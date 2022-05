Detección temprana para todas

NUESTRA REALIDAD:

En nuestro país, no contamos con un programa adecuado de tamizaje para la población e incluso en la propia casuística del Instituto Nacional de Cancerología, en el Programa Integral de Cáncer de Mama de Mujeres del Gobierno del Distrito Federal, no se ha dado el seguimiento a las mujeres en la atención de mamografías anuales o bianuales. Ello impide tener resultados adecuados y poder cumplir con el objetivo de este tipo de programas, e impactar favorablemente en la disminución de mortalidad con cáncer de mama. Gaceta Mexicana de Oncología Páginas 329-380 (Noviembre - Diciembre 2016)

¿QUÉ ES TAMIZAJE?

USO DE UNA PRUEBA SENCILLA EN UNA POBLACIÓN SALUDABLE, PARA IDENTIFICAR A LAS PERSONAS QUE TIENEN UNA ENFERMEDAD PERO NO PRESENTAN SINTOMAS.



iBreastexam cumple con los criterios de una prueba de Tamizaje para poder desarrollar un programa de tamizaje en el PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ MÉDICA, y disminuir la mortalidad en la mujer Mexicana, la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer son los retos más importantes que enfrentan los sistemas nacionales de salud.

OBJETIVO:

FOMENTAR AUTOEXPLORACION + EXPLORACION CLINICA MAMARIA.

IMPLEMENTAR EN MEXICO UN MODELO DE DETECCION TEMPRANA CON IBREASTEXAM.

FAVORECER LA PREVENCIÒN Y DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA.

PROTEGER A LAS MUJERES PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

EVITAR EL IMPACTO ECONÒMICO EN LAS FAMILIAS.

CÁNCER DE MAMA EN MÉXICO

La prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer de mama son los retos más importantes que enfrentan los sistemas nacionales de salud. El sistema de salud público atiende más del 90% de los casos de cáncer de mama, requiere más del 30% de los recursos del anterior SPSS hoy INSABI.

El impacto económico del cáncer de mama se estima en dos dimensiones:

a.- Financiamiento de la atención integral

b.- Impacto en productividad, sustentabilidad financiera para afrontar la epidemiologia del Cáncer de Mama; 49% de las mujeres mueren en etapa productiva.

El cáncer de Mama en México es la primera causa de muerte en la mujer; 16 mujeres mueren diario y en los últimos 40 años ha incrementado los casos nuevos y la mor- talidad. En 2008 tuvimos 4818 muertes y en 2013 en nuestro país se detectaron 23687 casos nuevos en 5902 muertes (CONSENSOMEXICANO PARA EL DIAGNOTICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER MAMARIO 2017), para el año 2030 según los expertos pueden haber aproximadamente 30 000 casos nuevos y más de 10 000 muertes; por lo que es urgente en nuestro país un modelo diferente para llevar Detección Temprana.

El 70% de los casos se detectan en etapas avanzadas, el tamaño del tumor promedio en nuestro país es de 5 cms, únicamente 7 de cada 100 canceres se detectan por Mastografía de Tamizaje; el costo de atención medica en mujeres por cáncer avanzado es de 15 a 20 veces más que en etapas tempranas. Las mujeres menores de 40 años no están incluidas en ningún estudio de tamizaje y 15-18% de los canceres se presentan en este grupo de edad.

Desafortunadamente 7 de cada 10 muertes se presentan en países en vías de desarrollo. La sobrevida y el control de la enfermedad es variable de acuerdo a la población y la región. El panorama epidemiológico del cáncer de mama en México se ha transformado con- siderable en los últimos 40-50 años; por lo que ha pasado a convertirse en un pro- blema de salud pública, se ha incrementado la tasa de incidencia y mortalidad, prin- cipalmente por un diagnóstico tardío. (CONSENSO MEXICANO SOBRE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER MAMARIO 2017)

En la actualidad se recomienda ampliamente la detección oportuna del cáncer de mama, se debe realizar mediante diversas estrategias dirigidas a la población femenina. Estas técnicas incluyen educación para la salud, autoexploración mamaria, ex- ploración clínica mamaria por un trabajador de la salud capacitado y mastografía. (NOM-041-SSA2-2011) En las mujeres menores de 40 años únicamente autoexploración y exploración clínica mamaria anualmente.

MASTOGRAFÍA

La mastografía en nuestro país a pesar de ser el estándar de oro para el tamizaje y diagnóstico temprano no ha podido tener la cobertura que se requiere para tener un programa efectivo (70%), no tenemos suficientes radiólogos y técnicos expertos por lo que la calidad de diagnóstico no es la óptima, muchos mastógrafos están subutilizados y requerimos de un programa eficaz y de bajo costo para acercar a las mujeres a un diagnóstico temprano. Los recursos económicos y humanos de México requieren de eficiencia, ahorro para llegar a más mujeres a menor costo. Por la infraestructura que requiere la mastografía como estudio de tamizaje lo hace de alto costo para los países en desarrollo. En las mujeres menores de 40 años la mastografía no se realiza y en el grupo de edad de 40 a 50 años con mamas densas el diagnóstico es difícil.

Si continuamos igual nuestro sistema de salud en infraestructura y recursos económicos, no será suficiente para la demanda de pacientes en etapas avanzadas, con alto costo de medicamentos y cirugías costosas y especializadas.





CERTIFICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.

WHO GMP-USFDA- CE CERTIFICATE- COFEPRIS- MALASYA FDA- THAILAND FDA- MYANMAR FDA- MINISTERIO DE SALUD DE EGIPTO- ISO 13485- ISO 9001- REGISTRO SANITARIO: COFEPRIS 2723-2017-SSA

Està indicado para producir un mapa de presión de la superficie del pecho como auxiliar en la documentación de las lesiones de mama identificadas durante la exploración clínica mamaria. Está diseñado para ser usado por cualquier trabajador de la salud entrenado y no es para uso del hogar.

iBreastExam es un sistema de mapeo visual portátil no invasivo que funciona con ba- tería recargable, destinado a producir un mapa de la superficie de la mama como auxiliar en la documentación de las lesiones mamarias. Ayuda a los profesionales de la salud a documentar la ubicación de las lesiones mamarias, digitalmente y en un formato estandarizado con facilidad. El uso de iBreastExam no involucra el uso de ninguna fuente de radiación ionizante (Somashekar, 2016).

Con el objetivo de determinar la eficacia clínica de iBreastExam como adyuvante a los estudios clínicos de mama estandarizados para realizar el diagnóstico de cáncer de mama, en un entorno de bajos recursos se realizó un estudio clínico en 989 mujeres sanas, las cuales acudían a un centro de salud para su revisión anual de mama. Al mismo tiempo se reclutaron 20 mujeres que presentaban sintomatología características del cáncer de mama. La metodología del estudio fue someter a cada una de las mujeres para examinarlas con tres métodos: iBreastExam, examen clínico mamario por un experto y un estudio de imagen mastografía o ultrasonido de mama (Somasshekhar, 2016).

Las medidas a evaluar fueron sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de iBreastExam y exploración clínica mamaria con las pruebas de imagenología. De los 989 se confirmaron por imagenología 93 lesiones.

En éste estudio se demostró que iBreasExam tuvo 84% de sensibilidad, 94% de es- pecificidad, 98%de valor predictivo negativo, 60% valor predictivo positivo. Todas las lesiones malignas fueron identificadas por iBreastExam.

iBreastExam es un examen de mama no invasivo, libre de radiación, portátil, no requiere de un médico especialista o subespecialista. Es un sistema destinado a producir un mapa de la superficie mamaria como auxiliar en la documentación de lesiones mamarias palpables no identificadas en la exploración clínica mamaria, es de mayor sensibilidad que la exploración clínica de un experto (19%) y por lo consecuente de un no experto y con sensibilidad comparada con la mastografía. (Somasheckar, 2016)

iBreastExam es un proyecto integral y de bajo costo para acercar a las mujeres Mexicanas a un diagnóstico temprano y una oportunidad de vida con calidad. Es un programa de la mujer para la mujer, incluye: educación, autoexploración, exploración clínica mamaria, iBreastExam por una trabajadora de la salud que sea una líder en su comunidad.



IBreastExam no es operador dependiente ya que tiene un sistema automatizado de calibración que nos conduce a realizar un examen muy fácil y el mismo equipo descarta la presencia o no de un tumor. Para poder ser un operador se requiere de 25-30 estudios en un sistema de capacitación desarrollado y customizado para que cualquier trabajador de la salud pueda realizarlo.

Varias Instituciones Gubernamentales y países están adoptando iBreastExam como parte de los programas de salud y detección temprana de cáncer de mama. iBreastExam ha sido estudiado por los investigadores líderes mundiales y su opinión esta publicada en varios artículos internacionales. Además ha sido motivo de conferencias en foros de cáncer de mama.



A continuación enumeramos algunas de las instituciones y líderes.

ORGANIZACIÒN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

Oficialmente reconocido iBreastExam como tecnología innovadora en salud en el compendio de tecnología de salud para países en vías de desarrollo.

INDIA:

El Gobierno del Estado de Maharashatra, CHhatttisgarh han implementado iBreastExam en los programas de tamizaje de cáncer de mama. Actualmente han realizado mas de 250 000 estudios.

MALABAR CANCER CENTER: Emitiendo una carta de recomendación que es un dispositivo útil para tamizaje de cáncer de mama.

MINISTRO DE LA DEFENSA DE INDIA (HVF HOSPITAL) Ha adoptado iBreastExam como parte de su programa de Cancer de Mama.

EGIPTO:

Ministerio de Salud de la República de Egipto implementó iBreastExam en el programa de tamizaje nacional de cáncer de mama y programa de salud de la mujer iniciando con 100 mil mujeres y actualmente existe el programa para desarrollarlo en aproximadamente 5000 centros de salud de primer nivel de atención. Este programa fue lanzado por el Presidente de la Republica de Egipto.

MALASIA:

GOBIERNO DE JOHOR, implementó un programa para tamizar 40 000 mujeres en colaboración con la red de Hospitales KPJ.

USA:

MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER : Utiliza iBreastExam en un programa para detección de cáncer de mama en NIGERIA.



LIDERES GLOBALES E INVESTIGADORES EN CANCER QUE APOYAN iBreastExam para detección temprana de cáncer de mama.



NiTIN JAIRAM GADKARI (HONORABLE MINISTRO EN LA INDIA) Ha realizado más de 170 000 estudios para tamizaje en la India a través de una ONG (video testimonial)



GIRISH MAHAJAN, HONORABLE EXMINISTRO. DE EDUCACIÒN EN EL ESTADO DE MAHARASHTRA. Desarrolló un programa de 120 000 estudios y siendo motivo de un programa para la BBC de Londres.



ARI BROOKS, MD, FACS (USA) DIRECTOR DEL PROGRAMA DE CIRUGIA ENDOCRINA Y ONCOLOGICA Y DIRECTOR DEL CENTRO DE CANCER DE MAMA DE LOS HOSPITALES DE PENSILVANIA. Es un investigador con más de 60 publicaciones en revistas americanas e internacionales y Director del Laboratorio de Ingeniera Biomédica de la Universidad de Drexel en Filadelfia es uno de los grandes promotores para el uso de iBresatExam en Detección temprana de Cáncer de Mama para países en vías de desarrollo o de bajo ingreso.



BRIAN ENGLANDER, MD (USA) DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA EN LOS HOSPITALES DE PENSILVANIA. Especialista en imagenologia para cáncer de mama apoya el uso de iBreastexam para detección Temprana de cáncer de mama en países en desarrollo.

DR MAURICIO COSTA MD (BRASIL) CIRUJANO ESPECIALISTA EN CANCER DE MAMA, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MASTOLOGIA Y DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CANCER GINECOLOGICO. DIRECTOR DE LA SECCION DE MASTOLOGIA DEL COLEGIO BRASILEÑO DE CIRUJANOS. DR ANNE F ROSITCH PHD (USA) EPIDEMIOLOGIA EN JOHN HOPKINS UNIVERSITY.

MASTOGRAFÍA

