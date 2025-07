Siguen estafas de las que advertimos hace dos años

La estafa de las canicas de la que advertimos hace más de dos años, parece haber cobrado nuevo impulso, ahora no sólo en parques, sino en centros comerciales respetables y establecidos. ¿Quién protege a estas bandas?

En los medios de comunicación han aparecido numerosos testimonios de personas estafadas por montos hasta por 50 mil pesos y que siguen la misma línea de la que nos advirtieron nuestros lectores desde abril de 2023. Recordemos juntos el texto que publicamos en ese tiempo:

Nos han escrito varios lectores para denunciar lo que consideran un nuevo tipo de estafa en parque y plazas de la ciudad de México, donde con la supuesta promoción de bebidas energéticas se invita a los incautos a participar en un juego de azahar tipo ruleta que les termina costando mucho dinero.

La señora Yazmín nos cuenta cómo ella y su madre fueron abordadas en el Parque Tlacoquemecatl, de la delegación Benito Juárez por unos jóvenes de gorra que supuestamente promocionaban la bebida energética Powerade y las invitaban a pasar a un remolque estacionado en el perímetro del parque para ganarse un premio.

Acostumbradas a esta clase de promociones y activaciones publicitarias en otros parques de la zona, le siguieron la corriente y subieron al borde del remolque, donde cubiertas por una cortina con promoción de la marca, se encontraron a otro grupo de jóvenes con gorra que las invitaban a tirar unos dardos en una especie de ruleta giratoria con números.

Dentro del remolque vieron la caja de una televisión y de aparatos electrodomésticos que podrían ganar y hasta 16 mil pesos en efectivo, dijo uno de los jóvenes.

"Nos dejaron tirar los dardos varias veces en forma gratuita y resulta que según sus cuentas chinas habíamos acumulado 50 puntos, pero si queríamos seguir para acumular los 100 puntos restantes para ganar la televisión o 16 mil pesos en efectivo, cada tiro siguiente tendría un costo de 100 pesos. Ahí fue cuando comencé a sospechar".

Otro lector, que nos autorizó a publicar sólo su nombre, Héctor, nos dijo que desde el principio se le hizo raro que en la promoción de una marca como Powerade cobraran dinero para ganarse premios. Además, vio que ninguna de las supuestas bebidas que promocionaban se regalaban al público.

"Me di cuenta de que utilizan a la marca como un pretexto para atraer a incautos y de pronto, por ambición, entran en un juego de ruleta en el que terminan estafados con 300, 500 pesos y hasta más".

El señor Héctor se lamenta haber caído en la estafa con 250 pesos.

"Primero te ilusionan con que ganaste casi el 50 por ciento de los puntos. A mí en otro tiro de 50 pesos con los dardos supuestamente me salió un comodín con el que ya no tomarían en cuenta los números rojos, sino sólo los negros. Pero cada tiro siguiente costaría 100 pesos. Así te van llevando y llevando. Afortunadamente reaccioné a tiempo, porque si no, me hubiera costado cien y cien y cien hasta terminar desplumado".

Don Héctor no está seguro, pero sospecha que hay algo aún más turbio. ¿Qué pasa si alguien se pone necio, paga varios tiros y logra acumular los 100 puntos?

"Te ponen con otras personas en una fila de ruletas y dentro del remolque ves la caja de una televisión y de varios electrodomésticos. De hecho, no sé si las cajas estaban vacías. Pero sí noté que varios incautos de los que participaban estaban revisando en sus celulares sus estados de cuenta. ¿Qué pasa con las personas que ganan? ¿Les piden datos bancarios para supuestamente hacerles transferencias? ¿Les venden los mismos aparatos? ¿O podría ser que hubiera robo de datos y hasta extorsión? No lo sé, pero sí urge una investigación por parte de las autoridades. Esta vez le toca al jefe de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, aunque seguramente esta banda opera también en otras demarcaciones".

La señora Yazmín nos envió fotos del remolque de promoción de la supuesta marca Powerade con la placa 3GG-168-A, en el que se llevan a cabo los juegos de ruleta con dardos.

"Ese día vi hasta a uno los de ese equipo platicar con una patrulla de la delegación, seguro está en las cámaras del parque del día 7 de abril. Hay algo muy turbio ahí, no es una operación barata, porque mi mamá y yo contamos a por lo menos 12 personas operando con uniformes y gorras. Aunque embaucaran a varios de 100 en 100 no alcanza la cuenta, habría que revisar si hacen algo más perverso".

Por lo pronto, como dicen los lectores, queda en manos de las autoridades, investigar. Y si usted considera que le ocurrió algo similar hágalo saber.