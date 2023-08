Bajar el costo del espectro, ¿quién quiere esa medalla?

El pasado 8 de junio, en este mismo espacio escribí que tras varios años de flojera, el sector telecomunicaciones en México comenzaba a dar signos de vida. Uno de los temas que comenzaban a sonar era, y es, la reducción del costo del espectro radioeléctrico.

El espectro es un recurso natural, finito, que se considera un bien de dominio público, es decir, es un bien de la nación. Por eso, casi todos los gobiernos de todo el mundo cobran una compensación a las empresas privadas por usar esa parte del “aire”. En México se cobra dos veces, una cuando se gana la licitación y la otra se paga anualmente por el derecho de uso del espectro. Es en este último donde se está centrando la discusión.

Estamos a menos de dos semanas de que se presente el Paquete Económico 2024 por parte de la Secretaría de Hacienda y la industria se está moviendo. Aunque cada año sucede lo mismo, parece que ahora sí le están poniendo más ganitas para lograr la tan anhelada rebaja. La Cámara de Diputados tendrá la última palabra.

En mi colaboración de junio puse en duda el éxito de esta cruzada y la vi como una carta a Santa Claus. En ese entonces no se sabía mucho de la propuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para lograr la reducción del costo del espectro. Seguramente algunos representantes de la industria ya sabían de esta innovadora propuesta del IFT y por eso no me corrigieron. “Vamos a ver” me dijeron algunos. Desde entonces distintas entidades como AT&T, Telefónica, el IDET, The CIU, el IFT y CANIETI comenzaron a calentar el tema. La guía era la propuesta del IFT.

El diagnóstico sobre lo caro que es el espectro en México y cómo frena la competencia en el país ya está hecho desde hace años. Lo novedoso es que ahora el IFT propone dos cosas que me parecen muy atractivas. Cobrar progresivamente y/o cobrar temporalmente según los ingresos de cada operador.

En el primer caso, las empresas que tuvieran más de 25% del mercado mexicano (Telcel) seguirían pagando los mismos derechos que ahora. Sin embargo, los operadores móviles que tuvieran menos que ese 25%, pagarían una tarifa promedio mundial. Lo que se paga en México es casi 90% más caro que la mediana internacional.

Si esa propuesta no jala, el IFT propone bajar la tarifa al promedio mundial y, sobre esa nueva tarifa, los operadores móviles pagarían el equivalente a 1% de sus ingresos por servicio durante los próximos tres años. Según los cálculos del IFT, con este modelo tanto AT&T como Telcel pagarían menos pero el pago sería asimétrico pues la primera pagaría casi 4 mil 700 mdp y la segunda 6 mil 400 mdp. De lo contrario existe el riesgo de que AT&T, como ya los hizo Telefónica, devuelva parte del espectro y así no gana nadie. Se estima que desde 2020 el gobierno ha dejado de recaudar alrededor de 13 mil mdp por la devolución de espectro.

Como bien lo planteó mi colega Juan Carlos Villarruel, de ConsumoTIC, a los funcionarios del IFT, la sugerencia es técnica, pero la discusión será política. Por ello, en abono a sus aspiraciones electorales del próximo año, me atrevo a sugerir a los señores Diputados que aprovechan la coyuntura para sumar votos. El IFT y la industria les están poniendo el balón para anotar un gol. Con esta propuesta el gobierno sigue recaudando, el mercado se empareja un poco y los usuarios seguimos teniendo opciones. ¿Qué más quieren? ¿Quién quiere colgarse esa medalla?

PAGOS TRANSFRONTERIZOS

Tal vez estás de acuerdo conmigo y crees que la digitalización de los negocios avanza de forma constante a través de la adopción de pagos digitales. En este contexto destaca Visa Direct, la solución para transacciones internacionales de Visa. Este producto está pensado en clientes oferentes o demandantes de divisas, así como empresas importadoras de bienes o servicios al extranjero. Así pueden mover dinero a todo el mundo y por ello, la empresa mexicana Alquimia Pay, que dirige Juan Sergio Loredo Foyo, se alió con Visa Direct. Se trata de una de las primeras empresas del sector Pyme de América Latina que ofrece a sus clientes agilizar y optimizar las transacciones financieras transfronterizas (B2B) entre firmas con presencia en México y sus pares en el extranjero. Para las pequeñas y medianas empresas diversas industrias, como textiles, software, hardware y electrónica, esto es una chulada.

Incluso, durante la reciente conferencia trimestral de Visa, AlquimiaPay recibió atención destacada por su papel en la colaboración estratégica con Visa Direct y se resaltaron los esfuerzos conjuntos para facilitar pagos transfronterizos de negocio a negocio del sector Pyme. Esta alianza ha permitido ofrecer soluciones innovadoras que contribuyen al crecimiento de las empresas en la región, porque ha generado resultados tangibles en términos de eficiencia y agilidad en los procesos de envío y recepción de recursos. AlquimiaPay ofrece soluciones personalizadas para la dispersión de recursos y el cobro a clientes. Ofrece un wallet de negocios con diversos medios de pago para facilitar las operaciones financieras de las empresas del sector Pyme.

MÉXICO ARRASA

Como dicen los colegas de DCD, marquen en sus calendarios el 27 de septiembre porque será la fecha en la que se conocerán a los ganadores del DCD Latam Awards 2023. Será en el marco del DCD Connect Cancún, donde se reúnen expertos de la industria de centros de datos de América Latina. Ahora se evalúan más de 100 proyectos de 20 empresas en 6 países de la región. México cuenta con 12 nominaciones, Brasil con 11, Costa Rica con 3 y, Argentina, Guatemala y Perú con una nominación cada uno, respectivamente.

De la representación mexicana destacan nombres de corporativos como Megacable, KIO y Grupo Salinas, así como firmas disruptivas como B-Drive IT o MTP. Estas últimas participan en la categoría de Innovación en Tecnología de Misión Crítica y en Innovación de Diseño de Data Center. Suerte a todo ese talento nacional.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0