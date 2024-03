No sólo Kate… otros famosos diagnosticados con cáncer

No tuvimos que esperar hasta después de Pascua para ver a Kate Middleton. El pasado viernes la esposa del príncipe William de Inglaterra compartió a través de un video que, luego de la cirugía abdominal a la que fue sometida en enero pasado, los estudios arrojaron que padece cáncer, sin especificar el sitio donde le fue hallado.

“Mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, comentó Kate a través del video.

La princesa de Gales también aprovechó para agradecer las muestras de cariño e interés que ha tenido el público en torno a su salud, pues confesó “han sido un par de meses difíciles para toda nuestra familia”.

Kate Middleton y el rey Charles III son sólo algunas figuras públicas que han compartido con el público su diagnóstico de cáncer, una enfermedad que no respeta sexo, nacionalidad ni edad.

Hugh Jackman

En más de una ocasión, el actor australiano ha sido diagnosticado con cáncer de piel. El año pasado fue la más reciente, cuando compartió a través de redes sociales que se había sometido a dos biopsias más. Desde 2013, el actor ha sido sometido a seis procedimientos para atender el mismo padecimiento.

Durante el video, Hugh se dejó ver con la nariz vendada, luego de la intervención a la que fue sometido como parte de los protocolos médicos.

“Sé que me has oído hablar de mis carcinomas basocelulares anteriormente. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Y si eso ayuda a una sola persona a recordar ponerse crema con alta protección solar, me doy por satisfecho”, compartió en Instagram.

En 2015, durante la premiere de la cinta X-Men: days of future past, en Nueva York, el actor desfiló por la alfombra azul con la nariz protegida, pues le habían diagnosticado cuatro distintos tipos cáncer de piel, tres en el rostro y uno en el hombro.

En 2017, previo al estreno de la cinta Logan, que protagoniza, tuvo que operarse para extirparle el carcinoma basocelular que se le diagnosticó.

Sofía Vergara

En 2022, Sofía Vergara aprovechó el marco del Día Mundial del Cáncer para compartirle a sus seguidores que a la edad de 28 años le fue diagnosticado cáncer de tiroides.

“A los 28 años, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Se trataba de una revisión rutinaria. Pero los médicos encontraron un bulto en la garganta, y esa palabra pasó a formar parte de mi historia”, compartió en redes sociales.

La colombiana reveló que, además de la intervención quirúrgica, recibió tratamiento de radiación.

“Hoy me puedo calificar como una superviviente del cáncer”, escribió la actriz y modelo junto a una imagen en la que se aprecia la cicatriz a la altura del cuello que le dejó la cirugía.

“La prevención es muy importante”, concluye el mensaje de la intérprete de la serie de Netflix sobre la mafiosa Griselda Blanco.

Michael Douglas

En 2010, el mundo del espectáculo hizo eco del diagnóstico de cáncer que se le había detectado a Michael Douglas. Para ese entonces, los medios informaban que el veterano actor tenía cáncer de garganta y se señaló al tabaco y el abuso en el consumo de alcohol como los responsables de la enfermedad.

Tres años después, el protagonista de cintas como Bajos instintos, Atracción fatal y El juego concedió una entrevista al medio The Guardian donde reconoció por primera vez que la realidad sobre el origen de su diagnóstico era distinta a lo que se había dicho.

“Sin querer entrar en más detalles, este cáncer está causado por el virus del papiloma, que proviene de ciertas prácticas sexuales sin protección”, reveló el esposo de Catherine Zeta Jones.

Durante la entrevista, compartió que debido a que no se atendió a tiempo el cáncer ya estaba muy avanzado—en etapa IV—, por lo que el tratamiento fue muy agresivo para erradicarlo, como someterse a una dieta blanda —prácticamente a base de líquidos— y sesiones de quimioterapia y radioterapia, que mermaron notablemente su salud y físico, pues bajó alrededor de 20 kilos durante esas fechas.

Actualmente él se considera sobreviviente de cáncer, está bien de salud, incluso haciendo una dieta sin gluten para mejorar la memoria.

Fedez, expareja de Chiara Ferragni

En marzo de 2022, el rapero Fedez, entonces esposo de la influencer Chiara Ferragni, anunció que le había sido detectado “un raro tumor neuroendócrino pancreático”. El músico de inmediato fue intervenido quirúrgicamente, pues para los médicos se trataba de una situación de vida o muerte.

Tras más de seis horas de cirugía, el cuerpo médico extirpó el tumor y una parte de su páncreas, la vesícula biliar, el duodeno y un pedazo de intestino, órganos que se habían comprometido a causa del tumor.

Tras la complicada intervención venía la recuperación, en la que perdió más de 10 kilos.

Fedez volvió a ser noticia en septiembre del año pasado, pues tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital luego de que se le detectaran dos úlceras que le provocaron hemorragias internas.

Robert de Niro

En 2003, Robert de Niro encendió las alarmas en el medio del espectáculo cuando se dio a conocer que padecía cáncer de próstata.

Para suerte y ejemplo, la detección de la enfermedad en el actor fue oportuna, así lo reveló durante sus primeras apariciones públicas luego de haberse hecho público su diagnóstico.

Según comentó, su padre había sufrido cáncer a los 40 años, por lo que él decidió someterse a chequeos médicos de manera periódica para evaluar su estado de salud. Fue así como su médico lo convenció de realizarse una biopsia, pues las probabilidades de tener la enfermedad eran altas, por lo que consiguieron detectar a tiempo la enfermedad.

En mayo del año pasado, Robert se convirtió en papá a los 79 años.

