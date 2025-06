Hace unas semanas abordamos el tema de la nueva propuesta del Gobierno de la Ciudad de México para regular los vehículos eléctricos, mencionando las deplorables condiciones en las que se encuentran nuestras ciclovías, repletas de coladeras desniveladas, baches, canaletas y otros obstáculos, que las convierten en rutas peligrosas y hasta mortales.

Mientras la administración de la Ciudad de México, se enfrasca en debates sobre la regulación de vehículos eléctricos en las ciclopistas, la realidad del asfalto de la Avenida Insurgentes clama por atención. Este fin de semana de mitad de junio de 2025, la ciclopista presenta un escenario de negligencia que raya en lo absurdo, después de las obras que se han hecho durante semanas supuestamente destinadas a mejorar la seguridad y la infraestructura.

Dichas obras dejaron aún más trampas mortales al descubierto. Las canaletas sin cubrir, visibles hoy, no son un mero inconveniente; son una amenaza directa a la integridad física de quienes, con valentía o ingenuidad, deciden transitar por esta vía. Todo ello puede verse con videos en las publicaciones de la cuenta de Instagram @ojodesauroncdmx , donde se denuncia el peligro para scooters y bicicletas que sortean de manera peligrosísima los baches. Ya no es necesario ir a la luna, tenemos la ciclopista de Insurgentes. Chéquelo usted mismo en el siguiente enlace con videos y fotos captados hace tan solo unas horas: https://www.instagram.com/reel/DK3q-bEshpw/?igsh=Z2NhZmE5NGQycHR6

Y como diría mi abuelo, la ironía es un plato que se sirve frío cuando se escucha la propuesta de la jefa de gobierno, Clara Brugada, para salvar vidas regulando los vehículos eléctricos y que ya no circulen por las ciclopistas y lleven placas y registro. ¡Qué gran iniciativa! Se anunció con bombo y platillo, sin embargo, como en una comedia, la misma infraestructura por la que circularán los vehículos que no alcancen los 25 kilómetros por hora está en un estado deplorable.

La pregunta sería: ¿De qué sirve regular patinetes y bicicletas eléctricas si la superficie por la que transitan es una pista de obstáculos? Antes de hacer leyes salvadoras de los ciclistas frente a la "amenaza" de los vehículos eléctricos, se debería, con un mínimo de sentido común, comenzar por asegurar las ciclopistas, arreglar las coladeras desniveladas que provocan caídas, tapar los baches que lanzan a los ciclistas por los aires y, por supuesto, cubrir las canaletas abiertas que hoy se dejaron como una burla a la seguridad.

La instancia responsable de estas "mejoras", parece haber olvidado que la seguridad vial no se construye solo con anuncios, Curiosamente muchos lectores nos escribieron para mencionar un tema que va de la mano de las obras que se han hecho en días recientes: Los horarios de trabajo de los obreros contratados para intervenir avenida Insurgentes.

Durante varios días, en plena hora pico, a veces a las 2:30 de la tarde cuando los vehículos se arremolinan para recoger a estudiantes y los oficinistas salen a comer, los trabajadores se dan el lujo de cerrar un carril de insurgentes (eso también puede verse en la cuenta de Instagram @ojodesauroncdmx), creando un verdadero caos vial. ¿Cuál es la razón de realizar esas obras en ese horario?

El lector Victor Hugo N. no tiene empacho en dar algunas teorías al respecto: “Antes dichas obras se realizaban durante las madrugadas, pero hoy se llevan a cabo durante las horas más concurridas para poder sacar muchas fotos, pero además para que los capitalinos afectados seamos testigos de cómo se utilizan los presupuestos. Obviamente no somos tan ingenuos, sabemos que el realizar canales en las ciclopistas se presta a inflar mucho los presupuestos. Ni modo, después de tantas décadas seguimos en el mismo dicho de Hank González: "Si no hay obras, no hay sobras”.

Muchos lectores coinciden en que antes de hablar de salvar vidas con reglamentos para los vehículos eléctricos, que más pareciera una estrategia para entregar en charola de plata ganancias adicionales a los patrulleros de tránsito corruptos, se debería comenzar por lo básico, garantizar que las ciclopistas sean, ante todo, espacios seguros para transitar sin miedo a una caída fatal.

El lector Diego N. se pregunta si el riesgo de un usuario de la ciclopista es diferente si es causado por un vehículo eléctrico que por una coladera sin nivelar. “Yo creo que todos sabemos que el mayor riesgo son esos baches y aunque estas obras han sido publicitadas a la vista de todos causando caos vial, por ninguna parte veo que se ocupen de nivelar coladeras o tapar baches. ¡Viva nuestro terreno lunar en Insurgentes!”.