSuite es un programa para socios de NetSuite SuiteCloud Developer Network (SDN) que proporciona la información, los recursos y la metodología necesarios para ayudarlos a verificar que sus aplicaciones e integraciones cumplen con los estándares y las mejores prácticas.

