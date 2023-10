Disney+, seguros y RP

Sigo clavado en temas de streaming porque, siendo sinceros, la transformación en esta cartera de negocios es intensa. Sin embargo, no siempre son buenas noticias para los consumidores finales.

Si aún no lo sabes, Disney+ está dando un golpe sobre la mesa y parece que no quiere quedarse atrás en la carrera por limitar el amoroso acto de compartir cuentas. Después de que Netflix nos aguó la fiesta, ahora le toca el turno a Disney+. A partir del 1 de noviembre, en varios países será más peligroso compartir cuentas del servicio que pelearse con un wookie.

El reino mágico de Disney se está convirtiendo en el tiránico Imperio Galáctico. Todavía no se sabe si aplicará a México, pero seguramente en los próximos días recibirás una notificación de que la diversión se terminó. Si eres de los que compartían con su compadre… la cuenta de Disney+, parece que ya no podrás hacerlo. En Canadá, EU y España ya están advertidos.

Disney+ nos dice que solo se podrá compartir la cuenta con personas que vivan bajo el mismo techo. Probablemente en el futuro aplicarán la misma cláusula conocida como “casa de descanso” para “llevarte” tu cuenta a otra dirección física usando tu teléfono móvil. Pero por lo pronto, la amenaza ronda tus pantallas.

En el siguiente capítulo de esta saga podríamos ver a Darth Vader anunciando el plan de suscripción con anuncios. Es que a Disney le urge recuperar algo de la rentabilidad perdida por malos cálculos en los costos de producciones y tarifas a los usuarios. Por eso vuelven al viejo y confiable método de la publicidad para reducir sus costos, justo como cuando la República volvió a usar el leal Halcón Milenario.

Pero ojo, Disney+ se ha asegurado de que no puedas esquivar la publicidad. Si te suscribes a un plan con anuncios, aceptas verlos en cualquier dispositivo que uses para acceder al servicio. Nada de bloqueadores de anuncios. Si te atreves a bloquear la publicidad, Disney+ puede activar su sable de luz para suspenderte o incluso cambiarte al plan equivalente con anuncios.

Los gigantes del entretenimiento están tomando medidas drásticas y la publicidad sale al rescate. Se acabó la diversión. Que la fuerza te acompañe a ti y cuenta.

Auto seguro millennial

A partir de esta semana, la plataforma WOOW, pionera como un Marketplace de seguros, ha integrado en su comparador un seguro de la compañía suiza Zurich. Esta aseguradora que en México está bajo la dirección de Marc Martínez, ofrece "Atención Virtual," diseñada para satisfacer las necesidades de la generación millennial. La diferencia es que busca revolucionar la atención de siniestros al eliminar la necesidad de un ajustador en eventos que no involucren a autoridades o terceros, todo a través de una videollamada.

De esta manera, los asegurados pueden, a través de sus dispositivos móviles, documentar los daños de su vehículo en tiempo real. Con la captura de imágenes y proporcionando detalles, el costo de reparación estimado se calcula en cuestión de minutos, agilizando así la aprobación del reclamo. Esto significa que los usuarios ya no tendrán que esperar en la escena del accidente ni coordinar horarios con un ajustador, simplificando drásticamente el proceso.

La aplicación WOOW, que lidera Margarita Zepeda, desde sus inicios en 2020, ha incorporado productos diseñados para cubrir las necesidades de una generación que valora la eficiencia, la inmediatez y la comodidad como los millennials, acostumbrados a la tecnología y a un estilo de vida acelerado.

Cambio de mesa

Que no te sorprenda si te digo que mis mejores amigos en el mundo de la comunicación son publirrelacionistas. Contrario a lo que piensan muchos colegas, creo que el trabajo de las Relaciones Públicas es importantísimo para lograr una buena comunicación. El problema es que no todos saben hacer RP.

Lamentablemente hay mucha improvisación, rotación y desapego en muchas agencias lo que genera fricciones en la relación con los medios. Puedo decir que la actividad de las RP no es de mi agrado, pero entiendo perfectamente el valor de su trabajo y lo meritorio que son. Si hay roces, no es problema de las agencias o los publirrelacionistas, es por la crisis sistémica del ecosistema comunicativo.

Vale todo este rollo para felicitar y desear todo el éxito a los colegas que están tomando responsabilidades en la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas (PRORP). Esta asociación que promueve la profesionalización, protección y reconocimiento del gremio, cambió de mesa directiva y a partir de ahora está encabezada por Lidya Fresnedo.

Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación tomó protesta a la nueva mesa directiva en la que destacan queridxs y admiradxs colegas de varias agencias. Entre ellos puedo reconocer a Rogelio Blanco de Ágora, Amanda Bernstein de Weber y Mauricio Gutiérrez de Jeffrey. Varios de ellxs, aunque no lo sepan y no me recuerden, han dejado gratas enseñanzas e inspiración en estas lides comunicativas. Éxito a todxs.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0