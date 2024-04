Otras famosas, además de Beyoncé, que han incursionado en la música country

ESTE año, sin duda, será recordado por la música que se ha lanzado. Los cantantes no han parado en producir nuevas canciones, la gran mayoría mujeres, como Ariana Grande, Miley Cyrus, Dua Lipa, Taylor Swift y Beyoncé, siendo esta última la que más revuelo ha causado en los últimos días con su más reciente producción “Cowboy carter”, su octavo álbum de estudio que rinde homenaje a la música country.

Desde que lanzó el tema “Texas Hold’em”, el pasado 11 de febrero, su público en todo el mundo la colocó en los primeros lugares, convirtiéndola en todo un éxito que sigue rompiendo récords de reproducción en distintas plataformas.

Fue el pasado 29 de marzo que finalmente salió a la luz la producción completa, en la que cuenta con varias colaboraciones de importantes figuras, entre ellas, Post Malone, Dolly Parton y Miley Cyrus, entre otros, confirmando, una vez más, que Beyoncé es una de las artistas con mayor influencia en la industria, pues desde entonces todo el universo del mundo campirano y el género western hoy son tendencia global gracias a ella.

Aunque hoy Beyoncé puso al country a la vista y oídos de todas las generaciones, en el pasado otras cantantes ya habían coqueteado con el género western, lanzando éxito con reminiscencia de este estilo musical.

Madonna

Siempre adelantada a su época, Madonna fue pionera en probar suerte en otros géneros musicales más allá del pop. En esta ocasión fue con la llegada del nuevo milenio cuando decidió lanzar “Music”, producción que incluye el éxito “Don’t tell me”, canción que combina música folk y country americana.

La canción se convirtió en todo un éxito y el video fue de los más reproducidos en los canales de música de la época, donde no dejaban de repetirlo por petición del público, pues la canción venía incluida con una coreografía que se volvió un suceso entre los jóvenes de la época que imitaban los pasos de la Reina del pop.

El estilismo del video también fue imitado, consiguiendo que los pantalones acampanados con botas vaqueras, camisas a cuadros y maxi hebillas se pusieran de moda, todo gracias a la influencia de Madonna.

La canción se colocó de inmediato en el número uno en todo Estados Unidos en el año 2000. Desde “Like a prayer”, Que había lanzado en 1989, no tenía un gran hit.

Lady Gaga

De acuerdo con especialistas, para 2016 la carrera de Lady Gaga venía presentando un descenso en el gusto del público. Entonces su equipo y ella decidieron darle un giro a su música e imagen. Fue así como dejó atrás las canciones comerciales y los looks extravagantes y presentó una nueva cara al público con el lanzamiento del material discográfico “Joanne”, famoso por salir en portada con un sombrero rosa de la diseñadora mexicana Gladys Tamez, que se volvió superfamoso y viral.

Este disco marca un antes y un después en la carrera de Lady Gaga, pues ahora se presentaba más madura con canciones más nostálgicas y menos ruidosas que las anteriores, teniendo al estilo de la música country como eje de toda la producción, gracias a los acordes e instrumentos que utilizó, como las guitarras.

El resto, es historia. Con Joanne consiguió tres nominaciones a los premios Grammy, del que obtuvo uno en la categoría a Canción pop por el tema “Joanne” (Where do you think you’re goin), tema que le dedica a su tía, hermana de su padre, quien murió de lupus a los 19 años.

Lana del Rey

Para 2021, Lana del Rey lanzó su séptima producción discográfica “Chemtrails over the country club”, un disco totalmente influenciado por la música folk, campirana y algunos toques western. En total son 11 temas los que conforman esta producción, que desde que se lanzó consiguió buenas críticas y aceptación en el público al conseguir su tercer primer lugar en la lista de ventas de álbumes principales.

Para seguir con la misma línea, la portada de este material discográfico también cuenta con algunos guiños al mundo campirano, como el estilismo boho chic de las mujeres que aparecen con ella, el escenario donde fue tomada la imagen y la decoración del lugar, en el que destaca el mantel con estampado de cuadros vichy que cubre la mesa donde se encuentra Lana.

Para el deleite de sus seguidores, se ha confirmado que su próxima producción “Lasso”, que está prevista lanzarse para el otoño y será totalmente country.

Kylie Minogue

Aunque ahora nos tiene bailando y cantando “Padam Padam”, en 2018, Kylie Minogue también incursionó en la música country con el lanzamiento de su disco “Golden”.

Se trató de su 14 producción discográfica que grabó entre Nashville, Tennessee y Londres, Inglaterra, siendo en Estados Unidos donde más trabajo realizó.

De acuerdo con declaraciones de la australiana, el disco tomó ese giro country en pleno estudio de grabación, en Reino Unido, cuando su supervisor artístico, Jamie Nelson, le sugirió probar algunos acentos de música campirana en el material que estaban por grabar.

Kylie aceptó la sugerencia y decidió suspender las grabaciones para volar hacia Estados Unidos para finalizar con la producción. Fue ahí donde se encargó de imprimir la esencia western al resto del disco.

Jessica Simpson

En 2005, Jessica Simpson formó parte del elenco y del soundtrack de la película “Los Duques de Hazzard”, que está inspirada en la serie de los 80 del mismo nombre. Para la ocasión, Jessica interpretó el famoso cover de “These boots are made for walkin”, éxito que volviera famoso Nancy Sinatra en la década de los 60.

La película tomó relevancia por entretenida, pues agradó a la audiencia. Lo mismo ocurrió con la canción oficial, cantada por Simpson, donde aparece vestida al puro estilo de una sexy cowgirl, con shorts de denim, cinturón metálico y botas rojas. Fue tal el éxito musical que, para su siguiente producción musical, Jessica decidió rendirse ante los encantos del género para lanzar todo un disco de música country.

Así, en septiembre de 2008, Jessica presentó el álbum “Do you know”, su sexta producción discográfica, donde se desprenden éxitos como “Come on over”, “Remember” y “Pray out loud”.

Y sí, antes que Beyoncé, Jessica consiguió primero hacer un dueto con Dolly Parton para este disco, en donde ambas dan voz a la canción “Do you know”.

El álbum debutó en el número uno de los Billboard Country y el cuatro sitio del Billboard 200.

Beyonce

Madonna

Lady Gaga

Lana del Rey

Kylie Minogue

Jessica Simpson

