BYD, carga rápida y fotomultas

El mundo de los autos eléctricos acaba de recibir un acicate cortesía de BYD. La firma china presentó el martes una tecnología de carga rápida que rompe todos los esquemas. En solo cinco minutos es capaz de sumar 400 kilómetros de autonomía.

La clave de este avance está en su tecnología Super e-Platform, que permite cargar a una potencia máxima de 1,000 kW que, poniéndolo en perspectiva, es el doble de lo que ofrecerá Tesla con sus supercargadores V4, que apenas llegarán a 500 kW.

Esta revolución llegará de la mano de dos nuevos modelos, el Han L y el Tang L, los cuales ya integran esta tecnología y llegan con un solo motor de 580 kW (equivalente a 789 caballos de fuerza). Todo esto por un precio inicial de 37 mil dólares.

La super e-platform no solo integra batería, motor y control electrónico en una sola estructura, sino que también permite recargar dos kilómetros de autonomía por segundo.

Pero BYD también presentó su Flash Charging Battery, que permite alcanzar una corriente máxima de 1,000 amperios. Esto es posible gracias a sus nuevos chips de carburo de silicio, que soportan una tensión nominal de hasta 1,500 voltios.

La estrategia de BYD no es solo tecnología, sino de infraestructura por lo que instalará una red de 4 mil estaciones de carga, aunque no fijó un plazo para su implementación. Actualmente, la mayoría de sus clientes dependen de cargadores de terceros, algo que BYD busca cambiar con esta inversión en infraestructura.

En 2024, BYD vendió 1.76 millones de autos, quedando a muy poca distancia de los 1.79 millones de Tesla. Sin embargo, 90% de las ventas fueron de BYD en China, mientras que Tesla tiene mayor presencia global. Con su nueva tecnología de carga ultrarrápida, la firma china podría empezar a cerrar esa brecha internacional.

Un golpe certero que no solo promete acabar con la "ansiedad de carga" de los conductores, sino que también sacudió los mercados. Las acciones de BYD subieron 15%, alcanzando un récord histórico. En contraste, los títulos de Tesla cayeron 7%. Esto confirma que quien cargue más rápido, gana y BYD lo sintetizó en una frase demoledora: "Tan rápido como echar gasolina".

Este anuncio no es solo una promesa de innovación, sino también una declaración de guerra en la carrera de la electrificación. China ya domina la producción de baterías, y ahora quiere liderar la infraestructura de carga. Si el tiempo de recarga deja de ser un problema, los vehículos eléctricos serán todavía más atractivos, reduciendo una de las últimas ventajas que les quedaban a los autos de combustión interna.

Si en el pasado la pregunta era quién fabricaba los mejores autos eléctricos, ahora la pelea se centra en quién carga más rápido. Y por el momento, BYD lleva la delantera. Tesla tendrá que responder pronto si no quiere ver cómo le arrebatan su corona.

Fotomultas, sigue el misterio

Siguiendo con el tema de autos, te actualizo cómo va el asunto de las fotomultas de la CDMX. Como te lo comenté en mi entrega pasada, el sistema de fotocívicas o fotomultas se ha convertido en todo un misterio pues al transitar por las principales avenidas de la capital, muchos nos hemos percatado de los destellos de las cámaras de los radares. El misterio radica en saber si fuimos fotomultados en ese momento o solo es la calibración del sistema como dicen algunos funcionarios.

Para alivio de los ciudadanos, pero para agravio del gobierno de la CDMX, te puedo asegurar que desde hace casi dos semanas casi no se ha fotomultado a nadie. Y si fuiste de los que recibió el destello circulando a 40 kilómetros por hora o estando estacionado, puedes estar seguro de que sí sirven las cámaras de los radares Dahua, pero la mayoría no están conectadas a ningún sistema.

Además de las fallas en la operación de los radares de Dahua desde 2023, estos aparatos son casi una escenografía pues muchos de ellos no tienen conectividad a los sistemas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Según lo averiguado por este reportero, los sistemas no cuentan con mantenimiento preventivo ni correctivo y, por lo tanto, muchos están inoperantes.

Asimismo, ya se dejaron de suministrar enlaces en 26 sitios, a petición de la misma secretaría y, por ende, los sitios se encuentran sin generar multas desde hace 10 días aproximadamente. Se corre el riesgo incluso de que en los próximos días se cancele la conexión con otros 124 sitios. ¿Pero, por qué esta desconexión y descoordinación?

Con el cambio de gobierno y la asunción de Clara Brugada en la CDMX, se intentó renovar el sistema incluyendo tecnología distinta a la de Dahua, sin embargo, esto no fue posible por resistencias dentro de la Secretaría de Protección Ciudadana, la cual pasó, de ser crítica de dicha tecnología, a ser la que propuso y hasta exigió seguir con Dahua. El colmo es que, aun cuando se instalaron nuevos sistemas y nueva infraestructura para seguir con la marca Dahua, muchos radares aún no se ponen en operación por la falta de personal capacitado y porque no hay contratos vigentes para el mantenimiento del sistema.

Como puedes ver, las fotomultas siguen en el limbo administrativo y legal y amenaza con convertirse en una piedra en el zapato para la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Seguiremos desenmarañando el misterio.

