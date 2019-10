Nace Arting: la red de los artistas visuales

Hace ya mucho que las artes no la tienen fácil en este país, un desinterés añejo reflejado, sexenio tras sexenio, en presupuestos paupérrimos; festivales con calidad cuestionable ampliamente promocionados, o pequeños eventos y buhardillas con gente de aptitudes más que sobresalientes, pero que difícilmente llegan a tener los reflectores que merecen. No, el arte no la tiene fácil; es casi un lugar común el que el artista tenga que emplearse en trabajos “externos” para dedicarle algo de tiempo a su pasión, y por ellos el artista visual (o artista plástico, como lo conocíamos en mis años de estudiante) está lejos de tener una vida bien remunerada; las vacas sagradas no cuentan, y no verá nunca a esta carrera en la lista de las 50 profesiones mejor pagadas (según el Instituto Mexicano para la Competitividad: IMCO), lista que sotanean el diseño, la enseñanza de lenguas extranjeras, o las ciencias físicas, químicas y de la tierra. Arting, quiere aportar en este sentido a través de un modelo de negocios en línea para artistas visuales.

Arting es una empresa que busca empoderar, así lo dice su manifiesto, a los artistas visuales emergentes, ¿cómo? Aprovechando las nuevas tecnologías: a través de una plataforma digital que une a artistas, coleccionistas y demás apasionados por el arte en un mismo espacio. El objetivo es hacer del arte un modo de vida redituable que provea al artista de la estabilidad económica que requiere para desarrollar sus talentos; Arting es una red de artistas, para artistas.

Arting funciona esencialmente a partir de tres ejes: la exhibición de obras y artistas bajo un enfoque accesible y atractivo para el público en general y clientes potenciales, esto se logra a través de la creación de portafolios profesionales; un sistema publicitario basado en las nuevas tecnologías y redes sociales, además de promover las exposiciones que tenga el artista en espacios físicos; y por último, una galería virtual que funciona como espacio para la venta de obra. Arting pretende entonces dar un espacio a artistas visuales emergentes que quieren entrar de forma profesional al mercado del arte, y al coleccionista que busca expandir sus búsquedas más allá de las galerías físicas. Arting no es sólo una tienda de arte en línea, porque de esas sobran, sino que quiere acompañar al artista en su carrera como profesional y ser testigo de su desarrollo como creador.

Arting es un interesante proyecto al que merece la pena echarle un ojo por el simple placer estético; por supuesto, unirse a sus redes y, si eres artista o coleccionista, involucrarte de manera más activa en el proyecto; es una de esas iniciativas que faltan replicar en este país que tiene sin duda una tremenda riqueza creativa y, al mismo tiempo, un brutal desapercibimiento que ha empujado, muchas veces, a nuestros artistas a vivir en los márgenes. Arting tiene página web (que incluye un blog de noticias que no tiene desperdicio), así como cuentas de Facebook y Twitter, búsquelo en Google, no tiene pierde.

