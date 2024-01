NUEVA GENERACIÓN DE FAMOSOS ATRACTIVAMENTE “FEOS”

Hace unos días me apareció en X un post que hacía alusión a la nueva generación de famosos a los que nos quieren vender como atractivos y que no necesariamente lo son.

Este tema no es nuevo. Ya habíamos tenido algunos ejemplos muy puntuales como el español Javier Bardem, el actor francés Vincent Cassel, Adrien Brody o el músico Seal, que rompieron con los estándares de belleza de hace unos ayeres y se convirtieron en sex symbols por su particular estilo y atractivo.

Ahora, una nueva ola de famosos con características muy diferentes a los estándares tradicionales de belleza acaparan la atención mediática y la de la propia audiencia, que los ha colocado dentro de los rankings de los hombres más atractivos del momento.

Y en el tutorial, tenis chunky, ¿siguen?

Recuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a gurudelestilo1@gmail.com, o haz tu consulta en Twitter a @GurudelEstilo, o en Facebook, en Gurú del Estilo con el logo del ganchito (¡danos Me gusta y Seguir!), además de encontrar muchas otras sorpresas como red carpets, colecciones de diseñadores, muchas fotos, tips y otras cositas padres. (Fotos: Instagram y Clasos)

Barry Keoghan

Nació en Dublín, Irlanda, y en octubre pasado cumplió 31 años. Es sabido que tuvo una infancia complicada y llena de carencias: a la edad de 12 años perdió a su madre, víctima del consumo de heroína y con su hermano vivió en distintos orfanatos y casas de acogida, de donde los expulsaban constantemente por su mal comportamiento.

Gracias a su abuela ingresó a la academia The Factory, en Dublín, donde recibió sus primeras lecciones. Así logró iniciarse en la actuación, participando en proyectos en Irlanda.

Su gran oportunidad fue como Martin Lang, en la afamada The killing of the sacred deer, junto a Nicole Kidman y Colin Farrell, logrando mayor visibilidad y consiguiendo papeles importantes en Hollywood, como en Dunkirk, The Batman, The Banshees of Inisherin y recientemente, Saltburn, junto a Rosamund Pike y Jacob Elordi. A nivel personal, mantuvo una relación de años con Alyson Sandro, con quien tuvo su primer hijo y de quien recientemente se separó. Por lo que más gusta, además de su físico, es por sus ojos y mirada.

NUEVA GENERACIÓN DE FAMOSOS ATRACTIVAMENTE “FEOS”

Omar Ayuso

Saltó a la fama a nivel internacional tras su participación en la serie Élite, donde da vida a un joven de origen árabe de nombre Omar Shanaa, y se convirtió en un sex symbol, cautivando principalmente con su mirada y su uniceja de gran dimensión, que le ha dado identidad y se ha convertido en parte de su sello personal.

Ayuso nunca mantuvo romance con algún colega del set, lo que sí fue verdad es que salió dos años con Alonso Díaz, un joven aspirante a actor de bajo perfil, con quien compartía imágenes en sus redes sociales. Actualmente, se sabe que está soltero.

Jeremy Allen White

Es unos de los artistas del momento. Basta con echar un vistazo a las pasadas entregas de premios donde él y la serie que protagoniza, The Bear, han arrasado con las estatuillas.

A nivel privado, mantuvo una relación con Addison Timlin, con quien compartió el set de la película Afterschool en 2008. La pareja contrajo nupcias en octubre de 2019 y son padres de dos niñas. Aunque parecían una familia feliz, en 2022 Addison solicitó el divorcio debido al alcoholismo del actor. Como condición para ver a sus hijas, el intérprete se sometió a rehabilitación para controlar su adicción al alcohol.

Su nueva imagen sobria le rindió frutos, estrenando cuerpazo, razón que lo llevó a ser fichado como embajador de Calvin Klein para su línea underwear. En temas del corazón, unas fotografías de él junto a la española Rosalía, en Los Ángeles, hicieron saltar las alarmas sobre un nuevo romance en Hollywood.

De lo más comentado son sus ojos y el nuevo físico de gimnasio que trae vuelto loco a internet.

NUEVA GENERACIÓN DE FAMOSOS ATRACTIVAMENTE “FEOS”

Adam Driver

Adam Driver, con 40 años cumplidos en noviembre, es uno de los protagonistas de este nuevo grupo de actores que posee una peculiar belleza.

Justo sus rasgos tan diferentes, de aspecto rudo y hasta desenfadado, han sido la clave para considerarlo como estandarte de la nueva masculinidad, que nada tiene que ver con los otros estándares a los que estábamos acostumbrados, con rostros como el de Jamie Dornan, Brad Pitt o Chris Hemsworth, entre otros.

Ha tenido papeles importantes como en The report, BlacKkKlansman, Marriage story, etc y está próximo a estrenar Ferrari. Su look lo llevó a convertirse en 2022 en el embajador de Burberry, para la fragancia Hero, donde aparece con el torso desnudo montando a caballo, imágenes que encendieron las redes sociales.

NUEVA GENERACIÓN DE FAMOSOS ATRACTIVAMENTE “FEOS”

Rami Malek

Otro nuevo galán de Hollywood es Rami Malek, quien saltó a la fama por interpretar a Elliot Alderson, un ingeniero en informática, para la serie Mr. Robot.

De origen egipcio, Rami cumplirá 43 años en mayo próximo. A pesar de su baja estatura para los estándares de Hollywood—mide 1.70 aproximadamente—, sus rasgos físicos, como la estructura ósea, nariz, mandíbula y ojos (forma y color) le valieron ser elegido como protagonista de la película Bohemian Rhapsody, donde dio vida al músico y cantante Freddie Mercury.

En 2021 se sumó a la franquicia de James Bond y participó como villano del espía inglés en la cinta No time to die, junto a Daniel Craig.

NUEVA GENERACIÓN DE FAMOSOS ATRACTIVAMENTE “FEOS”

Pedro Pascal

De origen chileno, Pedro Pascal es de los más cotizados y asediados del momento en Hollywood.

Siendo un bebé abandonó junto con sus padres su tierra natal, luego del golpe de estado en Chile a manos de Augusto Pinochet. Desde entonces en el exilio, empezando en Europa y terminando en EU.

Ya establecidos, llevó una vida normal hasta que se señaló a su padre, un médico, de haber realizado tratamientos de fertilidad con óvulos de algunas pacientes a otras mujeres, lo que provocó demandas en su contra. La presión fue tal que José Balmaceda y sus socios cerraron sus clínicas y abandonaron EU.

Pedro y su hermana Javiera se quedaron en California. Los problemas y demandas contra el patriarca orillaron a la madre de Pedro a divorciarse. Tras la separación, Verónica cayó en una fuerte depresión que la llevó a quitarse la vida.

A nivel profesional, ha labrado su carrera con esfuerzo y sacrificios. Comenzó a tomar notoriedad cuando participó en proyectos como The good wife. Su gran salto lo consiguió tras unirse al elenco de Game of thrones, Narcos y The mandalorian. Ser protagonista de la serie The last of us lo llevó a ser nominado en la pasada edición de los Golden Globes como Mejor Actor.

NUEVA GENERACIÓN DE FAMOSOS ATRACTIVAMENTE “FEOS”

¡Hola, G!

Tengo varios pares de tenis chunky y mi pregunta es si se seguirán usando o ya los doy de baja…

Lorena

Hola, Lorena:

Los tenis y en general los zapatos chunky siguen muy en boga y probablemente será así todo este año y quizá hasta principios del siguiente. Eso sí, úsalos mucho porque es una tendencia muy visible que no podrás ponerte en cuanto pase de moda.

Besos de Gurú, XOXO

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.