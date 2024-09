eBooks y copyleft

Las estadísticas nos muestran que el consumo de libros electrónicos va al alza, hay que decir que cualquier evidencia de aumento en los hábitos de lectura, sin importar el formato, es siempre motivo de lanzar cuetes al aire, sobre todo porque las escaladas en los campos de la lectura no se comparan a las que se dan en los terrenos de streaming de películas y series. Y puesto que en entregas pasadas le hablé de algunos de estos servicios, me veo en la gustosa necesidad de equilibrar la balanza en lo que corresponde a sitios para descargar lecturas, lo mejor: no tendrá que suscribirse a ningún servicio de pago (y no, no estará violando ninguna ley).

Gracias a que en las legislaciones existe la obligación de liberar obras literarias después de haber cumplido un periodo generando ganancias, es decir cuando entran al “dominio público”, y a que ciertas obras se registran de manera tal que pueden ser distribuidas sin incurrir en piratería, lo que se conoce como “copyleft”, es que existen proyectos que se dedican a crear bibliotecas digitales de acceso libre, algunas muy conocidas y otras no tanto; eso sí, casi todas en inglés.

Standard Ebooks es una de esas bibliotecas poco conocidas que valen la pena descubrir, su encanto radica en que toman obras del catálogo del famoso Proyecto Gutenberg y las proveen de un formato más estético: hacen cambios en la tipografía para que sea más legible, corrigen errores, incluyen metadatos para hacer consultas, gráficos e ilustraciones, notas pop-up y crean portadas atractivas. Wells, Dickens, Huxley entre muchos otros están en su catálogo, no por ser gratuito tiene que ser poco atractivo.

LibriVox tiene un pequeño catálogo de más de 13 mil obras en 40 idiomas, la diferencia con otros sitios es que en LibriVox hay un catálogo importante de audiolibros, no encontrará nombres tan importantes (en los campos de la literatura como tal) como en Standard Ebooks, pero sí muchos clásicos como Aristóteles, Asclépiades o Platón, y rarezas (para una web extranjera) como algunas obras de Manuel Acuña.

La Biblioteca Digital Hispánica es un referente para descargar gratis libros en español, este 2020 han incorporado a su imponente catálogo, de más de 200 mil títulos, lo más “nuevo” de los autores que entraron este año al dominio público, como el gran Antonio Machado. También están por ahí Corominas, Gabriel Palau o Cervantes. Esta biblioteca tiene organizada su colección con base en distintos criterios: temático como ciencia, cultura o bellas artes; tipo de material como puede ser el manuscrito, registro sonoro, libro o dibujo; por autor, año o colecciones destacadas, por mencionar algunas.

En el caso de literatura académica sobresale IntechOpen, en inglés, que tiene un amplio catálogo de obras relacionadas con la tecnología, psicología, ciencias sociales, medicina o la ingeniería, en este caso más que ser una biblioteca de clásicos, es una de libros de acceso abierto, libre de derechos. Cuentan con obras importantes escritas por premios Nobel. Las descargas se realizan en formato PDF y, en casi todos los casos, permite bajar artículos, hay que llenar un formulario para cada descarga.

Las enormes ventajas del copyleft y las obras de dominio público son poco aprovechadas por el lector hispanohablante común, vale la pena echarse un clavado en sitios como estos, siempre se encuentra uno con más de una joya inesperada.

herles@escueladeescritoresdemexico.com