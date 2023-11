Acapulco, todo ayuda

El miércoles pasado, cuando escribía esta colaboración semanal, se sabía poco de los efectos del huracán Otis en Acapulco. Solo se sabía que había pegado fuerte y con categoría 5 pero no alcanzamos a dimensionar el golpe.

De inmediato, como siempre pasa con la mayoría de los mexicanos bien nacidos; comenzaron a lanzar propuestas de ayuda. Los bancos como Santander, CitiBanamex, Scotiabank y HSBC han aplazado hasta por 6 meses el cobro de créditos hipotecarios, tarjeta de crédito, automotriz, personal y préstamo de nómina de sus clientes en todo el estado de Guerrero. Han acordado no cobrar comisiones en cajeros ajenos y agilizar el pago de seguros.

También el Grupo Coppel diferirá por 3 meses los créditos de sus clientes afectados por el huracán Otis, tanto en créditos personales de BanCoppel como de tiendas Coppel. Todo esto sin demeritar el ya casi tradicional apoyo de Grupo Maseca con cinco Tortimóviles que producen tortilla caliente y que es distribuida en los albergues instalados en las zonas afectadas.

Hasta Binance Charity, la fundación de la plataforma de intercambio de criptoactivos donará hasta 100 dólares en cupones de token de su criptomoneda BNB a sus usuarios identificados como residentes de las zonas afectadas.

Sin embargo, en materia de telecomunicaciones la urgencia es mayor pues nunca como antes, este reportero supo de tanta calamidad. Los pasados huracanes Delta, Wilma, Ingrid, entre otros, dejaron destrozos, pero las comunicaciones se recuperaron relativamente pronto. No soy experto pero lo que me dicen es que, en esta ocasión Otis no trajo tanta agua, sino que los vientos tan fuertes tumbaron todo lo que estaba a su paso.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) confirmó que todos los operadores de redes de telecomunicaciones fijas y móviles, así como de radiodifusión sufrieron destrozos.

Por eso celebro y agradezco a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así como a todos los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones. A una semana de la tragedia la conectividad se va recuperando.

Varios operadores instrumentaron planes temporales de conectividad ofreciendo internet y llamadas telefónicas gratis. Telmex, Telcel, AT&T, Megacable, todos ellos le metieron ganas para restablecer las comunicaciones. Sin embargo, curiosamente una tecnología que últimamente ha sido menospreciada fue la que se recuperó más rápido, la conectividad satelital.

Según el IFT, casi todos los operadores adoptaron soluciones satelitales, instalando antenas y equipos en puntos estratégicos de ayuda y rescate.

Y en el marco de esa tragedia Sky también decidió mantener abierta la señal de sus servicios de televisión y de telefonía móvil a sus clientes hasta el 31 de diciembre de este año. No importa si es en la modalidad de prepago o de pospago, el servicio en Acapulco no tendrá costo. Asimismo, abrirá la señal a aquellas cuentas que fueron suspendidas en los últimos 30 días.

Acapulco y otras zonas afectadas en Guerrero necesitan del apoyo de todos. Unos lo hacen con dinero, otros con despensas y/o dispensas, otros más con trabajo. No critiques a quienes no ayudan ni esperes el aplauso para quienes sí, es el momento de ayudar porque en este momento, todo ayuda y Acapulco lo merece.

Alianza InsurTech

En medio de la tragedia provocada por el huracán, cobra importancia la contratación de seguros. Históricamente, el país se ha caracterizado por tener un bajo índice de penetración de seguros. Sin embargo, la conciencia sobre la importancia de la protección va en ascenso, impulsada en parte por eventos impredecibles como los huracanes y temblores o la pandemia.

Por eso, la colaboración de Marsh y Grupo Promass llega en un momento crucial. Ambos pondrán a disposición de los mexicanos seguros masivos digitales más accesibles y personalizados. Te cuento más de ellos.

En 2020 Grupo Promass, de Oscar Zepeda, lanzó la plataforma WOOW Todo Bien, el Marketplace de seguros en el país. Es una aplicación que pone a tu alcance más de 100 tipos de pólizas de las principales aseguradoras. Desde lo más clásico, como proteger tu auto o tener cobertura para gastos médicos mayores, hasta lo más inusual, como cuidar a tus mascotas o tus gadgets.

La revolución de WOOW Todo Bien dio un paso gigante la asociarse a Marsh, la firma internacional de corretaje de seguros más grande del mundo. Con sede en Nueva York, oficinas en más de 130 países y una plantilla de más de 45 mil trabajadores, Marsh es una potencia en el mundo de los seguros.

La digitalización es el núcleo de esta alianza, y su objetivo es claro: modernizar el sector de seguros en México. Pero la verdadera magia de esta alianza está en la capacidad de diseñar planes de seguros masivos adaptados a las necesidades de los consumidores. Esta flexibilidad no solo simplificará el proceso de contratación, sino que también proporcionará un mayor control sobre la gestión de riesgos, la optimización de costos y la mejora de la seguridad de los clientes finales. En pocas palabras: Todo Bien.

Clientes promiscuos a la baja

Dcanje ha llegado para salvarnos de los clientes promiscuos. Parece que ahora las empresas pueden mantener a raya a esos clientes que saltan de un lugar a otro en busca de promociones y descuentos. Gracias a este ecosistema 100% digital de Grupo Apprecio LATAM, las estrategias de fidelización y reconocimiento de las empresas están a un clic de distancia.

El mercado mexicano es tan importante que Jaime Villatoro, el director de la empresa, ha decidido establecer su base de operaciones en nuestro país. Su objetivo es claro: hacer crecer la cartera de fidelización y reconocimiento, y cerrar el año 2023 con la afiliación de 3 mil empresas, lo que se traduce en un aumento de 40% en las ventas, superando los 40 millones de dólares. México se une así a su lista de mercados en Latinoamérica, que incluye a Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

Dcanje ofrece a las empresas mexicanas una plataforma llave en mano que les permite crear y gestionar programas de fidelización de manera mucho más económica; al tiempo que automatiza procesos que antes eran una carga y costaban una fortuna. La fidelidad existe.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0