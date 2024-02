¿Quiénes son los royals con serios problemas de salud?

Todavía no nos recuperábamos de la noticia de las cirugías a las que habían sido sometido el rey Carlos III de Inglaterra —por un agrandamiento de próstata— y Kate, la princesa de Gales —por un padecimiento abdominal que no fue revelado—, cuando nuevamente se volvieron a encender las alarmas, pues Buckingham Palace hacía del conocimiento público que el monarca había sido diagnosticado con cáncer, incluso se confirmó que ya recibía tratamiento.

Aunque en un principio se especuló que seguramente tenía relación la cirugía de próstata con el nuevo diagnóstico, de inmediato su oficina desmintió dicha información y negó que hubiera conexión; sin embargo, tampoco confirmó dónde exactamente tiene el cáncer el rey, dejando abierta la puerta a los rumores sobre su salud, pues a la par también se reveló que, por instrucciones médicas, tendrá que aplazar algunos compromisos mientras recibe el tratamiento.

Los royals también se enferman, así que, tomando dicho contexto, hoy hacemos un breve resumen de aquellas afecciones que han padecido algunos miembros de las distintas casas reales.

Kate Middleton dio de qué hablar al revelarse que también estaba internada en un hospital por una cirugía programada. Aunque la Casa Real no ha querido revelar las causas que obligaron a la princesa de Gales a ser intervenida quirúrgicamente, sólo se ha dicho que se trató de un procedimiento abdominal.

De acuerdo con fuentes cercanas a los Windsor, fue la propia Kate quien solicitó que no se revelaran detalles sobre su salud, pues no tenía intenciones de preocupar a sus hijos, sin embargo, este silencio ha provocado una ola de especulaciones, en especial de la prensa, que no ha dejado de investigar sobre el motivo de la cirugía, así como de su estado general de salud, pues tras la intervención, Kate permaneció dos semanas recuperándose y estará fuera del foco público al menos por dos meses más.

Recordemos que Kate no cumplió con sus compromisos oficiales, cuando le fue diagnosticada hiperémesis gravídica en cada uno de sus tres embarazos.

Siguiendo con los miembros de la casa real británica, a Eugenia de York, sobrina del actual monarca e hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, desde niña le diagnosticaron escoliosis, ya que su columna estaba desviada, por lo que se sometió a una cirugía a los 12 años que incluso pudo poner en peligro su vida.

A consecuencia de dicha intervención, que tuvo lugar en el Hospital Real Ortopédico Nacional, la nieta de la reina Isabel II tiene una gran cicatriz en su espalda, misma que quiso dejar al descubierto el día de su boda, con Jack Brooksbank, al lucir un vestido con escote en la espalda del diseñador Peter Pilotto, con la intención de normalizar la enfermedad.

Quien no la ha pasado nada bien en las últimas fechas es la mamá de Eugenia de York, pues el año pasado la exesposa del príncipe Andrés fue diagnosticada con cáncer de seno. Luego de realizar sus análisis de rutina, su médico encontró un tumor, por lo que solicitó de inmediato que le fuera practicada una mastectomía.

A los 63 años, la duquesa de York ingresó al hospital King Edward VII de Marylebone, en Londres. En su caso, decidió hacer público su estado de salud, pues aseguró que con ello daba ejemplo de que realizarse estudios rutinarios a tiempo puede salvar la vida, pues hasta donde se sabe nunca presentó síntomas.

Ahora, ya totalmente recuperada, Sarah enfrenta un nuevo desafío, pues a finales de enero se hizo público que le fue diagnosticado cáncer de piel, luego de habérsele detectado un melanoma maligno justo después de la convalecencia por la cirugía reconstructiva a la que se sometió.

Mette Marit

En 2018 se dio a conocer que la esposa del príncipe Haakon de Noruega había sido diagnosticada con fibrosis pulmonar, condición que la ha obligado a suspender ocasionalmente sus compromisos reales.

“Esto hará que mi capacidad de trabajo varíe. El príncipe y yo hemos decidido informar de ello a la opinión pública porque, de ahora en adelante, puede ser necesario planear periodos sin actividades oficiales”, reveló la princesa una vez diagnosticada de una “variante inusual de fibrosis pulmonar”.

Desde entonces, Mette ha tenido que suspender sus compromisos, pues su salud se ha visto mermada, tal como ocurrió durante el jubileo de oro del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, en septiembre pasado, cuando a última hora no pudo acudir a la celebración.

Quien también ha sufrido mucho a causa de problemas de salud es la esposa del príncipe Alberto de Mónaco. Se sabe que la sudafricana sufrió de una grave infección de oído, nariz y garganta que la mantuvo alejada del ojo público por varios meses, e incluso ingresada por un largo periodo en un hospital de su país natal. Justo ese ausentismo fue lo que provocó que se especulara que tenía problemas con su esposo, pues por la naturaleza de su padecimiento no podía volar de regreso a Mónaco para atenderse.

Debido al estrés y su delicado estado de salud, enfrentó un segundo problema al ser diagnosticada con agotamiento físico y mental, lo que la obligó a ser atendida en Suiza durante cuatro meses, tiempo en el que estuvo internada. Muchos aseguran que se trata de una fuerte depresión, aunque el principado nunca ha confirmado ni desmentido dicho rumor.

Ahora parece que todo va mejorando para Charlene y su familia, pues la princesa ya se encuentra en Mónaco con su esposo, hijos y familia política.

Otras royals que han atravesado o viven con alguna enfermedad son Victoria de Suecia, quien sufrió de bulimia durante su adolescencia, y Lady Di tuvo desórdenes alimenticios; Lady Louise Windsor, hija del príncipe Eduardo y Sophie de Wessex, fue diagnosticada desde pequeña con estrabismo.

