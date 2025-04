Peligro inminente en el Parque San Lorenzo

En meses anteriores hemos dado seguimiento a la situación que se vive en el Parque San Lorenzo, de la colonia Tlacoquemecatl Del Valle. Recientemente en las esquinas y bordes de ese parque, después de los reportajes publicados, la Alcaldía Benito Juárez instaló nuevas rampas para discapacitados, trabajos que de acuerdo a las bitácoras de los vecinos, tuvieron una duración excesiva.

Ya no abundaremos en ese tema que alude a la famosa frase mexicana “sin obras no hay sobras”. No obstante destaca que en dichas obras de reacondicionamiento se pasaran por alto algunas demandas urgentes de los colonos de dicha zona, entre ellas la reubicación urgente de los botes de basura ubicados en la pequeña plazoleta histórica de la Capilla de San Lorenzo, construida en 1618 y que semana con semana son llenados hasta el tope de basura, faltando al respeto a dicho monumento y violando las cláusulas impuestas por el INAH.

No obstante, otra de las demandas es aún más grave, porque ninguno de los ingenieros que trabajaron en las recientes obras de reacondicionamiento de las rampas para discapacitados notó que en el parque san Lorenzo, se encuentran dos de los postes de alumbrado más peligrosos de la CDMX, uno de ellos a punto de colapsar en un área cercana a la zona de juegos donde todos los días juegan decenas de niños pequeños.

Parque San Lorenzo

En verdad, sólo en México la tibieza de los ingenieros civiles contratados puede instalar rampas de acceso con bonitos rododendros de plantas, pero pasar por alto un peligro inminente como el que representan estos postes. Aquí les copiamos una fotografía de uno de ellos para que vean que no exageramos.

Lo más curioso e indignante es que esos mismos encargados de obra que estuvieron alrededor de cinco semanas instalando esas rampas, cambiaron el piso que se encuentra rodeando al poste a punto de colapsar y del que se notan las varillas oxidadas, dando su último esfuerzo por mantenerse en pie.

De acuerdo a un vecino de la zona, quien nos contactó, las cámaras urbanas no mienten y diariamente cruzan por ahí entre 1500 y 2000 personas. Una buena parte de los transeuntes son niños y bebés que se dirigen a las áreas de juegos.

Parque San Lorenzo

Recordando el reciente incidente en el que murieron los jóvenes fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, aplastados por la estructura decorativa del festival Axe Ceremonia, realizado en el Parque Bicentenario, cuyas dimensiones y peso, por cierto, se asemejan mucho a la de los postes en malas condiciones del Parque San Lorenzo, nos preguntamos: ¿a quien echará la culpa la Alcaldía Benito Juárez, en caso de que, por ejemplo, el poste cercano al área de niños colapse y llegara a costar vidas humanas, ya no digamos, Dios no lo quiera, vidas de niños?

Habría que revisar también si los encargados de obra, levantaron en semanas anteriores un reporte sobre las condiciones de dichos postes en el momento en el que los rodeaban con bonitas placas de piso nuevo. De no ser así nos encontraríamos ante un grave claso de negligencia.

Después de los reportajes que publicamos en meses anteriores, mencionamos que descubrimos con tristeza que los desperdicios que denunciamos volvieron a acumularse en los botes pasando más de 72 horas para que fueran recogidos, devolviendo el cada vez más propagado mote a San Lorenzo de “el parque más apestoso de la ciudad”.

Incluso descubrimos con tristeza que algunas de las áreas cercanas al templo de San Lorenzo, habían sido vandalizadas y los botes cercanos estaban al tope de desperdicios de excremento de perros.

Creo que convendría hacer otro breve resumen de la nota publicada en este mismo espacio hace algunas semanas:

Caminando por el parque San Lorenzo de la colonia Tlacoquemécatl Del Valle, me encontré con un par de tumbas que bordean el antiguo templo, también de San Lorenzo, construido en 1618 y que alguna vez fue la construcción principal del cementerio que funcionó hasta principios del siglo XX y que posteriormente sería desmantelado por el regente de hierro Uruchurtu.

Muchos de los vecinos que hoy pasean con sus perros por este sitio, ignoran que en las isletas de pasto y árboles están pasando prácticamente por antiguas tumbas, pues si bien muchas fueron trasladadas al cementerio de San Lorenzo Tezonco, al menos una tercera parte se quedó para siempre en los terrenos.

Hoy el templo de San Lorenzo, declarado monumento nacional desde 1930, es un testigo majestuoso de muchos pasajes oscuros y luminosos de nestra historia, sin embargo entristece que el parque donde se encuentra en la colonia Tlacoquemecatl Del Valle, sea uno de los más descuidados de la Alcaldía Benito Juárez.

Cerros de basura se acumulan cada fin de semana en el área de sus canchas de juegos, producto de grupos scouts que lo han tomado como su punto de encuentro y dejan los botes y bancas llenos de basura. A veces con cajas de pizzas y sobras de comida que estan en descomposición hasta por 72 horas.

Las áreas de pasto también se encuentran devastadas porque son usadas para las mismas prácticas de los exploradores, eso sin contar que entre semana el parque es el comedor preferido de los oficinistas que trabajan en la decena de grandes edificios cercanos, quienes dejan colillas, basura y desperdicios, mismos que aunado a las bolsas de las mascotas, hacen que el pequeño parque sea uno de los más apestosos de la ciudad.

Hace falta que la Alcaldía Benito Juárez ponga manos en el asunto y duplique los turnos de limpieza, jardinería y levantamiento de desperdicios para este pequeño islote histórico que ha sido secuestrado por la modernidad.

Ya ni hablar de los viene viene que esconden sus cubetas y garrafones de plástico con los que apartan lugares en los matorrales del mismo parque, incluso traspasando el perímetro de monumentos como el del famoso ahuehuete de centenares de años apodado El guapo y que se encuentra enrejado para su conservación. En fin, un poco de respeto a la historia y a los lugares, como éste, donde descansan los restos de antiguos mexicanos, no estaría mal.