Los famosos más navideños

Estamos en el último mes de 2023 y ha iniciado oficialmente la temporada decembrina que muchos esperamos con ansia. El espíritu navideño florece, lleno de buenos deseos y emociones por compartir y buscando rodearse de los seres queridos.

Esta época festiva trae consigo a la memoria algunas personalidades o personajes que ya son clásicos de la temporada navideña, famosos, reales o de ficción, que se han convertido en representativos de estas fechas, pues están relacionados directamente con los días de Nochebuena y Navidad.

Para ponernos en sintonía, hoy dedicamos este espacio a las personalidades navideñas más emblemáticas que nos hacen recordar esta temporada.

Y en el tutorial, bling navideño ¿sí o no?

Recuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a gurudelestilo1@gmail.com, o haz tu consulta en X a @GurudelEstilo, o en Facebook, en Gurú del Estilo con el logo del ganchito (¡danos Me gusta y Seguir!).

Mariah Carey

No podemos abrir este espacio sin la que es considerada la reina de la Navidad, Mariah Carey. Si bien tiene en su haber muchos éxitos musicales, uno en especial año tras año vuelve a posicionarse entre los favoritos en esta temporada: “All I want for Christmas”.

Fue lanzada en 1995 en el primer disco de la cantante de villancicos y temas navideños. Se popularizó en 2003, cuando el tema se retomó y formó parte del sound track de la película Love, Actually.

Desde entonces, hasta la fecha, no hay temporada decembrina en que no se escuche por todas partes, todo el tiempo. Mariah ha sabido sacarle bastante jugo, pues, según se estima, cada fin de año la cantante obtiene por esta única canción entre 2.5 y 3 millones de dólares de regalías.

Mariah Carey

Michael Bublé

Otro famoso que tuvo un golpe de suerte gracias a la Navidad es Michael Bublé; al igual que Mariah Carey, el canadiense lanzó un disco con villancicos en 2011 que ya es considerado un superclásico.

Además de poseer una voz envidiable, que gusta tanto a jóvenes como adultos, el éxito de Bublé es el estilo con el que se ha desenvuelto como cantante, que combina géneros de jazz, blues, swing y pop clásico, entre otros, por lo que su disco Christmas estaba destinado al éxito.

En su momento, el material rompió récord de ventas, al registrar más de 16 millones de copias, y 4 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, que han aumentado con el paso de los años.

Para conmemorar los 10 años del lanzamiento de Christmas, en 2021 volvió a relanzar el disco con varias sorpresas, entre ellas siete canciones extras, dos eran inéditas: “The Christmas sweater” y “Let it snow”, esta última acompañado por la BBC Big Band Orchestra.

Michael Bublé.

Macaulay Culkin

No sólo en la música hay clásicos navideños, el cine tiene sus propios representantes y uno de ellos es Macaulay Culkin, quien interpretó en dos películas a Kevin McCallister, en las cintas Home alone y Home alone 2: lost in New York.

Si bien su carrera la inició siendo aún un niño, fue a los 10 años cuando le llegó el protagónico para interpretar a Mi pobre angelito.

Aunque la trama de ambas películas está enfocada en que él se queda solo en casa mientras su familia se va de viaje, el contexto en el que se da este incidente es la temporada navideña, de ahí que la película sea de las más vistas y comentadas en la época.

Si bien, Macaulay ha interpretado otros personajes en otras cintas, muchas importantes, como Ricky Ricón o Mi primer beso, sigue siendo recordado, a pesar de ser un adulto de 43 años, como Kevin McCallister o Mi Pobre Angelito. Incluso, la semana pasada, apenas el viernes, Macaulay recibió una estrella de Hollywood en el Paseo de la Fama.

Macaulay Culkin

Tim Allen

En 1994 llegó a todos los cines la película La Santa Cláusula, protagonizada por Tim Allen. Desde su estreno, se convirtió en la favorita de chicos y grandes, que de inmediato la convirtieron en una película de culto. Fue tal el éxito que años después fueron presentadas dos secuelas, en 2002 y la última en 2007.

A pesar de los años, La Santa Cláusula es un clásico de la temporada navideña y familias enteras se siguen reuniendo frente al televisor para disfrutar de la historia de Scott Calvin, un padre divorciado que se ve obligado a tomar el papel del Santa Claus verdadero y cumplir con el rol durante la época decembrina.

Ha sido tal el éxito, que Disney retomó la historia y la convirtió en serie de tv, por lo que el año pasado estrenó La Santa Cláusula: un nuevo comienzo, a través de su plataforma. El público aceptó la historia y para noviembre de este año anunció una segunda entrega, de las cual ya se han estrenado algunos capítulos.

Tim Allen

Jim Carrey

Uno de los papeles más icónicos en la carrera de Jim Carrey es el de El Grinch que, aunque es más bien un villano, porque no le gusta la Navidad, es de los personajes más queridos.

La historia está basada en el clásico del Dr. Seuss, sobre un duende al que no le gusta la época, por lo que arma un plan para arruinar las festividades.

Si bien, la historia se popularizó cuando se llevó a la pantalla chica a través de una caricatura en un especial de televisión de 1966, fue hasta el año 2000, cuando Carrey le dio vida para el cine que se convirtió en uno de los personajes favoritos y representativos.

Así como otras películas con temática navideña que año con año se transmiten en la televisión, El Grinch nunca falta en las programaciones de diciembre. Incluso, sigue tan vigente que muchas marcas han lanzado colecciones inspiradas en este personaje peludo verde, como Adidas, que anunció el lanzamiento de unos sneakers que evocan al villano de la Navidad.

Jim Carrey

Gurú:

¿Qué opinas respecto a los brillos y lentejuelas para la celebración navideña?

Sandra

Hola, Sandra:

En mi opinión, los brillos y las lentejuelas son más adecuados para Año Nuevo. Navidad es una celebración que más bien requiere, si bien un look elegante, procuramos que sea más calientito y menos formal y que te permita sentarte por largas horas a la mesa familiar sin incomodidades.

La mayoría de la gente recurre entonces a un look abrigador y chic, y es el día que —por lo menos en México— se sacan a pasear los abrigos.

El brillo no es mala opción siempre y cuando sea discreto, hay algunas lanas y tweeds entreverados de hilos brillantes que son perfectos para Navidad.

En caso de que vayas a celebrar por primera vez con alguna familia, mejor verifica antes el dress code.

¡Feliz arranque de la temporada decembrina!

Besos navideños de Gurú, XOXO

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.