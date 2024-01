Margot Robbie y famosos nunca nominados a los Oscar

La semana pasada se dio el anuncio oficial de los nominados a los premios Oscar, que se celebrarán el 10 de marzo.

Una de las grandes sorpresas fue que Margot Robbie no fue elegida en la categoría como Actriz por su actuación en la cinta Barbie, que ella protagoniza.

Tampoco resultó nominada la directora del mismo filme, Greta Gerwig. En contraste, la película sí está compitiendo en ocho categorías más.

Tras el anuncio, las críticas no se hicieron esperar. Hubo quienes reconocieron que Barbie, a pesar de la popularidad que tuvo y de los récords que rompió de asistencia entre el público a nivel mundial, no es precisamente una película digna para ser considerada como la mejor de 2023 o que la actuación de Margot no ha sido de las mejores que ha tenido, comparada con otras, como su interpretación en la película Babylon, en la que tampoco resultó nominada.

Margot Robbie

En contraste, también hubo quienes no estuvieron de acuerdo con las nominaciones de los organizadores de los Oscar, como el mismo Ryan Gosling, quien dio vida a Ken y fue pareja de elenco de Margot.

El rubio actor estadounidense aprovechó sus redes sociales para mostrar su descontento al no haber sido consideradas Margot ni Greta Gerwig, esta última en la categoría de Director.

Con esta polémica sobre quienes sí y quiénes no deberían estar nominados a los Oscar, es oportuno recordar a aquellos famosos que, como ahora Margot, no han sido considerados por la Academia y nunca han estado nominados en esta célebre premiación.

Richard Gere

En 2003, la película Chicago ganó los Oscar al llevarse seis premios de las 13 nominaciones en las que participaba, entre ellas: Diseño de vestuario, Producción, Montaje, Actriz de reparto, Sonido y Película.

Lo más asombroso y que dio de qué hablar fue que la Academia jamás consideró a Richard Gere, quien también participó en esta película y quien meses antes se había hecho de un Golden Globe en la categoría de Actor en un musical o comedia. Para muchos, ganar un Globo de Oro es el preludio para obtener un Oscar, pero en el caso de Gere no sucedió así.

Richard Gere

Bruce Willis

Considerada ya como una película de culto, Pulp fiction, de Quentin Tarantino, estuvo nominada en los premios Oscar de 1995 en siete categorías: Dirección, Actor principal, Actor de reparto, Actriz de reparto, Película, Montaje y Guión original. Aunque solamente obtuvo este último premio, la crítica y el público en general tomaron a mal que los organizadores ni siquiera consideraran a Bruce Willis dentro de las nominaciones por su actuación en esta misma película.

Bruce Willis

Mia Farrow

Descontentos por las nominaciones a los premios siempre han existido. En 1968 la película El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, cautivó a la audiencia por su original historia y sus actuaciones, convirtiéndose en un éxito de la época.

La cinta consiguió colarse en algunas categorías de premiaciones. En los Golden Globes de 1969, por ejemplo, fue considerada por Guión, Banda sonora, Actriz principal y Actriz de reparto; Ruth Gordon fue la única ganadora en esta última.

Para la ceremonia de los premios Oscar, la cinta sólo fue considerada para dos nominaciones: Guión adaptado y Actriz de reparto.

Nuevamente, Ruth se alzó con el premio. La gran ausente fue Mia, pues no fue considerada en ese año, a pesar de que para muchos es una de las actuaciones más representativas e importantes de la actriz.

Mia Farrow

Jim Carrey

Para muchos The Truman show: historia de una vida es, quizá, la mejor película de Jim Carrey; sin embargo, para los organizadores de los premios Oscar no lo fue, pues en la ceremonia de 1999, la cinta sólo participó en tres categorías: Dirección, Actor de reparto y Guión original.

En contraste, para los Golden Globes la misma película obtuvo seis nominaciones, entre ellas Actor. Aquí Jim no sólo fue considerado, sino que incluso se alzó con la estatuilla.

Scarlett Johansson

En 2003 se estrenó Lost in translation, de Sofia Coppola, protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, que marca el debut de la joven actriz en el séptimo arte. Para el año siguiente, la cinta fue elegida en cuatro categorías rumbo al Oscar: Película, Dirección, Actor principal y Guión, siendo esta última la única estatuilla que obtuvo.

Quien no fue elegida fue Scarlett, como sí sucedió con los Golden Globe donde fue considerada en la categoría de Actriz, aunque no ganó. Sin embargo, en los premios Bafta fue nominada y obtuvo el galardón como Actriz.

Scarlett Johansson

Ewan McGregor

Un actor en toda la extensión de la palabra es Ewan McGregor; desde sus inicios ha demostrado el gran histrión que es. Basta recordar su participación en Trainspotting para comprobar su desempeño actoral.

A pesar de ello, parece que el jurado de los premios Oscar no lo considera como tal, pues el británico nunca ha sido nominado en las ceremonias, tal como sucedió en 2002, ¡cuando se esperaba que al menos participara como Actor de reparto por su trabajo en Moulin Rouge!, cinta que obtuvo ocho nominaciones, entre ellas, Película, Actriz principal y Montaje, entre otras. La película, en esa ocasión, sólo ganó en vestuario y diseño de producción.

Hasta la fecha, Ewan nunca ha estado nominado para estos premios.

Christina Ricci

La película Monster le valió a la guapa Charlize Teron consagrarse como una gran actriz luego de dar vida a Aileen Wuornos, una prostituta que mató a varios de sus clientes. En la película comparte crédito con Christina Ricci y, aunque ambas nos regalaron buenas interpretaciones, esta última no apareció dentro de las premiaciones por esta cinta. Charlize, por su parte, por esta misma película ganó un Golden Globe, un Oscar y otros premios más como Actriz.

