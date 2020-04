We Are One: A Global Film Festival: El festival de los festivales

La cultura y el arte están poniéndose a prueba en todo el mundo; en Estados Unidos, por ejemplo, algunos medios de comunicación hablan ya de un colapso; Artist Relief, una de tantas iniciativas dedicada al mecenazgo, informa que según sus estudios, 62% de los creadores de aquel país están hoy sin un trabajo relacionado con su labor artística, que alrededor de 66% no tienen la posibilidad de comprar materiales y que 95% se han quedado sin ningún tipo de ingreso, de ese tamaño.

En colaboraciones anteriores hemos mostrado algunos intentos por mantener a las industrias culturales activas; no sólo de aquellas que tienen un gran acervo o archivos almacenados en servidores y que tienen la posibilidad de abrirlos para compartirlos al mundo; también de otras que, con el ánimo de, en lo posible, no parar, han mantenido en cierta medida actividades, sobre todo en los campos de la música, el teatro y el cine. Esta última, una industria que ha sido golpeada por todos lados: producciones, exhibición, festivales y todo lo que implica mover su enorme maquinaria y que han tenido que parar de manera definitiva… o casi.

En ese marco es en el que se anuncia la colaboración del sistema de almacenamiento y streaming de video más grande del mundo, YouTube, y uno de los festivales de cine más jóvenes e importantes de Estados Unidos, el Tribeca; según su propia información, pretenden que este sea el evento más importante en el mundo del cine de la década. Lo que busca esta iniciativa, que han bautizado como We Are One: A Global Film Festival, es que a lo largo de 10 días en el canal de YouTube del proyecto (youtube.com/weareone) se “proyecten” al público de todo el mundo los grandes títulos que estaban destinados a ser presentados en los grandes festivales de cine y que han tenido que ser cancelados por la pandemia. Esta iniciativa busca además recaudar fondos para ser donados a la Organización Mundial de la Salud y a asociaciones sanitarias que están luchando en contra del SARS-CoV-2. Por supuesto, las pretensiones de este festival tienen que ir más allá de los títulos que estarían programados en el Festival Tribeca, por lo que se incluye material que se exhibiría en el Festival de Cannes, el Berlinale, Venecia, Toronto, el BFI de Londres, el Festival de Nueva York, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, San Sebastián, Sidney, Tokyo y más de una veintena de otros que están en proceso de confirmación. No hay ningún costo ni restricción para el público en general, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentre. Al día de redacción de esta columna no tenemos todavía la cartelera oficial, por lo que hay que estar pendientes del canal de YouTube que proporcioné antes; hay que decir que a pesar de esto, los organizadores han dicho que además de largometrajes se incluirán también cortos, música, documentales, eventos de comedia y charlas con directores. We Are One: A Global Film Festival se llevará a cabo del 29 de mayo al 7 de junio, anótelo en la agenda porque parece ser, sí, un evento que cambiará paradigmas.

