IA vs. Elecciones en EEUU, Obama el racista

En lo personal, me parece complicado que las figuras políticas mantengan su encanto más allá del momento histórico que les corresponde. En el caso mexicano, una vez que el presidente termina su gestión, pasa al estadio del olvido y de vaivenes entre reclamos e insultos. No conozco una sola figura política mexicana respetada y defendida por la gente, incluso del presente, amén de sus logros o derrotas. Hay mucho que reflexionar al respecto. Al rechazar a nuestros mandatarios, rechazamos de manera tácita nuestras elecciones democráticas. Avergonzarse de ellos también es avergonzarnos de nosotros. Por ejemplo, en el caso de la política estadounidense, los presidentes mantienen un halo cuasi sagrado por ineptos que sean y siguen siendo un símbolo para la gente. En el caso de Barak Obama o Bill Clinton, ambos demócratas, estos se proyectan como un par de seres míticos y “consiglieres” de sus seguidores. Los republicanos, aunque también santos, se manejan en otras esferas de la mercadotecnia política, un tanto gris.

Durante la última década en EE. UU., Donald Trump se ha posicionado como el enemigo público número uno de la nación [para una parte de la población acotada por los demócratas], a pesar de haber sido presidente de la “súper potencia” de América del Norte. Él es el enemigo a vencer ahora que Joe Biden, el presidente en turno, va en caída libre a la par de la vicepresidenta y candidata a la presidencia Kamala Harris. Trump, que para muchos es el mediocre, va ganando terreno y, aunque Harris es considerada puntera en la contienda, pierde visibilidad y fuerza sobre todo con la población negra. El discurso de la vicepresidenta es bastante ramplón, sobre todo cuando pierde el teleprompter. Acepto que su llegada al gobierno de EE. UU. me entusiasmó en un principio; sin embargo, en su ejercicio del poder fue menos que insulsa. Esto me lleva a preguntarme cómo fue Fiscal del estado de California, si su argumentación es frágil y está cimentada en ocurrencias, al menos eso es lo que ocurre ahora que es candidata. ¿Acaso sus asesores son los culpables? ¿Acaso es una estrategia de posicionamiento como mujer despistada?

Hace menos de una semana, Barack Obama criticó al electorado masculino negro de Estados Unidos, y les llamó la atención por no tener el “ánimo” de apoyar a Kamala Harris ni votar por ella. Palabras más, palabras menos, Obama declaró estar desilusionado porque los votantes de sus comunidades afroamericanas no estaban mostrando el mismo apoyo hacia Harris que le dieron a él durante su campaña. Una de las respuestas a las palabras del expresidente Obama fue la de unos manifestantes negros que marcharon con una manta con la leyenda: “Black Lives MAGA”, jugando con el slogan del movimiento progresista Black Lives Matter y la frase de la campaña permanente de Trump Make America Great Again. La redes sociales se inundaron de respuestas de mujeres y hombres negros en contra del expresidente número 44 de Estados Unidos. Inclusive los medios de comunicación como NBC o CNN, girados hacia la campaña de Harris, tuvieron que dar voz a la respuesta masiva que condenaba la “estupidez” del expresidente más famoso después de J. F. Kennedy. Del otro lado de la palestra, Donald Trump y Elon Musk, unidos en campaña, le ganan terreno a Harris y la probable aparición de Trump en el programa de Joe Rogan podría poner fin a la carrera presidencial. Sin duda, esta es una pelea electoral definida por la espectacularidad de la democracia a manos de varios “ringman”.

Me niego a creer que Barack Obama haya sido tan descuidado como para provocar a sus comunidades. No obstante, al revisar una y otra vez, se advierte un dejo de soberbia que siempre termina por corromperlo todo. Obama pasó de ser el líder amado a ser marcado por las comunidades negras como un hombre racista y por demás “demócrata”. En 2017, la politóloga afroamericana Carol Swain escribió en PragerU.com que: históricamente, fue el Partido Demócrata el que estuvo a favor de la esclavitud, también fue el que inició la Guerra Civil, se opuso a la reconstrucción del país al finalizar la guerra, fundó el Ku Klux Klan, impuso la segregación racial, además de impulsar los linchamientos, y denuncia que, desde la fundación del partido hacia 1829, es por definición el que más ha operado en contra de los derechos civiles y raciales en Estados Unidos. En lo personal, me parece revelador lo hecho por el expresidente Obama en contra de su “gente”. Es tan parecido a lo que ocurre también en ese país entre latinoamericanos que se ningunean sin atender al principio de identidad que los rige.

Pronto, el mundo digital de la Inteligencia Artificial hizo lo suyo. Unas horas después de las declaraciones de Obama, fotografías explícitas, videos y animaciones de él y Michelle Obama engrosaron el tráfico de las redes sociales apelando a la leyenda urbana de que tanto la exprimera dama como la candidata Harris son mujeres transexuales. Si bien esto no suma a la discusión política seria, sí genera el escarnio social entre el electorado afroamericano que retomaban el tema para descalificar a los demócratas. Llama mi atención que un gran número de videos realizados por hombres negros manejan un mismo discurso: ya no seremos esclavos del partido Demócrata, y reafirman que votarán por el proyecto de Donald Trump porque por lo menos éste no los engaña.

Así pues, Barack Obama, al igual que Emmanuel Macron, Justin Trudeau y Rishi Sunak, se enmarcan en esa corriente de mandatarios que intentan ser las voces de reflexión moral de sus pueblos a cualquier costo. Lo anterior sólo logra el rechazo de la gente, pues esta reconoce que fracasó en su elección de líderes, y un hombre que pierde el poder luego de haberlo ostentado apenas y es un payaso en búsqueda de atención. En lo personal, desconfío de las personas que buscan la atención de los demás a como dé lugar. Queda una buena lección para los estrategas demócratas, y bastante material de IA por estudiar, sin demeritar las risas que esas imágenes generen.

