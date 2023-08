Autenticidad y pasión en el futbol, como en todo

Discúlpame si piensas que sigo clavado con el tema el futbol y la Leagues Cup pero me resulta un muy interesante caso de negocios. También me parece que sienta un precedente sobre lo que quiere y no quiere ver la gente en plataformas de streaming. Pagar por una suscripción para ver otro torneo más mediocre que nuestra liga de futbol resulta insostenible. Sin embargo, también deja otra enseñanza relacionada con las redes sociales y nuevos espectáculos transmedia.

El fuerte impacto que ocasionó la final de La Casa de Los Famosos tanto en tv abierta, en redes y en streaming nos muestra la fórmula de éxito. La autenticidad, la ligereza y diversión que emana la ganadora Wendy Guevara nos dice que la gente está dispuesta a pagar por ver a esas personalidades. Más allá del formato bigbrodiano, me queda claro que el jale de los finalistas surgió de las redes sociales. No solo son actores o presentadores, son influencers, son personas no personajes, personalidades naturales no inventadas.

Es aquí donde el factor de la autenticidad y la diversión se conjugan en contenidos que atraen y apasionan. El futbol gringo y el mexicano cada vez divierten menos y no juegan a ganar, no son auténticos. Les falta algo. ¿Será necesario llegar a experimentar formatos disruptivos como la Kings League de España? Googlea y verás lo entretenidos que son estos partidos.

Apenas en marzo pasado se celebró la final de la liga alcanzando en su minuto de oro, los 2.6 millones de espectadores, un récord para algo que no existía hace un año. Incluso superó los 2.2 millones de viewers que alcanzó el minuto de oro cuando jugó Ronaldinho. Nada despreciable.

Muchos dicen que es un circo y lo es, pero la Kings League conjuga esa parte de diversión, pasión y autenticidad que a veces pierde el futbol. La liga de futbol 7 semi amateur tiene esa combinación de deporte, liga profesional, videojuegos y show. Eso ya no se ve en muchos partidos y menos en los medios tradicionales. Yo sí pagaría por ver partidos como esos.

Nueva cuenta

Nadie puede dudar que en los últimos años México ha sido testigo de un acelerado avance tecnológico en los bancos gracias a la migración de sus servicios en línea. Es por ello que Scotiabank México, que dirige Adrián Otero, invierte alrededor de 200 millones de pesos anuales en el desarrollo de su infraestructura tecnológica, a fin de fortalecer sus capacidades digitales. Y un producto con el que buscan incrementar los porcentajes de digitalización, así como la inclusión financiera es Cuenta Scotia. Este nuevo producto utilizará los datos biométricos recopilados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para abrir una cuenta bancaria desde su aplicación móvil en menos de 15 minutos.

La Cuenta Scotia ofrecerá acelera el proceso de registro mediante el uso de la credencial de elector para la autenticación biométrica. Por ello, la institución bancaria permite la apertura de la cuenta desde cualquier lugar del país, a través de la app ScotiaMóvil. Con esta nueva experiencia, los usuarios y clientes podrán tener acceso a transacciones inmediatas, sin comisiones al realizar la portabilidad de nómina o domiciliar pagos y tener acceso de manera inmediata a las herramientas digitales de la institución bancaria. Fuad Juan Fernández, director general Adjunto de Digital Retail de Scotiabank México, afirma que la experiencia del cliente es lo más importante, por ello la digitalización colectiva los ha llevado a priorizar la rapidez y eficacia como factores fundamentales en el día a día. Actualmente cuentan con 54% de adopción digital por parte de sus clientes y esperan crecer anualmente 10%, con estas herramientas.

Rica y limpia

Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, informó sobre un paquete de inversiones en el Estado por parte de la industria privada. Destaca la inversión de 17 millones de pesos por parte de Corporación RICA, que dirige Miguel Ángel Guizado, para la generación y uso de tecnología para generar energías limpias en su planta ubicada en Mineral de la Reforma de dicha entidad. Instalarán celdas fotovoltaicas para reducir su huella ambiental mientras contribuye a la generación de energía renovable en la región. Tendrán una generación y ahorro de 6.7% de energía de la planta, además de evitar la generación de 8,249 toneladas de C02.

Dicha cifra, se suma a los 8 millones de pesos del Centro de Acopio de PetStar en Epazoyucan, Hidalgo, con una capacidad de acopiar más de 63 millones de botellas de PET anualmente para producir nuevos envases, cerrando el ciclo de economía circular de la Industria Mexicana de Coca-Cola. Corporación RICA es uno de los 8 embotelladores y comercializadores del sistema Coca-Cola que opera en los territorios de Hidalgo, Morelos y parte de Puebla. Tiene 2 plantas de producción y 16 centros de distribución, generando más de 2 mil 600 empleos directos y 20 mil indirectos.

Columnista y comentarista

