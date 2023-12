Los escándalos del 2023

Aprovechando el conteo regresivo para despedir este año, qué mejor momento para hacer un recuento de los hechos que marcaron la vida privada y pública de nuestras celebs favoritas.

Fueron varios los famosos que se convirtieron en noticia este 2023, tanto por cosas buenas como malas.

El divorcio de Kevin Costner

Las rupturas son tristes, pero cambian de matiz cuando existen confrontaciones, tal es el caso de la que vivió Kevin Costner al divorciarse de su segunda esposa, Christine Baumgartner, pues ambos entraron en conflictos legales. Ella exigía una suma estratosférica para sus gastos y los de sus hijos, y el actor de El Guardaespaldas no se quedó de brazos cruzados y peleó en los juzgados para que la separación fuera justa. Finalmente, el juez se inclinó del lado de Kevin y fijó una manutención de 64 mil dólares mensuales y no la de 248 mil que exigía ella. La pareja vivió 18 años junta y tiene tres hijos en común, de 16, 14 y 13 años.

Kevin Costner

Gwyneth Paltrow al banquillo

Un incidente en 2016 hizo que la rubia actriz fuera llamada a declarar en un juicio en su contra. Resulta que en un viaje a Utah, Gwyneth llevó a sus hijos a esquiar y durante el paseo, aparentemente chocó esquiando contra un señor llamado Terry Sanderson, quien la demandó alegando que, tras el impacto, él había perdido el conocimiento y sufrido lesiones corporales, entre ellas, fracturas en las costillas, y aseguró que el golpe le había causado una lesión cerebral, lo que le impedía continuar con su vida habitual.

Paltrow acudió formalmente a su cita con la justicia y aprovechó para contrademandar al individuo, al que le exigía el pago de ¡un dólar! para reparar el daño, pues ella argumentó que quien había dado el golpe fue Terry y no ella. Gwyneth ganó la demanda y su dólar simbólico, pues no encontraron pruebas que la incriminaran como la responsable del altercado en la nieve.

Gwyneth Paltrow

El príncipe Harry contra la Corona

A principios de año el príncipe Harry lanzó su libro autobiográfico bajo el título Spare (Repuesto, en español). En él, desvela algunos secretos que pusieron en jaque a su familia, es decir, a su padre, el rey Carlos III; a su abuela, la entonces reina Isabel II y a su hermano, el príncipe William y a su esposa, Kate Middleton.

De lo más polémico que reveló fue que nunca tuvo una buena relación con William, su hermano mayor, pues siempre sintió que había una competencia por lograr destacar. Contra su padre se lanzó directo, al decir que desde que era niño le hacía bromas de que no era su hijo, como la prensa también especuló, y que muchas veces él le pidió que no se casara con Camilla Parker-Bowles.

Además, confirmó que siendo aún más joven probó las drogas y que había perdido la virginidad con una mujer mucho mayor a él.

Príncipe Harry

La toxicidad de Jonah Hill

La exnovia del actor Jonah Hill lo expuso en redes sociales al revelar el comportamiento tóxico, machista y controlador que tenía con ella. Fue en julio cuando la surfista Sarah Brady decidió alzar la voz y compartir lo mal que la pasó al lado del también comediante.

Como pruebas, exhibió algunas conversaciones que llegó a tener con Johah en las que la manipulaba o reprochaba ciertas actitudes, como salir a surfear con otros hombres o subir fotos en redes sociales en traje de baño, aun cuando da clases de surf.

Jonah Hill

Repentina muerte de Lisa Marie Presley

En enero de este año se confirmó que la hija de Elvis Presley, Lisa Marie, de 54 años, había fallecido en Los Ángeles. Después de la autopsia, se reveló que la causa se debió a las consecuencias de una cirugía de bypass gástrico. Aunque también en el reporte toxicológico salieron muestras de oxicodona y otros medicamentos, la causa de su muerte se debió a un bloqueo intestinal, según se reportó.

Tras la muerte de Lisa Marie, su madre Priscilla y su hija, Riley Keough, iniciaron una guerra por la disputa de la herencia, pues cada una por su lado la reclamaba. Tras meses de disputa, llegaron a un acuerdo y Riley pagará a su abuela la nada despreciable suma de un millón de dólares como parte del acuerdo.

Lizzo, acusada de acosadora sexual

En pleno ascenso de su carrera, Lizzo recibió como balde de agua fría una serie de demandas que la acusaban de propiciar un ambiente laboral tóxico, esto por parte de tres exbailarinas. La demanda escaló a nivel que la propia cantante jamás imaginó, pues, aunque de inmediato se defendió y negó las acusaciones, más personas salieron en defensa de las bailarinas y confirmaron que efectivamente, Lizzo es una mala jefa, grosera y quien se dirige a su equipo de trabajo de manera hostil y con comentarios hirientes.

Jonathan Majors, señalado de violento

En marzo Jonathan Majors fue acusado de violencia doméstica por su entonces pareja, Grace Jabbari, quien lo señaló de haberla agredido y ejercido abuso psicológico. La defensa del intérprete de Kang, en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, revertió las acusaciones y señaló a Grace de ser quien cometió abusos.

Finalmente, la semana pasada se inició con el juicio y la abogada de la estrella de Marvel Studios, Priya Chaudhry, mostró pruebas en defensa del actor, como imágenes de seguridad donde fue captada Grace después de la noche de los supuestos hechos, disfrutando de una velada entre copas y baile en un club de Nueva York. Según había declarado Grace, tras la discusión, había quedado muy lastimada y en shock por la violencia que Jonathan había ejercido sobre ella.

Britney Spears, su libro y divorcio

Britney Spears no ha parado de ser noticia en todo el año, si no es por los bailes que sube a redes sociales, es por las imágenes en poca ropa que comparte a sus seguidores. Pero lo que más llamó la atención este año, primero, fue por su repentino divorcio, luego de 14 meses de matrimonio con Sam Asghari, en medio de rumores de infidelidad; y, segundo, por el lanzamiento de su libro autobiográfico.

En The Woman in Me, la Princesa del Pop hizo fuertes revelaciones, como haber sufrido un aborto por exigencias de su entonces novio de juventud, Justin Timberlake. Britney contó con el apoyo del público y sus amigos del medio, como Madonna; mientras que Justin se convirtió en uno de los personajes más odiados y hasta cancelados por el daño que le provocó.

Britney Spears

Danny Masterson a prisión

El actor de That 70’s Show fue llevado a juicio y finalmente sentenciado a 30 años de prisión, luego de haber sido señalado de violar a dos mujeres. Durante el juicio, las víctimas tuvieron oportunidad de revelar y recordar los hechos, ocurridos ambos en 2003 en su residencia de Hollywood Hills.

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: gurudelestilo1@gmail.com