Canieti y el tecnofeudalismo

El jueves pasado se celebró la 68 Asamblea Nacional Ordinaria de la Canieti, durante la cual se eligió una nueva presidencia. El cargo del nuevo dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) recayó en Rafael Sánchez Loza, actual director general de Microsoft México.

A simple vista podrías pensar que se trata de un cargo más mercadológico o mediático pues el próximo viernes Microsoft cumple 50 años de existencia, sin embargo; esta interpretación simplista que tuve al momento de saber del nombramiento tiene otras connotaciones y tal vez retos para la industria en México.

Como sabes, el anterior presidente de Canieti, Enrique Yamuni, presidente de Megacable; cumplió su ciclo tras ser reelegido en dos ocasiones. Por eso era necesario un nuevo presidente y no tanto por falta de apoyo a la gestión de Yamuni, quien, me dicen algunos, dejó cierto sabor agridulce.

Una gran parte de la industria esperaba que Yamuni (como es su estilo) fuera más enérgico y combativo con los temas regulatorios y de competencia en la industria de telecomunicaciones, de la cual proviene. Pero no fue así y hasta en ciertos sectores del gremio TIC creen que le puso más ganas en los temas que le ayudan a su empresa. No lo digo yo, me lo dijeron un par de representantes de la industria. Si me preguntas, Yamuni hizo un buen papel en la Canieti, pero hasta ahí.

Es en ese sentido que, como parte del acuerdo de la Cámara, después de una presidencia de las telcos, le toca presidir a la Canieti un representante del sector de tecnologías de la información. De ese sector se postularon al principio dos personas, una representante de HP y Rafael Sánchez Loza de Microsoft. Finalmente se retiró la candidatura de HP y la industria se manifestó a favor de Sánchez Loza.

Con 30 años de experiencia en la industria de TI, el nuevo presidente tiene ante sí una serie de retos que permitan a la industria salir de la encrucijada que el gobierno de Donald Trump en EU, le ha puesto a la industria y a todo el mundo con su guerra arancelaria. En este caso, coincido con Enrique Yamuni, quien en su despedida dijo que “el nearshoring está casi muerto”.

Rafael Sánchez Loza tiene en su agenda consolidar al sector electrónico como “el mayor exportador del país”, mejorar la conectividad de las redes de telecomunicaciones y convertir a México en un polo de desarrollo tanto para el mercado local como global dentro del segmento de las tecnologías de la información (TI).

Tras haber fungido como director general en IBM, SAP y Genesys, además de haber ocupado diversas posiciones ejecutivas a nivel Latinoamérica y Global para IBM, SAP y Softtek; el nuevo presidente de Canieti tiene las credenciales necesarias para mantener las sinergias entre las industrias de TI entre México y EU.

Sin embargo, pecando de inocencia, creo que hay un tema que Sánchez Loza podría enfrentar con un mayor (y deseable) énfasis. Se trata de un asunto que desde hace años ronda las convenciones de Canieti como un fantasma que nadie quiere ver pero que afecta mucho. Se trata del poderío casi ilimitado de las empresas digitales y que, con la llegada de Donald Trump, se ha fortalecido políticamente.

El debate global sobre la justa contribución y tributación de las empresas que dominan el mundo digital no han permeado en la sociedad ni en los gobiernos de muchos países. Podríamos pensar que al representar los intereses en México de una de las 7 Magníficas, el presidente de la Canieti y de Microsoft frenará cualquier debate cuyo objetivo sea equilibrar la mesa de juego donde las telcos solo ven pasar el dinero que llena las arcas foráneas de las empresas digitales.

Está bien pensar en convertir a México en potencia en TI y electrónica, sin embargo, creo que el verdadero reto es hacer crecer parejo a toda la industria TIC y no solo a quienes se han convertido en los nuevos señores feudales del mundo actual, es decir, los tecnofeudalismos. ¿Será?

10 VELITAS

Donde están de plácemes es en la principal fintech de crowdfunding inmobiliario en México, briq.mx. La plataforma fundada y dirigida por Alberto Padilla Luengas celebra su décimo aniversario consolidada como la líder del sector, con un 54% de participación de mercado y un historial que presume más de 2 mil 350 millones de pesos invertidos en 168 proyectos.

Desde su inicio, briq.mx ha logrado destacar en un mercado que no ha sido precisamente sencillo. Mientras otras fintechs buscan sobrevivir levantando rondas de inversión, briq.mx se mantiene rentable y sin depender del capital de riesgo. Su modelo se basa en la seguridad, transparencia, diversificación y tecnología, ingredientes que han convencido a más de 20 mil inversionistas.

Las cifras apantallan. 302 millones de pesos en intereses y rentas generados, mil 156 millones de pesos en capital devuelto y una tasa de retorno de 18% anual. Todo esto con una cartera vencida de apenas 1.6%.

Ahora, el siguiente paso en su evolución es la apertura de un mercado secundario. Durante los últimos dos años han realizado pruebas con un grupo selecto de inversionistas y los resultados son prometedores con 17 millones de pesos transaccionados en mil 218 inversiones. Este sistema permitirá que los inversionistas compren y vendan participaciones, dándole mayor liquidez a un mercado que hasta ahora había sido de largo plazo.

En una industria donde la confianza es el activo más valioso, briq.mx ha sabido jugar sus cartas y, tras una década de operaciones, parece que no quiere dejar terreno para muchos.

CAE PARADO

Por cierto, en la reunión de la Canieti tuve la gran dicha de reencontrarme con grandes personajes de la industria TIC en México. En una de las mesas me topé con Santiago Cardona quien también terminó con su encomienda en la vicepresidencia de semiconductores de la cámara.

Pero la noticia que no sabía es que desde hace varias semanas este joven y virtuoso directivo también dejó de ser director general de Intel para México e Hispanoamérica. No obstante, lo que sí me dejó con el ojo cuadrado es que, desde hace dos semanas, Cardona ya labora como director de cómputo para negocios en Qualcomm Latinoamérica.

Si me preguntas, yo quiero la suerte de Cardona pues tras varios meses de zozobra generada por la crisis global de Intel, ha sido reclutado por una de las empresas con el mejor futuro en el mercado de microchips, para todo tipo de dispositivo. Qualcomm es ahora la niña bonita de los semiconductores y Cardona cayó ahí, cayó parado.