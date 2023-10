Consumidores promiscuos, YouTube manchado y más

Quién de nosotros nunca ha usado una aplicación para entrega de comida a domicilio. Es que 6 de cada 10 mexicanos usan apps de delivery hasta tres veces por semana. Por eso México es el segundo mercado más valioso de América Latina en food delivery, según Euromonitor.

Sin embargo, al tiempo que crece el mercado, también crece la competencia entre las distintas aplicaciones. Ellas buscan quedarse con el mayor número de consumidores que saltan de una a otra app buscando la mejor oferta sin mostrar lealtad por ninguna de ellas. Estos consumidores promiscuos no solo buscan rapidez o menor precio en sus compras, buscan también recompensas.

El estudio de datos transaccionales Payment Relationship Marketing (PRM) de la empresa Reworth, muestra consumos tan volátiles que dependen de variables tan raras como el día de la semana. El análisis de PRM de la empresa que encabeza su cofundador Raphael Kappeler, revela que para Didi Food su día de mayor venta es el miércoles, mientras que para Uber Eats y Rappi es el sábado. Siguiendo los datos de la firma especialista en recompensas cashback y analítica de datos puedo concluir que Didi es más Godinezca, pero Uber Eats y Rappi son más para la fiesta o la reunión de compas.

Los datos del análisis PRM de Reworth muestran que durante los últimos seis meses Didi Food es el campeón en food delivery en México. Con un market share de 37% dejó atrás a Uber Eats con 31% y Rappi con 30%. Algo más revelador es que una reciente encuesta de Reworth hecha con IA, descubrió que los mexicanos prefieren los descuentos exclusivos (35.2%) y entregas más veloces (25.2%). Sin embargo, aunque la mayoría (55.2%) considera que Rappi es la plataforma con mejores descuentos y rapidez, no es la que tiene el mayor market share. Esto confirma una vez más que en un mundo de consumidores promiscuos, importa más quien te trata mejor, no quien se entrega más rápido o te cobra menos. Como otras cosas de la vida.

YouTube se mancha

Vaya relajito que armó YouTube al utilizar información parcial, sesgada y experimental relacionadas con las audiencias. Seguramente ya viste por varias partes las críticas a la plataforma que se aventó la puntada de decir que sus videos tenían más audiencia que la TV Abierta. De ser así, entonces yo podría decir que los videos de Tecnoempresa en Facebook son más vistos que varios canales de YouTube, aunque solo sea entre los miembros de mi familia. No viene al caso volver a decirte que sus datos fueron sacados de un estudio experimental del Panel Lab de Nielsen y que contradice lo que muchas fuentes creíbles y robustas dicen.

Pero si quieres información detallada puede ver el paper que publicó el martes The Competitive Intelligence Unit encabezada por Ernesto Piedras. Ahí hay mucha información técnica, sin embargo, quien pone un dedo más doloroso en la úlcera es el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Este organismo que preside Gerardo Soria lo dice sin empacho: YouTube se aprovecha de la laxa regulación que hay sobre las plataformas digitales. No rinden cuentas a nadie y hasta no pagan los impuestos que deberían.

Ese es un tema que vengo tallando por más de 10 años. Las plataformas digitales (bajo el escudo de la sacrosanta neutralidad de internet) operan como territorios autónomos. No contribuyen con lo que deben, no tienen regulación, no son transparentes, viven en la autogestión y ahora mienten para competir deshonestamente. Pero ¿Por qué molesta tanto que manipule la información sobre las audiencias?

Si no lo sabes, te informo que octubre y noviembre son los meses de planeación de publicidad en medios para el próximo año. En este lapso, como si fuese periodo de apareamiento, medios y anunciantes están en el coqueteo, en el convencimiento, en la seducción. Por eso, si alguien llega a competir con engaños, puede estropear toda esa estrategia de conversión.

Sin embargo, la molestia no debería ser solo de los medios, sino de todos los anunciantes pues (por lo menos a mí) sí molesta cuando quieren convencerte con engaños. Es jugar chueco. Con eso puedo decir que YouTube se mancha… su propia reputación.

A reducir la huella

Los escollos y oportunidades que tienen las empresas en transformación digital se parecen mucho a los que enfrentan en eficiencia energética. A veces no basta que el director de área o el director general estén convencidos de sus beneficios, sino que se necesita de toda una estrategia y cultura organizacional para reducir la huella de carbono. Para eso se necesita confiar en los expertos y, por ejemplo, la multinacional de origen francés Veolia, que en México dirige Arnaud Penverne, se está poniendo fortachona para ello.

Hace apenas unas semanas adquirió 51% de acciones de la empresa mexicana de energía Veolus. Con ello inició su integración para que, en un plazo no mayor a un año, ya forme parte de la compañía europea. En un lapso de 3 años Veolia comprará el restante 49% de las acciones, para así tener el control total de la firma. Ahora el grupo tendrá 3 mil 300 empleados directos en México.

Las operaciones de Veolus se mantienen en 30 estados del país, así como su plantilla laboral, incluido su director general Francisco Torres. Esta empresa se especializa en servicios de eficiencia energética, monitoreo de energía y cogeneración eficiente. Por su parte, Veolia es pionera en la gestión de agua, residuos y energía, y desarrolla soluciones tecnológicas para combatir el cambio climático. Con esta adquisición, Veolia busca ser la empresa de transformación ecológica más importante de México.

Luzia y sus ángeles

Parece un nombre de grupo musical pero no lo es. Luzia, el asistente de Inteligencia Artificial español logró levantar una inversión de 10 millones de dólares. Dicho monto lo utilizará para robustecer sus capacidades y continuar ampliando sus funcionalidades. Los recursos provienen de diversos fondos de inversión e inversores ángeles, entre los que destaca el ex basquetbolista español de los Lakers, Pau Gasol.

Otros de los inversionistas son los fondos Khosla Ventures, A* Capital, Abstract Ventures, FJ Labs y Globo Ventures. Estos nuevos inversionistas se unen a los que ya habían apostado por Luzia como Technisys, Sean Investments LTD, y Grupo PROEDUCA. Así Luzia ya tiene 13 millones de dólares de inversión. Luzia es un sistema conversacional basado en IA Generativa para WhatsApp y Telegram y permite convertir mensajes de voz en texto. También realiza traducciones a cualquier idioma, además de crear imágenes y responder preguntas de los usuarios.

Súbale, hay lugares

La empresa de logística y transporte Traxión, de Aby Lijtszain, sigue en su apuesta por el desarrollo e innovación tecnológica. Esta visión ha permeado en su Fundación Traxión, que lleva Alejandra Méndez, y lucha por abatir el rezago educativo. A través del programa “En Ruta por la Educación”, monta aulas móviles para que jóvenes y adultos terminen su educación básica. Están equipados con internet inalámbrico, computadoras de última generación, impresora, pantallas, planta de luz, aire acondicionado y docentes calificados. El programa ya está en Guanajuato, Puebla, Tabasco y el Edomex. Recientemente se anunciaron dos nuevas rutas, CDMX y Quintana Roo en donde, de la mano del INEA, se tiene como meta entregar más de 3,500 certificados en un año. Que vengan más.

