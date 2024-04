Los hijos no binarios de los famosos

La semana pasada, durante los funerales de su abuelo William Garner, Seraphina Affleck, hije de Ben Affleck y Jennifer Garner, se presentó ante su familia mostrando su nueva identidad y el nombre por el cual ahora desea que le llamen.

Seraphina, de 15 años, quien apareció vestide con un traje negro, corbata a juego y camisa blanca, aprovechó su participación en la ceremonia en honor al padre de su madre para declararse una persona no binaria y revelar que ahora su nombre es Finn.

Aunque la noticia dividió opiniones entre el público y la prensa, cada vez son más comunes estos casos y más entre miembros del mundo del espectáculo, con hijos que hacen público su deseo, o necesidad, de asumir un rol o género diferente al biológico.

Con esta revelación, sus famosos padres se suman a la lista de celebridades que han apoyado la decisión de sus hijos sobre elegir su identidad sexual.

Emme Muñiz

Emme Muñiz, hije de Marc Anthony y Jennifer Lopez, mantiene una relación muy cercana con Finn Affleck, luego de que su madre retomara su relación con Ben Affleck y se casaran en julio de 2022.

Emme, de 16 años, es apenas un año mayor que Finn y se han vuelto inseparables. Fue en 2022 en un show que tuvo la Diva del Bronx a la que invitó a Emme al escenario y para su presentación lo hizo hablando en lenguaje inclusivo con los pronombres they/them —que al español se traducen como elle— que hace referencia a que no se identifica con el género masculino ni femenino, confirmando que Emme se asume como una persona no binaria, como ahora Finn.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este… Es mi compañere de dueto favorito de todos los tiempos”, comentó J. Lo.

Foto: Clasos e Instagram

John Jolie-Pitt

Su nacimiento acaparó, literalmente, la atención de Hollywood y el mundo entero, pues se trataba del primer bebé de dos personalidades en el medio espectáculo. Fue el 27 de mayo de 2006 cuando nació Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, fruto de la pareja del momento: Angelina Jolie y Brad Pitt.

Todos fuimos testigos del crecimiento de esta personita de grandes ojos y pelo rubio, pero también de su estilo al vestir. Esos indicios dejaron entrever su personalidad, pues siempre aparecía luciendo ropa considerada dentro del estereotipo masculino.

De ahí le siguió el corte de pelo, fue entonces cuando su madre contó a la revista Vanity Fair que su hije se asumía como un chico y solicitaba que le vistieran con shorts, pantalones, playeras y tenis.

Más adelante se supo que pidió que dejaran de referirse a elle como Shiloh y que en su lugar le llamaran John, incluso Peter.

Después, a los 14 años, inició con el tratamiento hormonal que recibió en el Centro de Cirugía Younique, en California, costeado por Angelina, pues se sabía que Brad no estaba de acuerdo con la transición, no porque le pareciera malo, sino porque consideraba que era muy pequeñe aún para el procedimiento. Finalmente, el tratamiento se suspendió por petición de Shiloh.

El resto es historia, para la premier de la película Eternals, Angelina apareció escoltada con todos sus hijos, entre ellos, Shiloh, quien sorprendió con su imagen “femenina” y la belleza idéntica de su madre. Actualmente, Shiloh parece preferir ser considerade como una persona de género fluído.

Foto: Clasos e Instagram

Bella Noche Ruffalo

Bella Noche, hija de los actores Mark Ruffalo y Sunrise Coigney, demostró desde temprana edad que era diferente a los demás.

Aunque el actor que da vida a Hulk procura ser muy reservado en cuestiones de su vida íntima, en ocasiones comparte algunos aspectos con su público y la prensa, como cuando la pareja y sus tres hijos acuden a alguna alfombra roja o presentación.

Desde muy pequeña, Bella siempre mostró gusto e interés por ropa “masculina” por lo que no era extraño verla luciendo playeras estampadas, pantalones tipo jogger, camisas o sudaderas.

Aunque se sabe que Bella, de 19 años, no se ha pronunciado sobre el uso de algún pronombre específico para referirse a ella, sigue preservando su gusto por la ropa masculina, así como de estilo andrógino.

Foto: Clasos e Instagram

Willow

En 2017 P!nk recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard Awards, en los Video Music Awards y, durante su discurso, la cantante le dedicó el reconocimiento a su hije Willow, de entonces seis años.

Durante su intervención, compartió que una mañana, de camino al colegio, le confesó que no se sentía cómode con su aspecto: “Mamá, soy la niña más fea que conozco. Parezco un chico con pelo largo”, comentó la intérprete de “Get the party started”, quien reveló que no supo qué responderle tras dicha declaración.

Willow se ha identificado con una imagen más masculina, de ahí que su madre le apoye cortándole el pelo con looks de aspecto más andrógino, como los que la propia P!nk ha llegado a usar, como el sidecut.

Finalmente, la cantante reveló que tras el regreso de su hije del colegio le mostró un documento que hizo con la imagen de algunos artistas que juegan con el estilo andrógino como David Bowie, Annie Lenox o Freddie Mercury para mostrarle que existe belleza en distintas presentaciones.

Por supuesto, esa noche se ganó al público con sus declaraciones y demostró la importancia de una madre, sin importar si es famosa o no, en apoyar las decisiones de sus hijes. Luego de aquella ocasión, la cantante reveló que en casa educa a sus hijes refiriéndose a ellos en género neutro.

Foto: Clasos e Instagram

Noah, Bodhi y Journey, hijos de Megan Fox

Gran escándalo se armó en 2017 cuando Megan Fox compartió una imagen familiar con su entonces esposo Brian Austin Green y sus hijos. La razón de las críticas se debió a que uno de sus hijos, Noah, aparecía vestido con un disfraz de Elsa, de la película Frozen.

Ella se mantuvo prudente y prefirió guardar silencio, mientras que Austin defendió a su hijo al revelar que a nadie afectaba su manera de vestir.

Dos años después, la actriz de Transformers concedió una entrevista a la revista Glamour y ahí reveló la situación de su hije, quien ha sufrido bullying en la escuela por querer usar faldas o vestidos, de ahí que se ha esforzado por reforzar su autoestima.

“Estamos pasando por esa situación ahora donde estoy tratando de enseñarle a ser segure de sí mismo sin importar lo que piensen los demás”, comentó.

Incluso, Megan ha revelado que desde hace años decidió educar a sus hijes sin género, empleando el lenguaje no binario en casa.

Así luce en la actualidad el hijo mayor de Megan Fox, Noah Shannon Green

