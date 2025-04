Aranceles y tecnología, hay oportunidades

Ya se nos quitó la incertidumbre, Donald Trump ya presentó su lista de aranceles contra el mundo y, por el momento, México no está en la mira.

Si bien México no aparece en la lista de los países a los cuales se les aplicará aranceles recíprocos, debemos esperar a la interpretación final de la orden ejecutiva firmada ayer por Trump. El documento es todo un galimatías jurídico que necesita toda una exégesis cuasi bíblica.

Por un lado, dice que el arancel de 10% aplicará a todas las importaciones gringas. Por otro, afirma que los productos mexicanos que cumplan con el T-MEC seguirán gozando de beneficios comerciales. Entonces, mientras en Estados Unidos aclaran su propio embrollo, aquí podemos decir que la libramos... por ahora.

En lugar de festejar es hora de pensar en nuestro propio juego comercial. México ha actuado durante décadas como el escudero económico de EU, pero qué tal si ahora nos ponemos las pilas y capturamos a esos consumidores que, con los nuevos aranceles, verán más caro comprar allá.

Van unos ejemplos. Los gadgets ensamblados en China, India, Corea o Vietnam ahora costarán entre 20% y 46% más caros en EU. Los autos nuevos también sufrirán el golpe, lo que podría hacer que las ventas de vehículos en la frontera mexicana suban. Una especie de "autos chocolate", pero a la inversa.

Ahora bien, más allá de los bienes de consumo, el sector servicios en EU se encarecerá, lo que podría representar una gran oportunidad para la tecnología, logística y hasta la salud en México. Si la vida es más cara en el norte, los negocios buscarán opciones más baratas, y nosotros estamos a tiro de piedra.

Pero ojo, no seamos ilusos, México puede hacerlo, pero hay que meterle turbo. Tenemos infraestructura, talento y ubicación estratégica, pero si queremos ser una opción real para las empresas globales, hay que ponerse serios y crear condiciones para atraer inversiones. Dejemos de pensar en lo que Trump decida mañana y enfoquémonos en lo que nosotros podemos construir hoy.

Transporte con IA

Sin duda, el transporte es algo que debe mejorar muchísimo en México si quiere sacarle provecho a la nueva realidad comercial global. No solo se trata de mejorar la infraestructura carretera, férrea o portuaria sino también se debe perfeccionar la tecnología y las capacidades humanas.

En el transporte carretero y logística, por ejemplo, hay muchas maneras de modernizarse. El uso de inteligencia artificial (IA) y visión computacional para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa es una manera de lograrlo. Los sistemas pueden digitalizar el entorno de conducción, alertar sobre comportamientos peligrosos, y prevenir accidentes al monitorear factores como la fatiga del conductor y la proximidad a otros vehículos.

En ese sentido, Motive, una empresa de origen estadounidense, ha evolucionado desde el simple enfoque de seguimiento de unidades hacia la creación de Plataforma Integral de Operaciones impulsada por IA que incluye además finanzas y mantenimiento.

Eso me contó Omar Camacho, gerente general de Motive México, quien asegura que estas funcionalidades de IA están diseñadas para afrontar uno de los desafíos de seguridad vial más apremiantes de México: distracciones y somnolencia al conducir. Gracias a la incorporación de las funcionalidades de Motive para la detección de somnolencia impulsada por IA y advertencia de colisión frontal impulsada por IA, los servicios de flotillas reducen accidentes y mejoran la productividad.

La tecnología de esta empresa permite el Monitoreo de Comportamiento con cámaras y sensores para detectar signos de fatiga, como bostezos, flacidez en el cuello y patrones de aceleración y frenado anormales.

Camacho nos dice que se han reducido los accidentes en 60% en ciertas flotas mediante el uso de tecnología que alerta sobre condiciones peligrosas y comportamientos de conducción inadecuados.

Pero los sistemas de IA no solo detectan la fatiga, sino que también pueden alertar a los conductores sobre situaciones de riesgo, como exceso de velocidad, proximidad a otros vehículos y distracciones (por ejemplo, el uso del celular). Esto se realiza a través de un sistema de monitoreo que filtra las alertas para evitar la sobrecarga de información al conductor. Finalmente, al tener una evaluación del Desempeño del Conductor se ayuda a las empresas a identificar a los operadores más eficientes y a implementar medidas para mejorar la seguridad y la productividad. Toda una nueva oportunidad para modernizar nuestras carreteras.

Merama: ¿éxito o montaje?

Gracias a Mis Amigos Chismosos (MACH) que me avisaron de una nota que, a simple vista, parece una historia de éxito pero que podría ser un montaje. Resulta que la agregadora de marcas para plataformas de ecommerce, Merama, ya no es agregadora y ahora se dice una holding de marcas.

Al informar que ya es un holding, Merama también anunció que levantó 45 millones de dólares en una nueva ronda de inversión, que obtuvo líneas de crédito por 170 millones de dólares y que compró a la empresa brasileña de nutrición deportiva Growth Supplements.

Sin embargo, esta historia se parece mucho a lo que intentó hacer hace un año Thrasio, la empresa que casi inventó el concepto y que ahora está declarada en quiebra.

No puedo asegurar nada pues me falta tiempo para el análisis de los datos y por eso solo hago preguntas para quien quiera responderlas. ¿Será un salvavidas de los mismos fondos para no perder la inversión? ¿Decir “exits, no es lo mismo que vender marcas? ¿Hipotecaron sus acciones para obtener los 170 mdd y cumplir con la obligación de comprar 100% de las acciones de la brasileña Growth Supplements? Son preguntas.

*Columnista y comentarista.